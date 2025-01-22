16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,9282   EUR  103,2856  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Гендерное неравенство на рынке труда: миф или реальность?

Российские женщины в среднем зарабатывали 61 113 рублей в месяц, мужчины – 87 757

​Гендерное неравенство на рынке труда: миф или реальность?
Фото: УрГЭУ

Мужчина получает больше женщины в среднем на 26 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат. По итогам 2023 года показатели зарплаты мужчин превышают аналогичные показатели выплат представительницам прекрасного пола независимо от категории персонала. Так, согласно отчету, российские женщины в среднем зарабатывали 61 113 рублей в месяц, мужчины – 87 757. В чем причина денежного неравенства, и изменится ли ситуация на рынке труда в ближайшее время, рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко.

В чем причина разрыва в зарплатах? Первое – гендерная сегрегация или разное распределение мужчин и женщин между отраслями экономики, по профессиям, видам деятельности. В числе наиболее высокооплачиваемых профессий преобладают специальности, в которых преимущественно заняты мужчины (ИТ-сфера, строительство, добывающая промышленность).

Например, в добыче, где 83% занятых − мужчины, уровень зарплат – один из самых высоких среди всех отраслей. И также существуют традиционные отрасли, где заняты преимущественно женщины. Например, в системе образования в 2023 году работало 82% женщин, в области здравоохранения и социальных услуг, где, как правило, одни из самых низких уровней медианной зарплаты – 80%. Кроме того, традиционно «мужские» отрасли, упомянутые выше, испытывают наиболее высокий дефицит кадров, который диктует повышение зарплат. И темпы роста заработной платы здесь выше, чем динамика, например, в сфере образования и здравоохранения.

Второе – мужчины тратят на занятость больше времени, чем женщины. Так, доля времени на занятость в общей структуре суточного времени у мужчин выше, чем у женщин. В среднем, 39% против 36%, по данным Росстата.

Согласно ряду исследований, мужчины хотят зарабатывать в среднем на 25% больше, чем женщины. Женщины, как правило, менее амбициозны, чем мужчины, и чаще выбирают менее оплачиваемую работу, но предоставляющую возможность гибкого графика, удаленной занятости, сокращенного рабочего дня, чтобы больше проводить время с детьми, семьей.

Отсюда вытекает еще одна причина − есть уже устойчивый термин – «штраф за материнство» (motherhood penalty) − менее выигрышное положение матерей на рынке труда. Многие работодатели считают, что приоритетом для женщин являются дети, семья, а не карьера. Соответственно, их реже берут на высокооплачиваемую работу, сопряженную зачастую с более высокой занятостью, ненормированным графиком, командировками.

Деление на мужские и женские профессии в некоторых видах деятельности еще сохраняется. Например, редко можно встретить мужчин, работающих воспитателями в детских садах, учителями начальных классов, социальными работниками, библиотекарями. Относительно женской занятости в нашей стране есть законодательные ограничения, которые введены для сохранения репродуктивного здоровья женщин. Например, женщинам запрещено выполнять работы под землей, работать с мутагенными химикатами, выполнять физически тяжелые работы в металлургии, проводить работы по тушению пожаров и т.д.

При этом, следует отметить, что в 2021 году «Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» сократили с 456 до 100 пунктов, что связано с появлением более безопасных технологий, развитием системы здравоохранения. Например, среди специальностей, по которым сняты ограничения - машинист поездов дальнего следования.

При этом, безусловно, кадровый дефицит стирает грань между исключительно «женскими» и исключительно «мужскими» профессиями. По данным одного из работных порталов: просмотры рекрутерами резюме женщин по «мужским» профессиям за два года выросли в среднем на 10-15%, а по некоторым «мужским» профессиям (например, инженеры-конструкторы, геодезисты, автомойщики и т.п.) − в разы.

Есть вероятность, что разрыв в зарплатах несколько сократится со временем, но вряд ли эти изменения будут глобальными.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:35, просмотров: 288, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 900
  2. ​СМИ: у «Ростелекома» произошла утечка данных клиентов 484
  3. ​Школы ХМАО уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ 399
  4. ​Шиш вам, детки, а не бургер 383
  5. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 373
  6. ​Кардиоцентр Сургута выплатит компенсацию пациентам после отравления сальмонеллезом 328
  7. В Нефтеюганске назначили нового межрайонного прокурора 326
  8. ​В топ-10 клиник Югры вошла Сургутская станция скорой помощи 316
  9. ​Энергетики Сургута осветили дорогу к школе в поселке Дорожный 304
  10. В Нефтеюганске пьяный пассажир ударил таксиста ножом в шею 294
  1. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7237
  2. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 4928
  3. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 2665
  4. ​Эксперт РАН: «Если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет» 2473
  5. Два подростка погибли при пожаре в кооперативе «Чернореченский» в Сургуте 2299
  6. ​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте? 2220
  7. Сургутская свадьба перекрыла дорогу на Югорском тракте 2043
  8. В Сургуте появится свой Бэнкси? 1932
  9. В Москве коуч по быстрому снятию стресса совершила суицид из-за стресса 1887
  10. ​Классная 1815
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83305
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 11166
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7626
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7237
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6675
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5640
  7. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5497
  8. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5017
  9. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 4928
  10. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 4446

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика