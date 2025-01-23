Обзор на кооперативную игру, которая может спасти ваши отношения

Кооперативные игры – это особый жанр, который требует не только хороших игровых навыков, но и умения взаимодействовать с напарником. Но не каждая игра делает это так виртуозно, как It Takes Two.

Здесь кооперация – не просто опция «для галочки», а единственный возможный способ пройти игру. Студия Hazelight создала игру, в которой каждый уровень – это уникальный сегмент, требующий четкой координации между игроками. И все это ради того, чтобы помирить супружескую пару на грани развода. Все-таки семейные ценности никто не отменял.

В результате получился не просто платформер с головоломками «на вечер», а яркое, живое и эмоциональное приключение, которое заставит вас и смеяться, и переживать, и, возможно, даже немного поругаться. При этом игру нельзя назвать сложной, в ней разберется даже неопытный геймер.

О чем игра?

В центре сюжета – супружеская пара Коди и Мэй. Они давно перестали слышать и понимать друг друга. Их отношения охладели настолько, что они решают сообщить своей дочери Роуз о разводе.

Роуз тяжело переживает эту новость. В отчаянии она запирается в своей комнате, берет книгу-руководство по семейным отношениям и, не сдерживая слез, начинает просить, чтобы родители снова полюбили друг друга. Ее слезы оказываются волшебными – Коди и Мэй внезапно превращаются в кукол.

Персонажи игры впервые увидели себя в новом обличии

Сама книга тоже оживает, обретая форму эксцентричного, шумного и невероятно энергичного персонажа – Доктора Хакима. Этот самопровозглашенный эксперт по любви с неподдельным энтузиазмом берется за «починку» их брака, устраивая испытания, в которых не обойтись без слаженной работы. Теперь Коди и Мэй придется вместе пройти через череду невероятных приключений, чтобы вернуться в свои тела и продолжить процесс развода. Или нет?

Книга моментально влюбила в себя игроков своей милой «придурковатостью»

Что ждет игроков?

В основе It Takes Two лежит абсолютная кооперация. Здесь невозможно играть в одиночку, а каждая секунда геймплея требует взаимодействия между двумя игроками. Разнообразие механик – один из главных козырей игры. Здесь не получится заскучать, ведь каждая локация предлагает новые правила.

Способности Коди и Мэй в каждом новом сегменте определяет не кто иной, как сам Доктор Хаким. Этот эксцентричный эксперт по отношениям не просто наставляет супругов на путь примирения, но буквально навязывает им новые механики, чтобы заставить работать в команде. Он то и дело подкидывает нестандартные испытания, требуя супругов осознать главную мысль – поодиночке они не справятся.

В одной из локаций ближе к концу приключения игрокам достанутся два кусочка одного магнита – самая явная метафора на любовь и притяжение друг к другу.

It Takes Two от начала и до конца пропитана метафорами – здесь каждая локация, механика и даже боссы несут смысл, связанный с историей Коди и Мэй. Это не просто цепочка испытаний, а наглядное путешествие через их семейный кризис, где им приходится разбираться с собственными проблемами в буквальном смысле.

Одним из первых боссов становится пылесос, который Коди когда-то сломал, а Мэй пообещала его починить, но так этого и не сделала. Теперь эта техника ожила и, полная обиды, жаждет отомстить за годы заброшенности. Игрокам приходится вместе сражаться с символом безразличия персонажей, преодолевая их привычку откладывать важные вещи на потом.

Мстительный пылесос первым заставил персонажей действовать сообща

В другой части игры мы оказываемся в огромном заброшенном саду – когда-то Коди заботливо ухаживал за ним, но в какой-то момент перестал. Теперь здесь царит хаос, а сорняки захватили всю территорию. Чтобы вернуть саду жизнь, Коди превращается в растение, пытаясь восстановить то, что сам же запустил. Этот эпизод – явный символ утраты ответственности в отношениях.

И таких примеров множество. Например, в главе с музыкальной сценой выясняется, что когда-то Мэй любила петь, но со временем забросила свое хобби.

– Не знаю, почему ты больше не поешь.– Я просто выросла, пением счета не оплатишь.

А к концу игры Доктор Хаким заставляет ее выступить перед огромной аудиторией, символизируя возвращение к тому, что когда-то приносило ей радость.

Не просто игра, но терапия

Многие игровые моменты в It Takes Two проецируются на реальные жизненные конфликты. Например, если один игрок действует слишком быстро, не дожидаясь второго, или не объясняет свои шаги – прохождение становится сложнее. Напротив, когда напарники начинают слушать друг друга, обсуждать стратегии и работать в паре, все становится проще и естественнее.

It Takes Two учит тому, что без диалога и взаимодействия двигаться дальше невозможно – как в игре, так и в жизни.

Поэтому в итоге получается своего рода игровая психотерапия, особенно для тех, кто играет с близким человеком. На протяжении всего путешествия игра заставляет задуматься о доверии и ответственности в отношениях. Она не просто предлагает веселье, но и подталкивает к осознанию того, как важно слышать партнера, находить компромиссы и поддерживать друг друга даже в самых сложных ситуациях.

Более того, игра заставляет вспомнить о забытых мечтах, о недосказанных словах и заброшенных увлечениях. Когда Мэй наконец решает петь, а Коди возвращается к садоводству, невольно задумываешься: а что в моей жизни забросил я? Какие вещи когда-то приносили радость, но со временем были оставлены в стороне?

Оценки игроков и коммерческий успех

На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила в основном положительные оценки. Критики отметили удачное сочетание разных игровых жанров и динамичный темп геймплея. Многие рецензенты назвали проект одной из лучших кооперативных игр последних лет.

Игра также добилась значительного коммерческого успеха. По данным Hazelight Studios, менее чем за месяц после релиза было продано более миллиона копий на всех платформах, включая цифровые и физические версии. В октябре 2024 года разработчики сообщили, что общий тираж It Takes Two превысил 20 миллионов копий.

Вывод и субъективное впечатление

Когда-то я поиграл в нее с близким человеком и остался в восторге. Будучи взрослым и делая «взрослые» дела, иногда очень приятно окунуться во что-то настолько беззаботное, милое и жизнеутверждающее. Особенно когда этот опыт разделяешь с кем-то, кто дорог.

Один из самых запоминающихся моментов в игре, который оставил после себя сильное впечатление

Эта игра заставляла меня смеяться, когда мы пытались координировать свои действия и не всегда удачно. Сопереживать, когда герои преодолевали свои страхи и сомнения. И самое главное – чувствовать единство, когда мы синхронно решали задачи, поддерживая друг друга. И, возможно, именно это делает ее такой особенной: она напоминает, что лучшие моменты в жизни – это моменты, которые мы проживаем вместе с кем-то важным.