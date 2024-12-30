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    ​Солнце «подарит» землянам северное сияние в новогоднюю ночь

    Сегодня в 16:35
    116 0 
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Совершенно непонятная мер 69.7%

В принципе ясно, чего добиваются власти, но мера странная 16%

Все понятно, любые методы борьбы с алкоголизацией уместны 6.4%

Мне все равно 8%

Всего голосов: 188

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Подорожание крепкого алкоголя с 1 января 2025 - это:

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​Аресты года. Андрей Филатов, дело Минобороны и другие крупные расследования и приговоры – 2024

Уходящий год запомнился масштабными уголовными делами что в Югре, что в России

​Аресты года. Андрей Филатов, дело Минобороны и другие крупные расследования и приговоры – 2024
Фото из социальных сетей А.Филатова

Самым громким уголовным делом 2024 года в Югре стало расследование, связанное с бывшим главой Сургута Андреем Филатовым. Как сообщили в СУ СКР по Югре, Филатов и четверо его сообщников участвовали в преступной схеме, связанной с обслуживанием многоквартирных домов в Нижневартовске.

«По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО-Югры в целях получения денежных средств от организаций, осуществляющих в г. Нижневартовске обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда, создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная в настоящее время, составляет более шести млн рублей. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов преступной деятельности фигурантов и всех лиц, причастных к совершению преступлений», − говорится на сайте следственного комитета.

По версии следствия, организация, не имея собственных сотрудников, заключала договоры подряда с другими управляющими компаниями. Чтобы сохранить контракт, якобы необходимо было заплатить учредителю и директору компании, а также Андрею Филатову. Деньги передавались не напрямую, а через двух посредников. Важно отметить, что на момент происходящего Филатов не находился на посту мэра Сургута, замгубернатора Югры или на других масштабных должностях. На данный момент уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204 и 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе). Все обвиняемые в рамках дела были арестованы, а следствие продолжает искать дополнительные доказательства преступной деятельности.

Позднее, 13 декабря, мера пресечения была смягчена: Филатов был переведен под домашний арест до 3 января 2025 года. Ему запрещено покидать пределы жилплощади, общаться с другими участниками дела, за исключением адвоката и супруги, а также использовать интернет или совершать телефонные звонки, за исключением экстренных случаев.

Интересно, что расследование также затронуло фигуру бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. В декабре прошли обыски по его делу. Шипилов был вызван на допрос как свидетель по делу Филатова и коммерческом подкупе, в котором также фигурирует управление управляющей компании «Диалог» в Нижневартовске. По словам источников, следственные мероприятия продолжались несколько месяцев, и, вероятно, будут иметь дальнейшие последствия.

Среди других резонансных новостей года также следует отметить допросы нескольких бывших подчиненных Шипилова, а также информацию о том, что следствие продолжает проверку всех обстоятельств дела.

Минобороны и все-все-все

2024 год стал насыщенным для правоохранительных органов России в сфере борьбы с коррупцией, особенно среди высокопрофильных чиновников и представителей силовых структур. Это был год громких арестов, включая высокопрофильных сотрудников Минобороны и представителей других госструктур.

Первым крупным арестом стал задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова в апреле 2024 года. Иванов, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Это преступление, по версии следствия, также было связано с другими фигурантами, включая бизнесмена Сергея Бородина и учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Иванову грозит до 15 лет тюремного заключения, а расследование продолжается.

После этого в мае 2024 года был арестован начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Следствие утверждает, что Кузнецов получил взятки от коммерческих структур, а при обыске у него нашли более 100 миллионов рублей и предметы роскоши. В том же месяце в СИЗО оказался командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиненный в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей, а также заместитель главы Генштаба Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки за увеличение поставок оборудования по гособоронзаказу.

Следственные органы не обошли стороной и бывших чиновников. В августе 2024 года арестовали бывшего начальника Центрального вещевого управления Минобороны Владимира Демчика за взятку, полученную еще в 2017 году, а также бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который до 2022 года курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС России.

Не обошли стороной и других чиновников. Так, в мае 2024 года бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был приговорен к 12 годам строгого режима за получение взятки в 30 миллионов рублей и незаконное приобретение оружия. Кроме того, суд наложил штраф в размере 450 миллионов рублей, а также арестовал имущество Белозерцева на 2 миллиарда рублей.

В том же месяце суд приговорил бывшую заместительницу министра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии за злоупотребление полномочиями и хищение 126 миллионов рублей. А экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова суд отправил на пять лет и четыре месяца в колонию за взятки, назначив штраф в 501 миллион рублей. Заместитель губернатора Белгородской области также был осужден за получение взятки в виде двух автомобилей от строительной компании и приговорен к пяти годам колонии.

Одним из самых громких политических дел стало дело сенатора Дмитрия Савельева. В августе 2024 года Совет Федерации одобрил представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с Савельева. Сенатора задержали сразу после заседания, и его обвиняют в организации убийства своего бизнес-партнера.

По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в 2024 году к ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе было привлечено 125 человек. Эти события стали ярким подтверждением того, что даже высокопрофильные чиновники и сотрудники силовых ведомств не могут избежать ответственности за коррупционные преступления.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 69, комментариев: 0
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