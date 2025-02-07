Россияне стали чаще есть молочные продукты

Россияне установили рекорд по потреблению молока. По данным Россельхозбанка в 2024 году показатель вырос до 250 кг на душу населения. Эксперты также отмечают рост спроса на молокосодержащие товары: сыры, творог, сливочное масло и т.д. Почему мы стали чаще есть молочные продукты, и на что обращать внимание при покупке, объясняет доктор технических наук, заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова.

Молочные продукты ‒ источник белка и жиров. Но стоят они в разы дешевле рыбы и мяса. Для восполнения запаса питательных веществ многие вводят в рацион творог, причем в разных вариациях, например, в виде запеканки или сырников. А колбасу заменяют сыром.

Еще одна причина ‒ тренд на «домашние продукты». В интернете большой популярностью пользуются рецепты, как в домашних условиях приготовить сыры, йогурты, масло. Активно продается оборудование.

В молоке содержится много полезных макроэлементов. Белок в сочетании с кальцием способствует укреплению зубов, костей, волос. Натрий и калий укрепляют сердце и сосуды, снижают артериальное давление. Также в молоке содержатся витамины группы B, витамины D и А. Последний отвечает за красоту и здоровье кожи, ее эластичность, упругость, регенерацию. Недаром в детской советской песне была строчка: «Пейте дети молоко, будете здоровы».

Что касается нынешней моды на растительное молоко, я как эксперт, против употребления этого продукта на постоянной основе. Там менее натуральный состав, в нем содержатся пищевые добавки, эмульгаторы, стабилизаторы для сохранения нужной консистенции и увеличения срока годности. Исключение ‒ лактозная недостаточность, когда организм не может усваивать молоко.

Рекомендую отдавать предпочтения товару, который продается в магазинах. Молоко ‒ живой продукт, и помимо полезных компонентов там содержится микрофлора, поэтому важно правильно его хранить, осуществлять ветеринарно-санитарный надзор. Перед покупкой обязательно изучите этикетку. Состава может не быть, это нормально, так как молоко ‒ натуральный продукт. Но должен быть указан один из трех его видов. Например, цельное, то есть только термически обработанное, без изменений содержания жиров, белков, лактозы. Это лучший продукт. Второй вид ‒ нормализованное молоко, то есть с фиксированным процентом жирности (2,5%, 3,2%) или дополнительно обогащенное белком.

Чтобы продлить срок годности и обеззаразить, молоко может быть термически обработано. Есть два варианта: нагревание до 70 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства, но срок годности продукта будет не больше десяти дней и хранить его нужно обязательно в холодильнике. Либо ультрапастеризованное. Это нагревание до 130-135 градусов. Такое молоко после обработки может храниться при комнатной температуре и до полугода.

Последний вариант ‒ восстановленное. Это сухое молоко, разведенное водой. В этом продукте в разы меньше полезных веществ и сегодня по законодательству оно не должно поступать в розницу.