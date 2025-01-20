Выставка работ художника Рене Магритта проходит в Сургуте

С 3 января по 9 марта в Сургуте в Галерее современного искусства «Стерх» будет проходить выставка «Рене Магритт. Вероломство образов».

Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт остается одной из самых таинственных фигур искусства XX века. Его работы переносят зрителей в мир, где камни парят в воздухе, а время замирает.

«Замок в Пирненеях», 1959

«Великая война», 1964

«Большая семья», 1963

«Видимое не всегда то, чем кажется!» – считал мастер. На выставке представлены 50 цветных литографий, собранных из частных коллекций Европы.

«Декалькомания», 1966

«Воспоминание о путешествии», 1955

На первый взгляд, знакомые предметы, образы из мифов, литературы и классической живописи не имеют между собой ничего общего. Однако Магритт, соединяя их в неожиданных сочетаниях, ломает привычное восприятие реальности. Его работы словно загадки, которые можно разгадывать бесконечно, позволяя себе фантазировать, удивляться и размышлять. И в какой-то момент приходит осознание: единого правильного ответа просто не существует.

«Препятствие пустоты», 1922

«Сын человеческий», 1964

Выставка проходит с 10:00 по 18:00. Билеты стоят от 250 рублей. 6+