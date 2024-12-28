В рубрике «Доска почета» – мудрый наставник и ветеран нефтяной отрасли Сергей Быстров

В нефтяной отрасли Сергей Геннадьевич трудится 33 года, 20 из них отданы на благо Сургутнефтегаза. О нем мы расскажем в рубрике «Доска почета».

Трудовой путь Сергея Геннадьевича начинался в Пойково: в 1991 году, после службы в армии, осваивал профессию оператора товарного в крупнейшем нефтедобывающем активе.

– Пришел в коллектив без малейшего опыта и знаний специальности, – вспоминает Быстров. – Назначенный наставник Надежда Лазовикова помогла мне освоить все азы прекрасной нефтяной профессии. В 2004-ом уходил уже с должности начальника установки. Сменить место работы заставила сложная ситуация на предприятии – вплоть до многократной заморозки заработной платы работников. По совету брата Валерия Судницина, который на тот момент работал в НГДУ «Комсомольскнефть» (Сургутский район), решил перейти в это структурное предприятие Сургутнефтегаза: чуть ранее я выезжал в соседний район по случаю очередной трудовой награды брата, и понимал, насколько уверенную позицию в экономике страны занимает компания.

В комплексный цех по добыче нефти и газа (КЦДНГ) №4 Сергея Геннадьевича приняли оператором товарным 3 разряда. Через пару месяцев по решению начальника цеха Марата Кашапова (обсуждать и тем более оспаривать дальновидные шаги этого харизматичного человека казалось невозможным) был назначен мастером по подготовке и стабилизации нефти (ПСН).

В дальнейшем Быстров работал инженером I категории и ведущим инженером в КЦДНГ №6, руководил этим цехом, переводился в районную инженерную технологическую службу (сейчас РИТС существует при каждом цехе, а тогда была единая на все НГДУ), но в конце концов, следуя зову души, вернулся «в поле»: в марте 2011-го ушел на дожимную насосную станцию (ДНС) №3 КЦДНГ №2, а с июня 2013-го трудится мастером ПСН КЦДНГ №1 – руководит бригадой по обслуживанию установки предварительного сброса воды (УПСВ) ДНС-3.

Неравнодушное отношение к людям, которые трудятся в его команде, Сергей Геннадьевич проявлял всегда.

– Если видишь нарушения, недоделки по незнанию, то пытаешься донести это до ответственного человека, чтобы потом самому работать и спать спокойно, – делится мнением мастер. – С 2018 года мне присвоен официальный статус наставника, с этого момента в программе отдела кадров фиксируются подготовленные мной стажеры. Особую гордость испытываю за первого: Дамир Аджибатыров сейчас трудится в нашей бригаде машинистом насосной станции по закачке рабочего агента в пласт четвертого разряда. Очень толковый парень, я даже настаивал на его поступлении в вуз, но с введением в период пандемии множества ограничительных мер, отступил.

Если на базе седьмого цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Комсомольскнефть» с 2019 года организована экспериментальная площадка для стажировки операторов по добыче нефти и газа, то в КЦДНГ №1 Сергей Матвеев (руководитель НГДУ «Комсомольскнефть» с 29.03.2012 по 30.11.2021) в свое время предложил знакомить с производством машинистов технологических насосов, операторов обезвоживающей и обессоливающей установки (ООУ), машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт (ЗРА) и слесарей по ремонту технологических установок.

ДНС-3 – объект, подходящий для стажировки: установка современная, автоматизированная, территория оборудована на достойном уровне, и руководитель цеха (изначально Зуфар Мохамадиев, затем Дулат Нагуманов, и сейчас Сергей Горнак) безотказно способствует созданию условий для освоения практики.

Основная задача операторов ООУ – отделить от добытой цехом нефти газ (передать его на установку УВСИНГ) и воду (в дальнейшем машинисты закачивают ее в пласт для компенсации пластового давления), очищенный продукт направить в цех подготовки и перекачки нефти. Разобраться во всей производственной цепочке добычи и подготовки нефти, по мнению опытного наставника, очень интересно, сразу приходит понимание значимости своей качественно выполненной задачи.

– Вообще, первый шаг на производстве очень важен,– заверяет Быстров. – От него зависит, насколько ты в дальнейшем будешь уверен в себе, захочешь ли повышать уровень своих знаний, какое у тебя сложится впечатление о коллегах, корпоративных отношениях и так далее.

Недавно к нам приезжали на экскурсию преподаватели одного сургутского ссуза. Сложилось впечатление, что они, выйдя из-за студенческих парт, просто встали по другую их сторону. Конечно, им было любопытно посмотреть, к чему они готовят ребят, вкладывая в их головы теоретические знания.

О своих методах подготовки кадров Сергей Геннадьевич рассказал в двух словах. Сначала он общается с подопечным индивидуально, определяет его слабые и сильные стороны, разрабатывает план становления работника, как профессионала: если правильно замотивировать человека, кнут в обучении не нужен. Приоритеты в программе стажировки остаются неизменными: большее внимание уделяется технике безопасности на производстве.

Основную работу с наставников никто не снимал, поэтому Быстрова поддерживают коллеги. Например, старшие операторы смены, грамотные специалисты, берут с собой стажеров на обходы, попутно объясняют им каждый шаг. Также к старшему по смене привязаны и начинающие машинисты.

– На данный момент я по пальцам могу пересчитать мудрых, опытных мастеров, которые сами начинали «от сохи». Поэтому всегда говорю ребятам: «Пользуйтесь возможностью, учитесь здесь, набирайтесь ценных знаний и опыта, пока мы с радостью ими делимся». И очень приятно, когда до молодых работников это доходит – начинают обращаться с дельными вопросами, проявляют пытливость ума, любознательность в своем деле. А если подопечному заранее «все понятно» – это настораживает, пытаемся растормошить и таких. Важно, когда человек завершает стажировку благодарным, заинтересованным будущей работой. Что касается моей истории, оглядываясь на 20 лет назад, хочу сказать, что решение трудоустроиться в НГДУ «Комсомольскнефть» стало для меня, действительно, судьбоносным: помимо бесценного опыта, полученного от старших товарищей, здесь я встретил свою вторую половину, свою Екатерину (ныне Екатерина Быстрова, заместитель начальника планово-экономического отдела НГДУ «Комсомольскнефть») и навсегда пустил корни в нефтяном северном поселке.