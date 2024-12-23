Сотрудников «Городских тепловых сетей» наградили в честь профессионального праздника

В Сургуте отметили День энергетика – профессиональный праздник всех, кто обеспечивает бесперебойную работу энергетической отрасли. Без этих специалистов невозможно представить стабильное функционирование экономики, работы социальной сферы, промышленности и нашей повседневной жизни. Энергетики не только решают задачи обеспечения энергоснабжения в порой экстремальных природных условиях, но и внедряют новые технологии, модернизируют оборудование, повышают надежность инфраструктуры. Их работа – это непрерывный процесс, требующий высокой квалификации, самоотдачи и ответственности.

20 декабря состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников энергетической отрасли. Мероприятие объединило представителей администрации города, Дум Югры и Сургута и департамента городского хозяйства. На собрании чествовали сотрудников предприятия СГМУП «Городские тепловые сети» за их вклад в развитие теплосетевого комплекса города.

В числе участников торжества были помощник депутата Думы ХМАО − Югры и помощника сенатора Российской Федерации Сергея Елишева, Светлана Подколзина, депутат Думы Сургута Богдан Гужва, директор департамента городского хозяйства Сергей Алексеев и его заместитель Александр Недашковский.

Подводя итоги года, директор СГМУП «ГТС» Василий Юркин рассказал о главных достижениях предприятия. Он отметил успешное завершение отопительного сезона, проведение ремонтной кампании и строительство новых объектов.

«Мы доказали, что можем не только эксплуатировать, но и строить. Завтра мы сдаем в эксплуатацию котельную номер 7 – сложный проект, завершенный в сжатые сроки. Мы уверенно вступаем в 2025 год с новыми задачами и планами», − подчеркнул руководитель, поблагодарив сотрудников за профессионализм и сплоченность.

Он также отметил, что впереди у коллектива много новых задач, включая строительство и модернизацию других объектов.

«У нас впереди много работы, отдыхать будет некогда. Впереди строительство котельной №28 в поселке Юность. Но это важно – продолжать развивать нашу инфраструктуру», – добавил он.

Василий Юркин выразил благодарность коллективу за участие в значимых проектах, в том числе за помощь в восстановлении объектов в Донецкой и Луганских народных республиках. Он подчеркнул, что предприятие активно поддерживает сотрудников, включая тех, кто сейчас участвует в боевых действиях.

В завершение директор пожелал коллективу стабильности и благополучия: «Пусть следующий год принесет нам мир – и душевный, и экономический. Спасибо вашим семьям за их поддержку. Оставайтесь всегда частью нашей дружной семьи».

Открывая торжественное собрание, помощник депутата Думы ХМАО – Югры Светлана Подколзина подчеркнула символичность того, что День энергетика отмечается в день зимнего солнцестояния – самый короткий световой день в году.

«Наверное, неслучайно праздник отмечается в самый короткий световой день − день зимнего солнцестояния. Важно, чтобы мы все знали вас в лицо − кто эти люди, что несут в наши дома свет и тепло. Мы желаем вам стабильной безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений», – сказала она, добавив теплые пожелания в преддверии Нового года.

Депутат Думы Сургута Богдан Гужва обратил внимание на огромную ответственность, которая лежит на сотрудниках «Городских тепловых сетей».

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. У вас уже слаженный, устоявшийся коллектив, который стал сильной профессиональной командой после объединения разрозненного теплового хозяйства Сургута в предприятие «Городские тепловые сети». Ваш лозунг – «Тепло наших сердец в ваших квартирах» – полностью отражает вашу миссию. Вы подарили тепло тысячам сургутян, и за это мы вам искренне благодарны», – сказал Богдан Гужва.

Он также подчеркнул, что энергетики всегда находятся «на передовой», обеспечивая бесперебойную работу систем теплоснабжения в иногда экстремальных условиях. «Тот климат, в котором мы живем, накладывает на вас огромную ответственность за социальную сферу, жилые дома, учреждения. Благодаря вашей работе мы спокойно спим, наши дети и семьи чувствуют себя в безопасности», – обратил внимание он.

