В «Порту» проходит выставка в честь 25-летия Сургутского художественно-промышленного колледжа

С 25 января по 16 февраля в Сургуте в Культурном центре «Порт» проходит выставка «PROдизайн». Она создана в честь 25-летия Сургутского художественно-промышленного колледжа, в настоящее время ‒ отделения «Дизайн» Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского.

В экспозиции представлены графический интерьерный и средовой дизайн, графика и живопись студентов и преподавателей.

В первом зале находятся абстрактные работы с цветами. Картины изображены с помощью разных техник, среди них текстурная паста, акрил и акварель.

Картина «Тайна цветущей ночи».

Долго разглядывая работу, можно пофантазировать и увидеть крылья бабочки, стрекоз, маленькие цветы.

Некоторые работы выполнены с помощью текстурной пасты. В таких картинах преобладает многослойность и широкие мазки.

«На выставке еще представлены несколько шрифтовых проектов. Все это ‒ компьютерная графика. В дальнейшем такие работы можно применять в огромном разнообразии дизайнерской продукции», ‒ рассказали корреспонденту siapress.ru в «Порту».

Фирменный мерч Сургутского колледжа русской культуры.

Отделение дизайна долгие годы сотрудничает с департаментом архитектуры и градостроительства администрации города, дизайн-студиями, галереями, музеями, социальными партнерами. Ежегодно проектируются концепции общественных пространств, интерьеров, малых архитектурных форм, а также создаются проекты в сфере графического дизайна.

Проект «Сквер шестиногого лося» разработан специально для Сургута.

Выставка проходит с 10:00 по 18:00. Билеты стоят от 100 рублей. 0+