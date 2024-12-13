В Сургуте к Новому году установили елки, ледяные скульптуры и декорации

Сургут уже готов к празднованию Нового года. В разных районах города своей красотой местных жителей радуют елки, ледяные горки и скульптуры, светящиеся декорации и другие украшения. О новогоднем оформлении Сургута ‒ в нашем фоторепортаже.
Светящиеся декорации в Историко-культурном центре «Старый Сургут»
Новогодняя елка и надувной снеговик в Историко-культурном центре «Старый Сургут»
Ледяные скульптуры и светящиеся коньки на Центральной площади
Большая украшенная елка у офиса «Газпром трансгаз Сургут»
Новогодняя елка и ледяные фигуры у здания администрации Сургута
Лось побольше и лось поменьше у «Сити-центра»
Дед Мороз, Снегурочка и сани на кольце «Сити-центра»
Светящиеся арки у Свято-Троицкого собора