Депутат высказался и о значимость централизованного теплоснабжения в Сургуте: «Это большой плюс для нашего города. Мы знаем, кто отвечает за тепло, что все в руках профессионалов. Это дает нам уверенность в завтрашнем дне».

В завершение Богдан Гужва пожелал коллективу предприятия дальнейшего профессионального роста, здоровья и благополучия. «Ваш труд – это основа комфорта и стабильности для всех жителей нашего города. Спасибо за вашу самоотдачу и профессионализм», – добавил он.

Директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев, выразил благодарность коллективу за профессионализм и ответственную работу.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу сказать вам большое спасибо, потому что мы с вами в одной лодке. Департамент городского хозяйства курирует вашу работу, и то, как вы справляетесь со своими задачами, позволяет нам быть на высоте перед горожанами. Вы всегда выполняете свою работу с мастерством, и это позволяет нам быть уверенными, что город никогда не останется без тепла. Вы нас никогда не подводили, и я надеюсь, что так будет и впредь. Пусть ваши запросы слышат, и работа организуется так, чтобы она приносила радость не только сургутянам, но и вам, вашим семьям и детям. Желаю вам благополучия в семьях, здоровья и успехов. Пусть ваш труд приносит не только удовлетворение, но и гордость за достижения, которые вы воплощаете в жизнь на благо нашего города», − сказал Алексеев.

«Я рад, что хотя бы раз в году в преддверии этого замечательного праздника могу увидеть ваши лица и вспомнить, с чего начиналась наша работа. Это всегда теплые воспоминания. Ваш труд – это не просто выполнение обязанностей, это настоящее призвание», – дополнил Александр Недашковский.

В 2024 году 85 работников «Городских тепловых сетей» были отмечены за свой вклад в развитие предприятия. Эти люди – основа надежности и эффективности теплосетевого комплекса города.

Слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Александр Воронин трудится в СГМУП «ГТС» уже пять лет. Его главной ценностью на работе является сплоченность коллектива.

«Коллектив здесь идеальный: сплоченный, как единый кулак. Все друг другу помогают. И это очень важно в такой деятельности», – делится специалист.

Кроме основной работы, Александр в этом году принял участие в добровольческой миссии на Донбассе. По предложению руководства он отправился в Луганскую народную республику, где помогал местным жителям восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать её водоснабжением.

«Меня там прозвали «палочка-выручалочка». В планах в весной 2025 года вновь отправится туда», – рассказывает он.

Еще один специалист, который отличился в этом году − слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда Вячеслав Кролевецкий. Он вошел в десятку лучших на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии − 2024».

Вячеслав Кролевецкий работает в СГМУП «ГТС» уже более 20 лет. Его путь в энергетике начался, как у многих, с практики. Под руководством опытных мастеров он осваивал тонкости работы на объектах, учился оперативно реагировать на технологические сбои и понимать особенности сложного оборудования.

Сегодня специалист отвечает за бесперебойную работу котельного оборудования, не допуская остановки объектов даже в самых сложных условиях. Его труд связан с постоянной готовностью к внеплановым ситуациям: ночные подъемы, аварийные вызовы, работа в лютые морозы – все это неотъемлемая часть жизни энергетика.

«Увидел, что здесь постоянно все меняется, движение чувствуется. Так и остался здесь на долгие годы. И есть у меня девиз: «Если кто-то это уже сделал, то и мы сможем». Это помогает находить решения даже в сложных ситуациях», – говорит Вячеслав.

Главный специалист по капитальному ремонту Евгения Маратканова посвятила энергетике более 23 лет, из которых 16 – работе в СГМУП «ГТС». В этом году она была награждена благодарственным письмом администрации Сургута за многолетний труд.

«Энергетика – это не просто работа, это способ принести людям тепло и уют. Мой девиз: «Вперед, вперед и только вперед». Даже сложные моменты решаемы, особенно когда рядом надежный коллектив», – отмечает Евгения Маратканова.

Каждый из этих сотрудников не только профессионально выполняет свои обязанности, но и вдохновляет своим примером, показывая, что работа в теплоэнергетическом комплексе – это возможность приносить пользу людям и гордиться своими достижениями.