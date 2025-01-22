Мужчина получает больше женщины в среднем на 26 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат. По итогам 2023 года показатели зарплаты мужчин превышают аналогичные показатели выплат представительницам прекрасного пола независимо от категории персонала. Так, согласно отчету, российские женщины в среднем зарабатывали 61 113 рублей в месяц, мужчины – 87 757. В чем причина денежного неравенства, и изменится ли ситуация на рынке труда в ближайшее время, рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко.

В чем причина разрыва в зарплатах? Первое – гендерная сегрегация или разное распределение мужчин и женщин между отраслями экономики, по профессиям, видам деятельности. В числе наиболее высокооплачиваемых профессий преобладают специальности, в которых преимущественно заняты мужчины (ИТ-сфера, строительство, добывающая промышленность).

Например, в добыче, где 83% занятых − мужчины, уровень зарплат – один из самых высоких среди всех отраслей. И также существуют традиционные отрасли, где заняты преимущественно женщины. Например, в системе образования в 2023 году работало 82% женщин, в области здравоохранения и социальных услуг, где, как правило, одни из самых низких уровней медианной зарплаты – 80%. Кроме того, традиционно «мужские» отрасли, упомянутые выше, испытывают наиболее высокий дефицит кадров, который диктует повышение зарплат. И темпы роста заработной платы здесь выше, чем динамика, например, в сфере образования и здравоохранения.

Второе – мужчины тратят на занятость больше времени, чем женщины. Так, доля времени на занятость в общей структуре суточного времени у мужчин выше, чем у женщин. В среднем, 39% против 36%, по данным Росстата.

Согласно ряду исследований, мужчины хотят зарабатывать в среднем на 25% больше, чем женщины. Женщины, как правило, менее амбициозны, чем мужчины, и чаще выбирают менее оплачиваемую работу, но предоставляющую возможность гибкого графика, удаленной занятости, сокращенного рабочего дня, чтобы больше проводить время с детьми, семьей.

Отсюда вытекает еще одна причина − есть уже устойчивый термин – «штраф за материнство» (motherhood penalty) − менее выигрышное положение матерей на рынке труда. Многие работодатели считают, что приоритетом для женщин являются дети, семья, а не карьера. Соответственно, их реже берут на высокооплачиваемую работу, сопряженную зачастую с более высокой занятостью, ненормированным графиком, командировками.

Деление на мужские и женские профессии в некоторых видах деятельности еще сохраняется. Например, редко можно встретить мужчин, работающих воспитателями в детских садах, учителями начальных классов, социальными работниками, библиотекарями. Относительно женской занятости в нашей стране есть законодательные ограничения, которые введены для сохранения репродуктивного здоровья женщин. Например, женщинам запрещено выполнять работы под землей, работать с мутагенными химикатами, выполнять физически тяжелые работы в металлургии, проводить работы по тушению пожаров и т.д.

При этом, следует отметить, что в 2021 году «Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» сократили с 456 до 100 пунктов, что связано с появлением более безопасных технологий, развитием системы здравоохранения. Например, среди специальностей, по которым сняты ограничения - машинист поездов дальнего следования.

При этом, безусловно, кадровый дефицит стирает грань между исключительно «женскими» и исключительно «мужскими» профессиями. По данным одного из работных порталов: просмотры рекрутерами резюме женщин по «мужским» профессиям за два года выросли в среднем на 10-15%, а по некоторым «мужским» профессиям (например, инженеры-конструкторы, геодезисты, автомойщики и т.п.) − в разы.

Есть вероятность, что разрыв в зарплатах несколько сократится со временем, но вряд ли эти изменения будут глобальными.