Читатели siapress.ru делятся новогодними красавицами, украшающими их дома

Редакция СИА-ПРЕСС в нашем телеграм-канале бросила клич к читателям с просьбой поделиться фотографиями новогодних елок, украшающих их дома. Получилась отличная праздничная подборка, которую мы показываем вам в последний день уходящего года.

Наш читатель с ником en выразил мнение, что елки переоценены, и продемонстрировал свой символ Нового года — и это тоже здорово

Фото от Елены Чмиль (мы можем только завидовать запаху хвои вокруг этой елки)

Сказочно-праздничный уголок от Оксаны Федосеевой

Пользователь xxscr выразил мнение: «Лучше искусственная, я против сруба деревьев для «красоты» на 2 недели». И продемонстрировал красоту из своего дома

Так выглядит новогодняя елка Тараса Самборского (небольшое видео с ней вы можете увидеть в комментариях этого поста в нашем канале)

Алена Трушкова сопроводила фото своей новогодней красавицы следующим советом для родителей: «В этом году использовала лайф-хак с надувными шарами, так вышло безопасно для ребёнка, а издалека даже не заметно