Ведущий геолог «Комсомольскнефть» − в рубрике «Доска почета»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770848"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980341"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LYLjxe55VEqNd6ov47bMoJnz0CTuuWuuRyvvBPuVKrf5HwlJS3N7XRRA14Ad/+EN28ZcippBf9XFjg+L7IIDhGZfGbmOBAlBIkPcAnAPjrMZiVb/sdWWrAXwPJQm/B7k"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LYLjxe55VEqNd6ov47bMoJnz0CTuuWuuRyvvBPuVKrf5HwlJS3N7XRRA14Ad/+EN28ZcippBf9XFjg+L7IIDhGZfGbmOBAlBIkPcAnAPjrMZiVb/sdWWrAXwPJQm/B7k"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0dc2fe1fb2841dc4dd7101403e505848.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980379"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DCfZt/ijEnNOcHf54sUwqE/tixq7rcnkI8r8H1ozIOIrcY7hGR8Wd0OjXjri0FyeluOJL+plbHOg6MH7cfKi1x9sHQw1agC1wfQOAMwpsUtDXs2NSOZtQcyMO1DsQUWt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DCfZt/ijEnNOcHf54sUwqE/tixq7rcnkI8r8H1ozIOIrcY7hGR8Wd0OjXjri0FyeluOJL+plbHOg6MH7cfKi1x9sHQw1agC1wfQOAMwpsUtDXs2NSOZtQcyMO1DsQUWt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:39"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770833"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980379"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DCfZt/ijEnNOcHf54sUwqE/tixq7rcnkI8r8H1ozIOIrcY7hGR8Wd0OjXjri0FyeluOJL+plbHOg6MH7cfKi1x9sHQw1agC1wfQOAMwpsUtDXs2NSOZtQcyMO1DsQUWt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DCfZt/ijEnNOcHf54sUwqE/tixq7rcnkI8r8H1ozIOIrcY7hGR8Wd0OjXjri0FyeluOJL+plbHOg6MH7cfKi1x9sHQw1agC1wfQOAMwpsUtDXs2NSOZtQcyMO1DsQUWt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:39"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733770848"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1734980341"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LYLjxe55VEqNd6ov47bMoJnz0CTuuWuuRyvvBPuVKrf5HwlJS3N7XRRA14Ad/+EN28ZcippBf9XFjg+L7IIDhGZfGbmOBAlBIkPcAnAPjrMZiVb/sdWWrAXwPJQm/B7k"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LYLjxe55VEqNd6ov47bMoJnz0CTuuWuuRyvvBPuVKrf5HwlJS3N7XRRA14Ad/+EN28ZcippBf9XFjg+L7IIDhGZfGbmOBAlBIkPcAnAPjrMZiVb/sdWWrAXwPJQm/B7k"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0dc2fe1fb2841dc4dd7101403e505848.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-10 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-23 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdxKQ9y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  103,4207   EUR  107,9576  

Новости

Больше новостей
В России рассматривают возможность запретить гражданам дарить друг другу алкоголь. Вы что-нибудь понимаете?
Комментировать
0
Подорожание крепкого алкоголя с 1 января 2025 - это:
Комментировать
0
Надо ли вводить продуктовые талоны, как это предлагает сделать Госдума по примеру СССР?
Комментировать
0
Вам удалось выполнить в уходящем году намеченные планы?
Комментировать
0
Хотели бы оформить туристическую визу в одну из стран Европы?
Комментировать
0
Лада действительно на две головы выше китайских автомобилей, как заявил руководитель АвтоВАЗа?
Комментировать
0
Декриминализация деятельности медиков (освобождение их от ответственности за небезопасные методы лечения) - это:
Комментировать
0
Надо ли получать согласие всех жильцов дома, чтобы украсить подъезд к Новому году?
Комментировать
0
Больше опросов

​Навстречу большим перспективам

Ведущий геолог «Комсомольскнефть» − в рубрике «Доска почета»

​Навстречу большим перспективам
В наградном списке В. Коршунова ‒ благодарность и почетная грамота НГДУ «Комсомольскнефть», почетные грамоты Сургутнефтегаза и Министерства энергетики РФ, Вадиму Анатольевичу присвоено звание ветерана труда Сургутнефтегаза. Фото Сергея Балашова

Продолжая рубрику «Доска почета», рассказываем о Вадиме Коршунове ‒ ведущем геологе КЦДНГ №5 НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», который почти 35 лет отдал любимой профессии и работе на благо нефтяной компании.

