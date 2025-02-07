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​Радует, что нефть бежит

В рубрике «Доска Почета» – оператор по подземному ремонту скважин (ПРС) 6 разряда цеха подземного ремонта скважин (ЦПРС) НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

​Радует, что нефть бежит
«Главное – уметь работать в команде», - убежден Николай Габеркорн. Фото Оксаны Шаяхметовой

За 33 трудовых года Николай Александрович Габеркорн снискал среди коллег непререкаемый авторитет. Признается, насколько приятно ему признание коллектива: в 2019-м в праздничной обстановке принимал почетную грамоту Минэнерго России, три года назад – звание ветерана труда Сургутнефтегаза и в прошлом году – Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени.

Демобилизованный в 1992 году Николай Габеркорн ехал на север. В родной Омской области ни работы, ни возможности начать самостоятельную жизнь на тот момент не было. А в Сургутский район приглашали трудовую молодежь для трудоустройства по контракту на предприятия со стабильным заработком. Николай с сослуживцами планировал заключить договор на год – сколотить начальный капитал и уже самостоятельно строить свою судьбу.

Попал в коллектив молодого нефтегазодобывающего предприятия, с названием, соответствующим сформированному составу, – НГДУ «Комсомольскнефть». Профессию оператора ПРС, подаренную судьбой, осваивал прямо на производстве под чутким руководством мастера ПРС Николая Андреевича Патлая, который обучал всему основательно, с самым серьезным подходом к мельчайшим деталям. Нужно сказать, парень оказался не из робкого десятка: после 8 класса Николай уже ловко управлял комбайном, и сейчас не растерялся при виде объемного «железа» – на нефтяном промысле освоился быстро.

Не раз Николая выдвигали на участие в смотре-конкурсе «Лучший по профессии», в 1994-м даже представлял управление в финальном этапе. Ветеран с улыбкой вспоминает своеобразные призы тех лет: различные бытовые товары, которые относились к дефицитным. Молодой оператор Габеркорн по итогам конкурса был отмечен невиданной чудо-техникой – кухонным комбайном, который до сих пор хранится в домашнем шкафчике.

Контрактный год пролетел незаметно. За ним второй, третий. В Федоровском Николай Александрович встретил свою судьбу – комсомолку-москвичку Светлану, с ней и создали семью, обосновавшись в нефтяном поселке, в 2006-м получили собственную квартиру – тоже огромное событие для трудовых людей прошлой эпохи. Старший из двух сыновей нашего героя сегодня работает мастером в цехе подготовки производства НГДУ «Комсомольскнефть».

«С годами многое изменилось, – рассказывает о совершенствовании производства собеседник. – Оборудование ЦПРС было на простейшем механическом управлении, в оснащении операторов ПРС – лишь ломик да монтажка. А сейчас ключи для отворота и заворота насосно-компрессорных труб (НКТ) действуют за счет гидравлики (раньше эти операции производились вручную), новое электронное оборудование для контроля веса на спуск НКТ стало показывать более точные данные, приемные мостки для НКТ (раньше были на полозьях) поставили на колеса, что облегчило расстановку и перевозку оборудования и сократило привлечение техники до одной единицы. Основная задача бригады ПРС состоит в своевременном и качественном выполнении подземных ремонтов скважин всех категорий, оборудованных установками электроцентрабежных насосов (УЭЦН), которые по сути и качают нефтесодержащую жидкость. Если коротко, то мы приезжаем, поднимаем УЭЦН и спускаем новую. Глубины сегодня тоже другие – 2 300 метров (начинали с 1 300 - 1 400 метров)».

И объемы работы в разы увеличились: Савуйское, Сарымское раздались вширь практически вдвое, умножая скважинный фонд, сейчас здесь постоянно отрабатывает заявки большая часть бригад ЦПРС. Выезжают также на Северные и Южные Родники, на Конитлор и Южный Конитлор.

Сложнейшими остаются периоды, когда крепчают морозы: тогда у вахты ПРС всегда с собой паровая передвижная установка и универсальный мобильный нагреватель воздуха (лет 10 назад обеспечили бригады) – более оперативный в действии.
Оператор ПРС работает в команде с машинистом и помощником оператора (в случае Н.Габеркорна – это зачастую «новобранец», которому необходим опыт профессионала с большой буквы), назначенными из состава бригады ПРС №5. В штате которой, кстати, – большинство работников со стажем более 20 лет. Сам Николай Александрович трудится в цехе 32-й год.

«В коллективе, где основой является командная работа, главное быть коммуникабельным, – делится незамысловатой формулой успеха Николай Габеркорн. – То есть слышать напарника, с пониманием относиться друг к другу и быть готовым подставить товарищу свое надежное плечо.
Работу свою я люблю. Как объяснить это чувство не знаю: обычно, ремонт закончишь, скважину запускаешь и, когда убедился, что все в порядке, радуешься, что нефть бежит».


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Сегодня в 14:36, просмотров: 235, комментариев: 0
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