В рубрике «Доска почета» заведующая лабораторией ООО Мясокомбинат «Сургутский»: о том, почему ее работа – это всегда немного детектив

Наталья Витальевна Филимонова − заведующая химико-бактериологической лабораторией ООО Мясокомбинат «Сургутский» − более 20 лет отвечает за контроль качества мясных продуктов: колбасных изделий, мясных деликатесов, мяса и полуфабрикатов. Когда она пришла на предприятие в 2002 году, лаборатория находилась в стадии формирования. Именно ей пришлось выстраивать систему анализа и контроля с нуля, создавая надежную основу для безопасности продукции. Сегодня лаборатория ООО Мясокомбинат «Сургутский» – единственная в городе производственная лаборатория, имеющая Лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных III - IV групп патогенности (опасности).

Наталья Филимонова и ее коллеги ведут контроль на всех этапах производства: от проверки сырья до готовой продукции. Здесь изучают микробиологические и химические показатели основного сырья и мясных продуктов, следят за качеством воды, воздуха и санитарным состоянием оборудования и персонала. Работу ведут две команды – химический и бактериологический отделы.

Все началось с простого, но важного события – встречи с учителем, который сумел зажечь интерес. Детство Натальи Витальевны прошло в Марийской АССР в селе Табашино. В школе не хватало преподавателей, и химию преподавал агроном. Все изменилось, когда в их класс пришла настоящая учительница биологии, энергичная и увлеченная своим предметом. Попала она в школу по распределению.

Заинтересовала преподаватель даже двоечников и разгильдяев

– вспоминает героиня нашей рубрики. Это и привело Филимонову Наталью на химико-биологический факультет Марийского Государственного университета, а затем и в лабораторное дело.

Переезд в Сургут был неизбежен: здесь работали ее родители. Они приехали осваивать Север еще в 1972 году, когда город активно развивался, привлекая специалистов со всей страны. Наталья Витальевна вместе с сестрой воспитывалась у бабушки, поскольку условия на новом месте были далеки от комфортных. Долгое время семья жила в разлуке, но, когда родителям удалось получить квартиру, девочек забрали к себе. Так в восьмом классе Наталья Витальевна оказалась в Сургуте – городе, который со временем стал для нее родным.

Близким стал и коллектив ООО Мясокомбинат «Сургутский». Сотрудники здесь трудятся годами и увлечены своим делом: работа в лаборатории нередко напоминает настоящее расследование.

Бактериологический отдел лаборатории – исследует мясные продукты на наличие микроорганизмов, в том числе и патогенных, которые могут привести к заболеваниям человека. Постоянный микробиологический контроль сырья, производства и готовой продукции позволяет обнаружить то, что мы не видим «не вооруженным глазом» и вовремя среагировать на проблему.

«Бактериология – это всегда немного детектив. Нужно выяснить, откуда проблема, проследить цепочку, найти источник. Без этого невозможно обеспечить безопасность продукции. Действующая на производстве «Система управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе принципов ХАССП» помогает своевременно и быстро найти и устранить причины появления продукции с несоответствиями», – подчеркнула заведующая лабораторией.

Когда все дела сделаны, появляется время для любимых увлечений. Одна из ее главных страстей – вязание снежинок.

«На моей елке – связанные вручную снежинки. Их уже больше полутора тысяч! Я дарю их друзьям, украшаю ими дом, а в прошлом году даже передала снежинки для украшения елки в доме купца Клепикова», – с гордостью делится Наталья Филимонова.

А это кукла-оберег, сделанная своими руками.

Еще одно увлечение – печь торты, ведь здесь, как и в лаборатории, нужно точно рассчитывать каждый ингредиент, следить за правильностью процессов и качеством результата.

Но самое важное для героини рубрики – это семья. «Сейчас мой ребенок вступает в переходный возраст, и моя главная мечта – чтобы мы прошли этот этап с наименьшими потерями. Это даже не мечта, а огромное желание», – признается она.

А если говорить о будущем, то Наталья Витальевна хочет одного – чтобы в жизни было больше радости: «Хочется, чтобы все было легко, приятно, чтобы было больше времени для хорошего. И самое главное – никогда не разучиться улыбаться».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.