«В эпоху СССР у нас, в Пермском крае, велось активное бурение и освоение месторождений, так что к окончанию школы я кое-что знал о нефтяном промысле. Большинство соседских парней после армии, по комсомольским путевкам уезжали осваивать Западную Сибирь – работали на буровых в Радужном, Урае, Нижневартовске, Сургуте. По приезде в отпуска они с воодушевлением рассказывали знакомым пермякам о стремительном росте новых северных городов, окружающих их молодых энтузиастах – сплоченных трудовых коллективах, рекордах в социалистических соревнованиях, достойных зарплатах. И мы, подрастающее поколение, мечтали отправиться проторенной земляками тропой – навстречу большим перспективам», ‒ рассказывает Вадим Коршунов.

В 1984 году в Пермском нефтяном техникуме конкурс на специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин» оказался очень высоким, и абитуриент Вадим Коршунов выбрал направление «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», что в дальнейшем также предполагало работу на буровой. Помню, что во время обучения большое внимание уделялось практике: студентов практически каждую неделю вывозили на промысел, чтобы мы имели четкое представление о предстоящей деятельности.

«В 1990-м целая группа пермских выпускников была направлена в Сургутнефтегаз. Наши ребята попали в Сургутское УБР №3, НГДУ «Лянторнефть», Федоровское УПНПиКРС и другие подразделения акционерного общества. А я выбрал цех по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Комсомольскнефть», так как Савуйское месторождение считалось перспективным, к тому же супруге сразу предложили трудоустройство в местной поликлинике, плюс в молодом нефтяном поселке велось активное строительство, и нам, как молодой семье с ребенком, можно было вскоре получить отдельную квартиру. В общем, 1 апреля я уже вышел на работу, а в июне мы отметили новоселье в новеньком деревянном доме», ‒ вспоминает Вадим Анатольевич.

Геологическую службу первого цеха на тот момент возглавлял Владимир Михайлович Ивченко (период работы в НГДУ «Комсомольскнефть» – с 1987 по 1992 год), вскоре его сменил Владимир Викторович Мостовой (с 1987 по 2005 год) – эти профессионалы высокого уровня и обучали меня всему, что знали сами.

Важными фрагментами 1990-х Вадим Коршунов считает бурение первого бокового ствола на аварийной эксплуатационной скважине куста 317 (1998 год) Савуйского месторождения силами бригады Федоровского УПНПиКРС, во главе с бурильщиком шестого разряда Николаем Александровичем Сюткиным. С этого в НГДУ началось активное внедрение новых подъемников, испытание и освоение компрессорного, насосного и прочего оборудования, новая технология тщательно отрабатывалась и в процессе модернизировалась.

Будучи молодым специалистом, Вадим Коршунов участвовал в научно-технических конференциях. Самым запоминающимся для него стал проект, выполненный по результатам испытаний при содействии ученых московского РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, которые пытались произвести очистку призабойной зоны скважины с помощью микробов. Разработку тогда сочли слишком фантастической, но спустя несколько лет коллега из НГДУ «Сургутнефть» представил эту тему с доработками того же вуза и занял на конференции первое место.

С наступлением нового века Коршунов пополнил свой профессиональный опыт работой на промысле сургутской компании «Обьнефтегазгеология», через год – в отделе надежности ИЭВЦ (где досконально изучил оборудование, используемое при механизированной добыче нефти), чем пользуется до сих пор.

В апреле 2005 года В.В. Мостовой, уже главный геолог НГДУ «Комсомольскнефть», предложил Коршунову вернуться в управление и применять накопленные ценные знания на благо КЦДНГ №5. На тот момент Конитлорское месторождение стало полигоном испытаний различных технологий: здесь впервые для НГДУ бурились кусты без амбарной технологии (без использования временных накопителей отходов бурения), осваивались скважины с применением химического воздействия, применялись методы строительства скважин с 3-х и 4-хствольным окончанием, бурение на депрессии, метод гибкой трубы и способы ускорения бурения горизонтальных скважин.

