Повышение тарифов на электричество в Югре — люди в шоке от расчеток. Что делать?

В Сургуте дачники столкнулись с огромными счетами за электричество – суммы доходят до 70 тысяч рублей. Причина в новой системе прогрессивного учета электроэнергии, из-за которой тем, кто использует много электричества, приходится платить по завышенным тарифам. Почему в Югре, производящей энергию для всей страны, местные жители страдают от высоких цен? Как власти собираются решать проблему? Должны ли дачники платить столько за свет? Обсуждаем в новом выпуске «О чем говорят» с журналистами Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте случился электрический бунт. Некоторые люди внезапно обнаружили – люди эти жили на дачах и обустроили свои дачные дома и вообще прекрасно себя там ощущали, отапливали все электричеством – и тут внезапно выяснилось, что им за это удовольствие нужно заплатить несколько десятков тысяч рублей. Суммы там составили 50 тысяч, 70 тысяч. Люди находятся в полном ужасе, потому что раньше они, конечно, платили существенные деньги за эти услуги, но тем не менее настолько большого роста они, конечно же, не ожидали. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Обсудим эту историю. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, вот. У нас ввели, я просто напомню немножко контекст, в Югре в том числе начала действовать новая система прогрессивного учета электроэнергии, то есть, если какой-то человек потребляет больше определенного порога, то электричество для него начинает стоить значительно дороже. Вот как раз в эту ловушку и попались дачники, которые в основном отапливаются электричеством. Как мы помним, несмотря на то, что рядом с нами проходят куча газопроводов, рядом находится «Газпром трансгаз Сургут» и вообще, у нас с нефтью и газом все должно быть хорошо в Сургуте, но как таковой газификации дачных участков у нас особо нет, и неизвестно, насколько вообще это выполнимо, эта история, поэтому газом отапливаться не с руки – вот народ и использует электричество. Как ты эту ситуацию видишь, что по ней, по этому поводу думаешь?

Т.С.: Я думаю, что не некоторые сургутяне, а очень и очень многие сургутяне пришли в ужас от расчеток, которые им прислала энергосбытовая компания. И безусловно, эта ситуация должна очень сильно встревожить региональные власти, потому что из-за подобных вещей начинается пресловутое социальное недовольство, которое, как известно, очень нежелательно в любом регионе, да и в стране в целом. И одна из фундаментальных задач управления внутренней политики администрации президента – это обеспечение такого качества уровня жизни населения в регионах, чтобы не возникало никаких поводов для социальной напряженности. Учитывая, что Югра является регионом, не только производящим нефть и газ, но и самым крупным производителем электрической энергии в стране…

Д.Щ.: Ну да, кстати говоря.

Т.С.: …Ситуация вот с таким радикальным подорожанием вообще кажется более чем странной и издевательской, естественно, по отношению к местным жителям. А учитывая, что энергосбытом и производством электрической энергии занимаются частные компании, то есть как будто бы умеющие так работать на рынке, чтобы цены на их отпускаемую продукцию не были монопольными (ну, предполагается так, для этого же проходит всегда приватизация), поэтому мы привычным таким шаблоном оперируем, когда говорим, что частный инвестор и частный владелец бизнеса всегда лучше государственного владельца бизнеса. Вот мы на этом примере и видим, что здесь что-то пошло не так, и частный продавец электроэнергии ведет себя гораздо хуже, чем мог бы это сделать государственный продавец.

«Д.Щ.: Я, кстати, помню, как мне однажды мой друг, который живет в Австралии – он тоже, кстати, родился в Сургуте, но сейчас живет в Австралии – и он мне написал. Говорит: «Тут мне недавно прислала моя электрическая компания письмо, говорят: “Вы знаете, мы тут цены снизили, и мы вам еще пересчитали ваш тариф, мы вам сейчас вообще немножко денежек вернем за то, что вы до этого потребили”». Я такой: «Ого, – говорю. – Бывает же такое в мире».

Т.С.: Удивительный случай. Потому что общий тренд сейчас и в Европе, и в России – это пользоваться понятно какой макроэкономической и геополитической ситуацией и взвинчивать цены на все, что только угодно. Но конкретно по Сургуту, конкретно по Югре: началось все с чего? В конце прошлого года заместитель министра энергетики обронил информацию о том, что надо бы поднять цены в несколько раз, минимум, в три раза, для того чтобы энергогенерации могли, наконец, провести реконструкцию.

В России вообще ведь беда с основными средствами: у нас с советских времен привита нелюбовь к такой строчке в бухгалтерском отчете как отчисления на амортизацию основных средств. То есть они как бы списываются по бухгалтерии, они минимизируют прибыль, идут на затраты компаниям, но почему-то каждый раз любая производственная компания не может найти денег на модернизацию своих основных средств. И вот эта ситуация очень типична для энергосистемы страны. И вот, видимо, министерство энергетики решило таким образом изыскать средства на модернизацию своих электростанций, подстанций, транспортных сетей электрических – ну хорошо. А народу типа приготовиться: ну надо жить экономно.

Но, видимо, в Министерстве энергетики не очень понимают, как живет народ. И он давно живет более чем экономно, и уже трудно представить, что кто-то не выключает свет в ненужном помещении в своих квартирах. Да и вообще, у всех уже по максимуму энергосберегательные электрические приборы. То есть что еще людям сделать, скажите, пожалуйста? Мы уже научились жить экономно. Если говорить о пресловутых дачах или частных домах, так они, вообще, большинство из них – это энергосберегающие объекты: с утеплением нормальным, с нормальным, экономичным оборудованием, в том числе вот этими котлами, которые обогревают жилище. В общем, в конце года вбросили, как всегда, посмотрели на реакцию. Но народ жил, видимо, другими интересами перед Новым годом – и вот процесс пошел. Вот не прошло и трех месяцев, а у людей уже новые расчетки. Я думаю, что будет так: конечно же, сейчас включится власть региональная…

Д.Щ.: Включилась уже. Уже хотят, они говорят, направили в федерацию предложение о том, чтобы для отдельных регионов, в том числе для Югры, где люди вынуждены в некоторых местах отапливаться электричеством, чтобы вот этот вот порог резкого повышения стоимости подняли. Буквально чуть ли не в два раза, по-моему, кажется, это будет. Но, по крайней мере, вот сейчас какое-то там шевеление идет, то есть правительство подключилось, подключили наших депутатов Госдумы, там Павел Завальный, который у нас как раз представляет Югру в Госдуме в Комитете по энергетике, то есть там шевеление такое, прямо шевелятся.

Т.С.: Ну, проверим: Павел Завальный представляет Югру и население Югры или лобби топливно-энергетического комплекса – вот как раз будет интересно понаблюдать. А будет как: подняли в три раза, потом, после вмешательства озабоченных, выражающих непрерывную озабоченность всяких чиновников, скорректируют, и будет поднятие в два раза. Но речь- то мы ведем совершенно о другом. Действительно, частный энергосбыт в данном случае конкретно ведет себя абсолютно по-варварски, абсолютно без учета специфики региона и специфики той структуры жилья, которая есть в регионе.

Одно дело, когда Югра решила бы проблему индивидуального жилого сектора – то, о чем мы миллиард раз говорили – создала бы условия для строительства качественных поселков, как это делается в Тюмени, в Екатеринбурге, во всех нормальных регионах, кроме почему-то Югры. То есть за 15 или за 20 лет в Югре вообще не создана программа развития индивидуального жилищного строительства: его просто как сегмента, как отрасли не существует в Югре. Люди не могут жить все подряд в том жилье массовом, которое в Югре как раз последние 15 лет беспощадно строилось и которым Югра просто застроена уже по самые гланды. Соответственно, люди ищут какой-то выбор. Индивидуального жилья не существует – частного какого-то сектора малоэтажного. В массовом, однотипном жилье жить все не хотят, а может быть, даже уже и не вмещаются, потому что там же тоже не так-то все просто – попасть-то туда. Вот люди перемещаются на дачи и из своих садовых участков делают жилье приемлемое.

