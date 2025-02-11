Скверы вместо ДК «Строитель» и бывшей «Авроры»: разумное решение или ошибка?

В Сургуте снова обсуждается судьба двух знаковых зданий – бывшего кинотеатра «Аврора» и ДК «Строитель» (который недавно был снесен). Одни предлагают реконструировать, другие – снести и построить на их месте новые объекты или просто скверы. Какова логика городских властей? Не теряет ли город свою культурную идентичность? Обсуждаем с журналистами Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Судьба сразу двух знаковых зданий в Сургуте опять висит в подвешенном состоянии, и непонятно, что с ними будет: кинотеатр «Аврора», который у нас вроде как хотели сохранить, теперь уже снова решили, что будет снесен и на его месте появится какое-то некоторое новое здание, которое мы пока не знаем, что это будет, но вроде как это будет не жилой дом, а какой-то общественный центр. ДК «Строитель», который многие жители Сургута знали, снесен, но на его месте, кажется, ничего не появится, потому что вроде как «Строитель» будет построен в другом месте, а там будет что-то, но, возможно, это будет сквер, что, на самом деле, наверное, не самое плохое. Что происходит со строительной сферой в Сургуте, как принимаются эти решения и что с этим делать, обсуждаем мы в нашем проекте «О чем говорят». Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист – Тарас Самборский. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давай обсудим, что творится. У нас опять вроде как что-то приходило в норму, опять вроде пытались сохранить «Аврору», и был разговор о том, чтобы она осталась, был разговор о том, что вместо «Строителя» появится какой-то новый более качественный, более крупный, интересный, красивый «Строитель». Теперь «Строитель», кажется, у нас будет на месте станции юннатов. Возможно, это будет совместный проект вместе с «Петрушкой», а на месте «Строителя», может быть, будет сквер. Насколько это, как ты, вообще, видишь всю эту ситуацию? Прокомментируй.

Т.С.: Понятно желание муниципалитета оптимизировать все эти процессы и сэкономить на проектах и возведении будущих объектов городские деньги – нормально. Все здравые люди пытаются экономить деньги и идти более оптимальным путем в решении каких-то бюджетоемких задач, будь то муниципалитет, будь то микробизнес, будь то корпорация. Но в истории с перечисленными тремя знаковыми объектами есть один важный нюанс, о котором мы не единожды упоминали и, собственно, на который напирает сургутская общественность. Нюанс этот заключается в том, что, помимо буквального рационального, экономного, рачительного подхода к городским деньгам, каждый муниципалитет, будь то крупный город, средний город, как Сургут, или какой-нибудь поселковый населенный пункт, должен разумно инвестировать в так называемый гуманитарный капитал. А эти инвестиции не всегда можно подсчитать на калькуляторе и вывести в какие-то оптимизированные бюджетные цифры.

Соответственно, город, который на месте одного важного снесенного объекта хочет построить что-то новое, развивающее то, что было до этого в данном объекте, с условием элементарных современных требований к пространству, к запросам жителей, он экономию денег, оптимизацию управленческих процессов в таком вопросе не должен ставить на первое место. Конечно, и не на последнее – это понятно. И сорить деньгами не надо. Но не на первое. На первое место выносится задача улучшать город и городскую жизненную среду таким образом, чтобы местным жителям – и не только местным, но и приезжающим региональным, а может быть, даже и внешним туристам – было интересно как можно больше проводить времени вне стен своего жилья.

Понятно, да? Людей надо вытаскивать в концертные залы, где регулярно меняются коллективы, и они обогащают своим творчеством людей. Людей надо вытаскивать в хорошие музейные пространства, где постоянно меняющиеся экспозиции, в том числе международные или национальные экспозиции, ну и так далее по списку. И вот я боюсь, что вот в этом списке сквер… скверы, парки, какие-то уличные пространства не являются самодостаточными сами по себе.

Вот я боюсь, здесь наш муниципалитет совершает ошибку принципиальную. Он не понимает, что любое открытое уличное пространство, будь то сквер, площадь, парк, не имеет никакого смысла и не будет работать, если это пространство не обволакивает некое физическое, закрытое, если хотите, общественное пространство, будь то клуб, дом культуры, филармония, цирк, театр, музей, дом творчества юных, я не знаю, кванториум, какое-нибудь административное здание, где сидит много чиновников, но первые этажи этого здания открыты для публики. То есть вот во всем мире любое уличное работающее открытое пространство концентрируется вокруг таких совершенно конкретных физических архитектурных центров – «архитектурных» в смысле имеющих архитектурную оболочку, внутреннее грамотное содержание.

Сам по себе сквер вместо Дворца культуры или Дома культуры «Строитель» – это ничто, это просто какое-то количество высаженных деревьев, это какие-то дорожки, какие-то лавочки с урнами. И все это создаст типичное, банальное пространство, каких, я хочу сказать, в Сургуте полно. Эти скверы, они вон в микрорайонах старой массовой застройки между домами существуют. Там есть детские площадки, там растут уже взрослые деревья, большие, почти с пятиэтажные дома. У нас очень много скверов. Зачем использовать вот эту как мантру идею создания скверов в виде индульгенции: мы вот тут снесли, но зато тут будет сквер? Нет, сквер без того, что тут должно быть, находиться, не будет работать.

История так называемой центральной площади в городе Сургуте – что мы видим? Допустим, это была не коррупционная идея городского менеджмента, а чисто такая вот правильная гуманитарная: и захотели они вот на пустыре сделать площадь. Так от этого же пустырь не перестал быть пустырем. Эта площадь не учитывала вообще никакого контекста вокруг себя. Слушайте, вот вы проектируете так называемую центральную площадь, она должна обслуживать какие-то людские потоки пешеходов, она должна учитывать наличие рядом знаковых социальных объектов. Рядом таковыми знаковыми социальными объектами являются главный корпус Сургутского университета, историко-культурный центр «Старый Сургут», значит, штаб-квартира «Газпрома», штаб-квартира «Россетей». Это все общественные объекты, где трудятся, и учатся, и пребывают там тысячи горожан. Как проект центральной площади учитывал данную концепцию? Абсолютно никак. Просто мы пустырь…

Д.Щ.: Ну да, шесть киосков «Сургут» и каток новый.

Т.С.: Просто без… Это как ядро у планеты, это как ось у планеты, это как центр планетарной системы. Все должно быть вокруг чего-то. Вы проектируете площадь, вы должны понять, эта площадь для чего. Сквер – хорошо. Для чего? Чтобы несколько мам с колясками вышли там погулять со своими детьми? Это прекрасно, но, слушайте, это не городская задача такого масштаба, как декларируется властями: мы вот зато тут построим сквер. Да у нас есть скверы! Вы их, существующие скверы, приведите в порядок, внедрите туда жизнь, в том числе, кстати говоря, благодаря очень умной работе с микробизнесом, с общепитом.

Вот тут весь город как ошалелый носится с новостью: автобус какой-то продают, в котором вечеринки. Вот уже событие! Все уже об этом написали. О чем говорит эта история, вот размещение этой новости всеми новостными городскими ресурсами, в том числе «СИА-ПРЕСС»? О том, что в городе такой страшный дефицит уличного общепита, нетривиального подхода к этому вопросу, у нас такая беднота, такой вакуум вот во всех общественных пространствах с поесть, с выпить, где-то посидеть за столиками в каждом парке, в каждом сквере, что тема-то более чем востребована. Я так отреагировал на ту площадь с этими киосками. Так даже те странные – идея понятна, но странная была реализация этих киосков с буквами «Сургут» – они не решили никакой задачи. И только когда на площади появился частный бизнес – вот с катком, летом там какие-то аттракционы – оно более или менее ожило, более или менее это пространство ожило.

