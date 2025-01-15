Сургуту нужны профессионалы, которые исправляют свои ошибки вовремя

Читательница siapress.ru Татьяна Серебренникова (@6xz34e) поделилась своим мнением о новом выпуске «О чем говорят?», в котором журналисты обсудили, почему сургутяне уезжают из города.

Хорошая и актуальная тема. Все лучшее для города начинается с администрации! Соглашаюсь, что нужны профессионалы своего дела. Пусть они даже ошибаются где-то, но вовремя исправляют свои ошибки.

Нельзя, чтобы повторилось как с транспортной реформой, например. Нельзя огромные суммы на крыльцо тратить администрации. Посмотрите на крыльцо с ажурными стеклами здания «Сургутнефть». Почувствуйте разницу, господа.

Я не нашла более 20 млн на новом крыльце, хотя я не строитель. Правы журналисты, нельзя так тратить деньги, не глядя на насущные проблемы. Команда любого мэра должна спокойно расставаться с теми, кто не делает работу и спит на ходу.

Будьте смелее, уважаемый Максим Слепов, в этом направлении. Посмотрите, какой замечательный проект новой школы представила «Брусника». Но кто ее построит?

У меня мечта всегда была − потрудиться в новой школе. Надо подтягивать Руслана Кухарука, Владимира Богданова, наших депутатов-строителей. При этом им тоже нужно пообещать налоговые льготы, новые месторождения нефти. Такой пример дает Тюмень. Парк «ЛетоЛето» освобожден от налогов. Приоритет с финансами в «Ребячке». Все договариваются, пусть даже с финансовыми возможностями и для своего бизнеса!