Как и когда отремонтируют школу №8 в Сургуте

В Сургуте обновляют школу №8 – капитальный ремонт идет полным ходом. В декабре 2024 года учебное заведение отметило 55-летний юбилей, и теперь его ждут большие изменения. Что уже сделано, какие обновления запланированы и во сколько обойдется ремонт – в нашем фоторепортаже.

«Учитывая, что в 2024 году школа №8 отпраздновала свой 55-летний юбилей, мы с вами понимаем, что уже на сегодня здание требовало изменений. Очень надеюсь, что действительно здание будет обновленным, потому что сейчас на уровне системы образования есть определенные требования к оснащению. Мы запланировали приобретение оборудования, то есть учебной мебели и учебников. Уже на сегодня 70% законтрактовано. Поставки будут осуществлены уже в апреле», ‒ сказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Школа №8 сейчас обучает детей с первого по 11 класс, и для того, чтобы соответствовать современным стандартам, ей нужны специализированные кабинеты. В рамках ремонта обновят классы химии, физики и информатики.

«Проектная мощность этого здания всего 575 человек, а цифру, которую мы сегодня называем, это более тысячи учащихся, понятно, что школа работает в две смены. Особенно важно, что у нас изменится обеденная зона ‒ пищеблок», ‒ уточнила Ирина Замятина.

Пока объект на ремонте, всех учеников распределили по другим учреждениям. Одних перевели в Естественно-научный лицей, а других ‒ в гимназию №2. Завершить ремонт в школе №8 планируют в мае 2025 года.

«Мы находимся сейчас в блоке А, здесь выполнена вся предчерновая подготовка. Вот заливаются сейчас черновые полы. Инженерные системы заменены на 90%. Остается чистовая отделка и установка оборудования. Если говорить о здании, то сети теплоснабжения, подводящие, также заменены в полном объеме. Внутренняя система теплоснабжения смонтирована, здание обогрето. По графику есть где-то отрывы производства вперед, где-то есть отставание, но это все не сказывается на сроках сдачи здания в эксплуатацию», ‒ указал директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап.

Ремонт школы №8 стал возможным благодаря участию в госпрограмме «Строительство», регионального проекта «Все лучшее ‒ детям» и нацпроекту «Молодежь и дети».

«В рамках реализации данного проекта были изменения по планировочным решениям, что позволило нам увеличить количество посадочных мест в столовой, а также библиотеку. Много тех пожеланий, которые школа изъявила, они были учтены в планировочных решениях. Также здесь учитывалась необходимость доступности безбарьерной среды: пандусы на улице, расширение внутренних проемов», ‒ добавил директор МКУ «ДЭАЗиИС»

Для ремонта школы №8 привлекли три источника финансирования ‒ федеральный, окружной и местный бюджеты. Сумма контракта составляет чуть более 290 млн рублей.

«Более подробно могу сказать: федеральный бюджет ‒ 53 млн рублей, окружной бюджет ‒ 178 млн рублей и городской бюджет ‒ 59 млн рублей», ‒ уточнил Цап.

Ранее журналист siapress.ru поделился фотографиями исторических надписей, которые оставили выпускники на фасаде школы. По его словам, ранее здание украшало панно, однако, сейчас о нем мало кто знает.

«До этого отделка фасада была выполнена материалом ЦСП (цементно-стружечная плита), которая на сегодняшний день уже морально и физически устарела. Поэтому пришлось демонтировать, применить уже более современные технологии. Когда мы приступили к работам, панно уже не было», ‒ уточнил Андрей Цап.