Пожалуйста, кстати говоря, почему бы в этом месте не сделать городской парк аттракционов? Да ради бога. Множество городов имеют небольшие парки аттракционов. Не такие страшные, конечно, ржавые, покореженные, как наш парк аттракционов на набережной, нет, мы же говорим о нормальных форматах. Они работают, функционируют, они тоже притягивают людей, туристов и работают круглый год – это здорово.

Но вернемся к «Строителю» и к «Авроре». Когда в достаточно, честно будем уж говорить, захолустной части города Сургута, каковой является и являлся многие годы микрорайон строителей, находился Дворец культуры или Дом культуры строителей, он своим существованием как бы облагораживал всю территорию. Это понятно. То же самое мы обнаружим с любым качественным социальным или культурным объектом, который строят, казалось бы, не в самом правильном месте, но по прошествии короткого времени вся территория каким-то чудесным образом начинает развиваться. Так работают в мире.

Я, кстати говоря, хочу привести очень расхожий, очевидный, банальный пример со строительством «СИА-Пресс центра». Кто помнит этот район, это была просто какая-то пустыня, яма, еще и ЗАГСа когда не было. Вот в том скверике, который был сохранен при строительстве «СИА-Пресс центра», там была какая-то палатка у бомжей, там у них было, в общем, все хорошо, какие-то квартиры… Это была помойка, это было очень неприятное место. И кто бы мог тогда, больше 12 лет назад, подумать, что вот в этом месте появится одно из центральных мест встреч, общения для многих-многих сургутян. Появилось здание с хорошим проектом, с интересным решением пространства вокруг этого здания, с невырубленными березами, 50-летними, с тремя скульптурными композициями, во что было инвестировано денег – это все создает определенную ауру.

И вот мы видим, как от этого здания – ведь это чисто частный локальный бизнес, редакция построила себе штаб-квартиру – начинает развиваться дальше, дальше и дальше вся территория вокруг. И уже используя этот фактор, те же власти запускают девелоперов, с которыми определенные ведут переговоры и выставляют технические задания. И вот на соседнем пустыре появляется не киоск, не ларек, не трехэтажный магазин, а появляется скверик, вот этот вот, с амфитеатром, на пересечении проспекта Ленина и бульвара Свободы.

Д.Щ.: Да-да-да, мы его обсуждали недавно.

Т.С.: На другом пустыре появляется тоже не какая-то там шиномонтажка, а какой-никакой, но тоже сквер с какими-то качелями. И территория начинает развиваться, она становится гуманитарно живой. Поэтому для меня очень важен подход вот другой, иной, чем пока мы слышим от нашего муниципалитета. Снося тот или иной культурный объект, неправильно закрывать проблему созданием на его месте сквера, неправильно. Сквер, он там и так создастся. А что, вокруг ДК «Строитель» или возле кинотеатра «Аврора» нет скверов? Там прекрасные скверы, там вместо – если мы о «Строителе» говорим – вместо рынка, страшного, криминального, просто раковой опухоли на теле города, было создано замечательное общественное пространство.

Но без соседствующего с ним культурного очага это пространство начнет медленно умирать. Вы это увидите просто. Через это проходят тысячи муниципалитетов, это уже пройденный этап. Значит, интересно понимать… И тут я думаю, главный архитектор Сургута Алексей Фокеев, наверное, должен, как это было в советские времена, я помню это, главный архитектор каждый месяц в местной прессе давал или интервью, или сам писал статью о проделанной работе и, соответственно, о планах. И горожане понимали: там появится такая-то улица, там – такое-то здание, тут вот что-то реконструируют, тут построят, тут снесут. Это было интересно очень читать. То, что тогда главный архитектор города рассказывал, почти на 100% совпадало с действительностью. И горожане знают: тут вот точно будет построен магазин, я не знаю, «Молоко», а тут вот мы отремонтируем мозаичное панно на школе №8. То есть это все было правдой, это не были какие-то новости будущего времени, чем сейчас чиновники очень любят увлекаться.

