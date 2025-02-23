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Искренне поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, всех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину сегодня

​Поздравление Главы города Сургута Максима Слепова с Днем защитника Отечества

Искренне поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, всех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину сегодня
Фото: Максим Слепов

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, всех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину сегодня!

2025-й – Год защитника Отечества в России, Год исторического наследия в Югре, Год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В этот год мы особо чествуем наших героев – ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции. Особо ощущаем историческую связь поколений защитников, готовых сражаться за Россию до последней капли крови. Благодарю вас от имени всех горожан за мужество, верность долгу, любовь к Родине!

Дорогие защитники! Желаю вам здоровья, бодрости духа, семейного благополучия. Победа будет за нами!

С Днём защитника Отечества, Сургут!


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23 февраля в 09:17, просмотров: 529, комментариев: 0
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