«В освоении Конитлора наращивали профессиональный опыт многие замечательные геологи: Александр Сергеевич Патрулин (сейчас работает в отделе по проектированию и анализу эффективности геолого-технических мероприятий НГДУ «Комсомольскнефть», известен, как талантливый рационализатор), Ильдар Юнесович Абушаев (ведущий геолог отдела по контролю за разбуриванием месторождений и планированию объемов буровых работ ПАО «Сургутнефтегаз») и другие. Вообще в нефтяной промышленности трудятся уникальные люди, а потому моя трудовая биография наполнена множеством интересных историй», ‒ добавил Вадим Коршунов.

Сегодня геологическая служба пятого цеха ведет контроль за разработкой Конитлорского месторождения, защитой в его границах экологии, соблюдением законодательств и охраны недр. Рядом с В.А. Коршуновым – давно сработавшаяся команда: геологи второй категории Наталья Михайловна Кривых и Юрий Михайлович Храмов, очень грамотные специалисты как в теории, так и на практике. К слову, последняя комиссия авторского надзора не выявила замечаний по цеху, в фонде которого более 500 скважин.

«Каждой мы ежедневно уделяем должное внимание. В начале 2000-х, когда нефть приходила до 60 тонн в сутки, работать было намного проще. На данный момент 384 скважины являются эксплуатационными. И мы постоянно сотрудничаем с представителями «СургутНИПИнефть» и отделами управления, которые занимаются разработкой месторождений и моделированием скважин, заботясь о поддержании уровня добычи и подходе к оставшимся запасам нефти – в этом основная особенность сегодняшнего Конитлора», ‒ комментирует круг задач своей службы Вадим Анатольевич.

Так вышло, что судьба моя сложилась, благодаря профессии, и полностью связана с Сургутнефтегазом. Жаловаться на нее грех: детей мы с супругой подняли, выучили (сын работает в ИЭВЦ), большинство намеченных планов реализовали.

Ранее в siapress.ru рассказали о ветеране нефтяной отрасли НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ‒ Николае Андреевиче Аврусевиче.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:36, просмотров: 156, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 1018
  2. YouTube начнет блокировать кликбейтные видео 567
  3. ​Компания АО "ДСК-1" из Югры поможет Анне Шенкао и её детям с приобретением билетов на отпуск по России в 2025 году 565
  4. ​Филипп Киркоров исполнит роль Людмилы Гурченко в новогоднем проекте от ТНТ 523
  5. ​Александр Моор: Муниципалитеты Тюменской области обладают существенным потенциалом для развития бизнеса 432
  6. ​Александр Моор: «Предновогодняя встреча с главой государства очень важна» 408
  7. ​Александр Моор открыл VI Региональный форум-выставку #возМОЖНОсти 393
  8. В Тюменской области названы победители конкурса «Спортивная элита – 2024» 385
  9. Губернатор Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области 373
  10. ​Александра Олейникова избрали председателем Думы Сургута 355
  1. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3413
  2. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 3171
  3. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3069
  4. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2215
  5. ​Средняя зарплата россиян в 2024 при пересчете на доллары составила около $950. Вроде неплохо, но в 2013 году она была $935 1869
  6. В Сургутском районе строительные экспертизы проводил директор с поддельным дипломом 1321
  7. ​Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Viber 1163
  8. ​Житель Сургута стал лучшим Дедом Морозом России 1158
  9. ​Двух должников-алиментщиков из Югры признали пропавшими без вести 1128
  10. ​Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за украшение подъезда к Новому году 1121
  1. ​Полвека в нефтяной отрасли 7482
  2. ​Пять лет, так много, так мало 4186
  3. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 3990
  4. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 3861
  5. ​Какой была Наталья Пархомович? 3427
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3413
  7. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 3171
  8. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3069
  9. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3031
  10. Здание «Агентства воздушных сообщений» могло послужить культурному развитию Сургута. Но будет служить торговцам и банкирам 2664

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика