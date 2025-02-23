Поздравление председателя Думы Сургута Александра Олейникова с 23 февраля

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В историю российского государства вписаны героические страницы ратного подвига нашего народа. История праздника началась в 1922 году. Тогда он назывался Днём Красной Армии. Менялось его название, но не менялась суть – это всегда был праздник мужества, доблести и бесстрашия. Бесстрашия перед врагом, ложью и несправедливостью.

Именно бесстрашие воинов позволило нашей армии в разные периоды времени доказывать миру свое величие. Наша армия, всегда верно служившая Отечеству, сформировала в своих недрах замечательные традиции. Именно эти традиции легли в основу её многочисленных побед, позволили ей быть подлинной школой мужества и патриотизма!

День защитника Отечества в год 80-летия Великой Победы – своеобразная связь времен, когда молодежь повторяет подвиги своих дедов и прадедов. Этот праздник – символ мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Верность Отчизне, присяге, армейскому братству – главный принцип всех, кто защищал тогда и защищает сейчас свою страну. Это пример истинного патриотизма, объединяющего наше общество в самые сложные периоды.

Уверен, что героизм и отвага участников специальной военной операции, сплочённость и мужество волонтеров и простых жителей, оказывающих гуманитарную поддержку, принесут нам долгожданную победу. Иначе и быть не может, ведь лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» - в нашем генетическом коде!