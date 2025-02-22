На Руси во все времена, избравшие Государево Служение, будь то офицер, прапорщик, мичман, сержант, солдат всегда помнят, что служат и жертвуют своей жизнью ради высших Истин, что "не имеют в запасе второй Отчизны" и "присягают только один раз". Во все времена всё наше прошлое, всё настоящее и всё будущее воплощается в одном великом и всеобъемлющем слове - Россия.

Честь – главное внутреннее нравственное достоинство Русского офицера, его доблесть, благородство души и чистая совесть. Армия, движимая чувством Чести, – непобедимая сила, реальный гарант государственного бытия и мирного существования России.

Всех, кто имел честь носить погоны и военную форму, настоящих защитников нашей Родины, принявших на себя нелёгкий труд защищать спокойствие огромной страны — от всего сердца поздравляю с 23 февраля! Пусть мир и процветание станут спутниками вашей отваги, уверенность в себе не покидает ни на миг.

Богатырского вам здоровья, верных соратников, семейного счастья и достойного продолжения в детях!

Честь имею! С уважением, Важенин Ю.И.