Так я думаю, если бы такой диалог был на постоянной основе, а не в виде коротких, таких телеграммных сообщений: «Дворец культуры будет снесен, там будет сквер – точка». Вот и думай, что это такое, почему сквер, почему не новый Дворец культуры, куда делся тот проект, который уже презентовали, почему он исчез, почему проект с «Петрушкой» путешествует по карте Сургута. То он на месте «Авроры», то он где-то возле главного корпуса СурГУ, в ядре центра города, то он теперь уже ближе туда, на Университетскую улицу, вместо станции юннатов помещается, то теперь речь зашла о создании Единого театрального центра, где будет и «Петрушка», и городской культурный центр или городской театр уже, я не понимаю. Тоже, кстати, неплохая идея, но город Сургут – это большой город, и говорить о том, что в нем всего два театра, смехотворно. В Сургуте должны быть десятки театров.

Д.Щ.: Ну да, да.

Т.С.: Мы об этом тоже говорили: десятки театров. И театры, слушайте, вот не могу сейчас отключиться от проводочков, вот достану книжку, вот «Справочник московских театров», вот у меня, напротив меня, в библиотеке. «Справочник московских театров» – там сцены, количество мест, адреса, труппы. 70% московских театров имеют зрительные залы от 30 до 100 мест. Вы понимаете – это просто учебный класс в средней школе. Вот такая площадь для сцены, для труппы нужна, чтобы она могла на какую-то публику выносить свое творчество. Создавайте такие пространства, они невероятным образом оживляют городскую жизнь. И они не оглупляют, а… Дима, помоги, пожалуйста, оглуплять, антоним?

Д.Щ.: Ну, «обумняют» нельзя сказать.

Т.С.: Антоним «оглуплять» – «обумляют»?

Д.Щ.: Развивают? Развивают творческую и интеллектуальную стороны.

Т.С.: Да, развивают. Развивают население. Да, они дают ему пищу для ума. Соответственно, я вижу проблему вот в таком ключе.

Д.Щ.: Кстати говоря, когда кинотеатр «Октябрь», по-моему, был в Тюмени, или какой-то другой, но, в общем, там был кинотеатр, бывшее его здание, его там что-то совсем забросили, и совсем им владельцы не занимались, власти просто как-то так элегантно, изящно реквизировали и сделали там молодежный театр, где могли тусоваться именно молодежные группы, труппы, которые сами занимались, ставили какие-то спектакли. Народ туда приходил, их смотрел. И как бы вот, казалось бы, что на месте «Авроры» могло бы быть, или что вообще могло бы быть даже в «Авроре», даже в нынешнем здании «Авроры», такое вот что-то типа подобного молодежного театра, такой площадки, где разные группы молодых людей могли бы практиковаться в театральном искусстве. Почему нет?

Т.С.: Конечно. Так мы об этом и говорим, что энциклопедии многотомные уже изданы по реконструкции зданий, по реконструкции сооружений, по реставрации зданий и сооружений. Тут любому профессионалу понятно, что вопрос не стоит выеденного яйца. Он стоит денег, он стоит интеллектуальных усилий – тут вопросов нет. Но мы предполагаем, что город Сургут все-таки, извините, это город, который обладает определенной финансовой способностью решать подобные задачи. И город Сургут в состоянии нанимать на обслуживание своего населения квалифицированные кадры, у которых есть дипломы, подтвержденная практика, какое-то представление о том, как надо качественно выполнять свою работу.

По «Авроре», там есть несколько нюансов. Вот я выяснил то, чего я не знал никогда, такую подробность, почему власти настаивают на сносе «Авроры», хотя это никто нигде публично до сих пор не объявил: якобы у «Авроры» чуть ли не с момента ввода ее в эксплуатацию в середине 80-х годов какая-то очень большая серьезная проблема с крышей, и эта крыша чуть ли не с минуты на минуту должна рухнуть. И вроде бы вот этой информацией пугали в том числе Владимира Болотова, который проявлял интерес к судьбе «Авроры», хотел какое-то предложение сформировать.

Д.Щ.: Но он ничего про это не говорил так же публично.

Т.С.: Ну, вот пока вот… Слушайте, я хочу так сказать: крыша – это не фундамент. И даже если эта крыша у «Авроры» рухнет или может рухнуть, реконструкция верхнего яруса этого здания – это не реконструкция всего конструктива. Ну крыша и крыша. Я не думаю, что там какая-то крыша, которая выдерживает тройной ядерный удар, как это в советское время практиковалось при проектировании общественных зданий. Скорее всего там что-нибудь такое типичное из профлиста и так далее, «пирога», как это везде в таких зданиях делается. Ну так отремонтируйте крышу, сделайте полную реконструкцию здания, сделайте там тот же самый театральный центр для живой сургутской молодежи. Сколько у нас интересных клубах, где в полуподвальных помещениях выступают какие-то там рок-группы, музыканты, молодежь, которой интересно делиться своим творчеством и своим взглядом на мир с публикой. Вытаскивать надо их, надо им создавать условия.

Надо не сквер строить вместо ДК «Строитель», а надо строить новый ДК «Строитель» (ну или городской культурный центр) и направлять свои усилия на проработку проекта, который, я не понимаю, кто этот проект представлял, кто его рисовал, «Брусника» или это инициативная группа, в которую входит депутат Айсин, я просто не понимаю, никто нам ничего не рассказывает. Ну давайте в конце концов конкурс объявим, где горожане могут видеть какую-то состязательность разных архитектурных бюро. Давайте мы конкурс объявим на эту «Петрушку» несчастную. Хотите построить «Петрушку» вместо станции юннатов? Давайте ее там построим. Не надо делать одну точку с культурным притяжением.

Д.Щ.: Ну да, это вот все наша гигантомания, такая типичная, знаешь: «давайте мы сделаем школу, в которой будет 5 тысяч учеников», или «давайте мы сделаем место, где будут все театры города». Зачем все театры города в одном месте? Их надо раскидать, чтобы людям было удобно туда как-то добираться, чтобы было разнообразие, чтобы был какой-то процесс.

Т.С.: Разумеется. Нет, ну это хорошо для пиара властей, потому что ты строишь большой объект, и для чиновников это означает много вкусных плюшек: ленточка, премии, грамоты, какие-нибудь медали на какие-нибудь юбилеи. Это все, ну, большой объект – это большой объект, вот. Плюс освоение больших бюджетных средств. А ты совершенно правильно говоришь: стройте локально в разных точках города социальные, общественные, культурные объекты, реконструируйте с грамотным подходом существующие.

Наш музей городской разве не требует уже просто нового осмысления и полного перезапуска? Смотри, тюменский пример опять же – этот музей, циклопический, на Орджоникидзе, главный музей-то тюменский, я не знаю, как он правильно называется, Музей Тюменской области или… То есть это была задумка еще Леонида Рокецкого, вот начали возводить, но, конечно, это полный ужас там с архитектурной точки зрения, какое-то гигантское здание, совершенно непонятной конфигурации, неизвестного доселе архитектурного стиля, ушло в заброшку – это к вопросу о гигантомании.

И, кстати говоря, станция юннатов – тоже вам пример с гигантоманией, к чему приводит гигантомания. Когда у Сургута были деньги собственные, до вот начала нулевых годов город оперировал собственными деньгами, тогда уже эта стройка была, и нет денег, кончились деньги. А с чего вы взяли, что они сейчас появятся на какой-то огромный театральный центр? Вернусь к Тюмени. И все-таки там уже когда Собянин пришел, они решили дотянуть, ну потому что уже там сколько-то процентов – точка невозврата пройдена – возведено, ну сделали музей. Ну получился музей. Все-таки при всей этой эклектичности его как архитектурного сооружения получилось чудесное пространство, внутри кто был, советую сходить посмотреть. Там и выставки, там и аудитории, там и коммерция, там и общепит, там все что угодно, там и концерты, и это городское общественное пространство. А когда ты читаешь растяжки, какие там выставки проходят, ты стоишь просто, у тебя течет слюнка от зависти, ты думаешь: «Почему это всего нет в Сургуте? Ну вот же 600 километров по прямой – и вы эти выставки, экспозиции привозите сюда».

Соответственно, музей, театр, драматический театр, «Петрушка», городской культурный центр, планетарий, что-нибудь еще, множество объектов в Сургуте должны располагаться в разных зонах. Мы не можем делать… Ну да, совершенно правильно ты говоришь, кластерный подход, он в данном случае не совсем оправдан. Кластером может быть, я не знаю, университет, ну да, или НТЦ, если он когда-то будет построен в большем объеме, чем коммерческое жилье – ради бога, это кластер. Но туда и чужие деньги заходят, не городские. Там федералы, там спонсоры, там другая структура и управления, и финансирования, и последующей эксплуатации. А мы-то говорим о городских задачах. Так сделайте вы «Петрушку» маленьким, крутым локальным проектом. Не надо вот эти вот десятки тысяч квадратных метров, как вы там напроектировали. Сделайте небольшое помещение, но со всеми этими службами, где они могут хранить свои реквизиты, и закройте вопрос. Обрежьте просто смету в 5 раз, сделайте маленький локальный объект. И идите этим путем дальше.

Если у вас готов проект городского культурного центра, так давайте его построим. Давайте его построим там, где он и был. Более того, я писал несколько лет назад в своей статье предложение: сносим вот этот весь торговый центр через улицу напротив, через 30 лет Победы, вот эти все торговые центры – это все тоже рухлядь советских времен, сносим, и вот вам развитие театральной площади, а там сквер. А еще было бы круто увести на этом промежутке дороги до пересечения с улицей Юности, до бассейна все под землю. И тогда у вас получается шикарная городская площадь. Какое хотите мероприятие проводите. Вот я понимаю, это подход умный. Он умный. Да, он затратный, но это затраты не в циклопическое здание, которое вы не достроите, которое морально устареет на стадии нулевого цикла, вот большие эти здания, они этим вот этим грешат – все морально устаревает, технологии, строительные механизмы, ну все меняется быстро очень. Сделайте такой проект для горожан. И тогда вы получите вот в этой зоне, которая называется микрорайон «Строитель», совершенно крутой центральный объект, который будет влиять своим культурным влиянием на жителей, на всю территорию.

То же самое с «Авророй». Давайте все-таки проведем какую-то нормальную экспертизу, позовем туда, я не знаю, старых сургутян-строителей, мужиков, которые строили этот город, с дипломами не купленными, которые поучаствуют в этой экспертизе, примем какое-то городское умное решение. Может быть, есть 30-40-50% шансов на то, что она подлежит реконструкции, тогда давайте ее отреконструируем и сделаем то, что или Болотов хотел создать, или город имеет какое-то представление о том, что он хочет создать, или тот частный инвестор, о котором сегодня муниципалитет нам намекает: там что-то будет крутое, но пока боимся спугнуть удачу. Ну давайте позовем этого крутого инвестора. Может быть, он отреконструирует, а не снесет и что-то новое будет строить. И таким способом мы – там еще есть Дом пионеров, ну, чтобы меня уже просто не воспринимали как ненормального с этим Домом пионеров, вот, ждем, когда сожгут, все понятно, все мы тут знаем уже, все мы поняли – и таким образом город локальными проектами развивает свое пространство. Это будут очень крутые проекты. За каждый такой проект будут давать по Ордену Отечества первой степени, я уверен.

Д.Щ.: Ну что ж, наше время как раз истекло. Будем завершать наш разговор сегодня. Я призываю наших комментаторов, которые нас комментируют, присоединяться к обсуждению. Пишите, что вы думаете по поводу вот этих вот наших культурных инициатив, что делать в городе, что строить, что не строить, что сносить, что перестраивать. Обязательно будем все это дело читать, отвечать. И читайте расшифровку этого разговора у нас на siapress.ru, читайте siapress.ru, подписывайтесь, «лайки» ставьте, все как обычно. До новых встреч. Через неделю вновь увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.