И здесь могла бы власть, конечно же, какой-то найти вариант реформирования наших дачных вот этих всех поселений и как-то их благоустраивать. Я лично противник «ожилищивания» дач, если так можно сказать. Я считаю, что дача – это дача, это рекреация, это огород летом, но окей. Какой-то ход в этом направлении все равно возможен: возможно благоустройство, возможно проведение коммуникаций, как минимум газа, вероятно, возможно проникновение городских коммунальных служб, вывоз мусора (ну, это и так есть, но не в таком регулярном варианте), чистка дорог, ну и так далее. В общем, что-то надо предпринимать.

Наконец, можно некоторые дачные анклавы потихонечку переводить из одного статуса в другой, который уже по факту сложились как жилищные. Ну, есть у нас старые дачные кооперативы, которые вполне себе по качеству строений, по дорогам, по инфраструктуре близлежащей можно было бы в какой-нибудь перевести уже дачный поселок, например. Вот как в Подмосковье это делается – просто разные статусы. И тогда бы люди уже могли бы считаться полноценными жильцами, ответственными какими-то квартиросъемщиками, домосъемщиками.

Но этого всего нет. Плюс, алчность энергосбытовой компании, плюс, видимо, невозможность генерации проводить свои реконструкции. Хотя тут вот заявили, что ГРЭС-2 вроде бы будет реконструироваться, какой-то ремонт, и все так трубят об этом, как будто действительно какое-то чудо произошло. Ну электростанция, ну подошел срок, ну надо ремонтироваться. У нее есть частный владелец. Ну бери деньги и ремонтируйся – что орать-то, правильно? Зачем нам знать, что там на ГРЭС будет какой-то ремонт? Скажите, пожалуйста, кому это вообще должно быть интересно?

Я так думаю, что это звенья одной цепи, это такой пиар: вот видите, мы ремонтируемся, но, видимо, на это нам надо… вам, товарищи потребители, надо сброситься. Короче, ситуация такая – достаточно рискованная. Это социальная напряженность, безусловно. Пока она еще не приобретает какие-то формы такие отчетливые, массовые, но надо готовиться к тому, что подобное решение будет народом проецироваться только на власти. Люди тут не разделяют: это делают власти или это делает какой-то там энергосбыт. И ничего хорошего от этого нет. А самое главное: этому нет никакой объективной необходимости. Это просто жажда сверхприбыли – вот и все, вот на пустом месте. Потому что потом пойдут частные дома, там как бы уже как раз оформленные как поселки жилищные, потом пойдут крупногабаритные квартиры, потом внедрят какой-нибудь лимит по метражу, по использованию тех или иных бытовых приборов, то есть они будут – вот те, кто продают нам электричество – они будут делать все для того, чтобы драть с нас в три шкуры – это понятно.

Я считаю, что регион, производящий электрическую энергию и продающий ее на половину страны, не имеет права в условиях Крайнего Севера заниматься такими опасными вещами, как взвинчивание цены на электричество. Ну и на газ, кстати, тоже – на энергоносители для населения. Не имеют права. Должны существовать какие-то социально ориентированные программы для помощи людям. 8 месяцев в году мы отапливаем, освещаем наши помещения, 8 месяцев в году. Надо просто понимать, что мы в менее выгодной позиции находимся, чем жители Краснодара, Тюмени, Белгорода, Карелии даже – понимаете?

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Уважаемые читатели, пожалуйста, и зрители, пишите в комментариях свои мнения по этому поводу, что думаете по поводу этого повышения и что делать с решением… Как решать эту проблему. Подписывайтесь также на наш Youtube-канал, ставьте «лайки», читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru. И до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.