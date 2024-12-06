В рубрике «Доска почета» – ветеран нефтяной отрасли Николай Аврусевич

Героические истории тружеников зачастую начинаются с неожиданных поворотов их судеб. Такой был и в жизни Николая Андреевича Аврусевича, который 37-й год трудится оператором по добыче нефти и газа шестого разряда комплексного цеха по добыче нефти и газа №6 НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». О нем мы расскажем в рубрике «Доска почета».

Родился Николай Аврусевич в белорусском городке Солигорске Гомельской области. По окончании школы пару месяцев поработал шахтером в рудоуправлении, после службы в Советской армии (осень 1986 г.) пытался восстановиться на рабочем месте, но экономический кризис СССР уже разрастался в виде массового сокращения трудящихся. Пока парень ожидал решения руководства в отношении своего рабочего места, на глаза ему попалось объявление: «Нефтяное училище в г. Речице приглашает молодежь на обучение с последующим распределением в районы, приравненные к крайнему Северу…» Оно и стало началом новой, продолжительной и очень интересной главы в жизни нашего ветерана.

– В перечне образовательных курсов меня больше привлекла профессия бурильщика, – рассказывает Николай Андреевич. – Но места остались только в группах обучения на операторов по добыче нефти и газа, слесарей КИПиА, и дизелистов. Назначение этих специальностей я тогда не понимал и выбирал наугад. Тем не менее, все, что потом рассказывали на занятиях по основам работы оператора, мне очень нравилось, и, спустя годы, я ни разу не пожалел о судьбоносном случае.

С группой подготовленных операторов в июне 1987 года я был направлен в Сургут, чему я был несказанно рад: трудовые рекорды этого города уже гремели на всю страну.

Фото из архива Аврусевича Н.А., 1990-е годы.

С суровой романтикой Севера белорусские хлопцы познакомились сразу по прибытии: вылетали в 6 утра в летних футболках, а на выходе по трапу пришлось достать демисезонные куртки.

В конторе Сургутнефтегаза 14 ребят сразу отправили в Лянтор, вторую половину группы привезли в поселок Федоровский, который строился под эгидой НГДУ «Комсомольскнефть», образованного в марте того же года. Николаю все вокруг казалось интересным, особенно окружение таких же комсомольцев, вчерашних студентов. Как и все они, Н. Аврусевич приехал с уверенностью, что проведет здесь 3 года (подзаработает на самостоятельную жизнь). Но они пролетели незаметно, как и следующие 30 с лишним лет. В Федоровском Николай Андреевич встретил свою судьбу (1988 г.). Елена Михайловна до самой пенсии трудилась в цехе пароводоснабжения НГДУ «Комсомольскнефть» аппаратчиком химводоочистки, с этой же профессии начинали трудовой путь обе дочерисупругов Аврусевич. Сейчас старшая Анастасия Добрева работает экономистом цеха подготовки и перекачки нефти, а младшая Дарья Ионина занимается воспитанием малыша – внуком нашего ветерана.

– В перестроечном 1992 году мы чуть было не уехали отсюда, – вспоминает Николай Андреевич. – Трудное было время. С прилавков магазинов исчезали основные продукты, необходимые товары, в норму вошли длинные очереди... И мы в полной решимости, собираясь в отпуск на родину Елены, загрузили контейнер. Но по прибытии в Ростовскую область увидели более плачевную ситуацию и… вернулись. Супруге в Федоровском выдали квартиру, мы продолжили работать. В этот период открыли для себя богатства северной природы: делали заготовки из грибов и ягод. Помогала и регулярная бартерная выдача продуктов, предметов быта – поддержка руководства Сургутнефтегаза. Вообще, не зря президент страны присвоил генеральному директору акционерного общества звание Героя труда России: никто из руководителей-промышленников, не относится к своему коллективу порядочнее, чем Владимир Леонидович Богданов, обеспечивая нам финансовую стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Насколько точно руководство Сургутнефтегаза соблюдает завет известного русского биолога Ивана Мичурина о бережном отношении к природе, настолько же ответственно проявляет заботу о людях: вахтовые городки и месторождения обустроены с большим комфортом, создан уют, организованы места отдыха и транспортировка рабочих, горячее питание, за которое мы оплачиваем лишь 30 % стоимости (остальное взяла на себя компания). Я искренне рад трудиться в этом замечательном коллективе, участвовать в очень важном для страны деле, общаться с хорошими людьми. Созданные условия позволяют жить под девизом: ни шагу к старости, ни часу в горести, только в радости и только в бодрости!

Фото из архива Аврусевича Н.А., 1990-е годы.

– Когда я в 2015 году пришел работать в КЦДНГ №6, Николай Андреевич был моим наставником, – говорит заместитель главного инженера управления Дулат Аманжолович Нагуманов. – Он и сегодня является примером для многих: грамотный, квалифицированный специалист с полной ответственностью исполняет свои должностные обязанности, творчески подходит к решению нестандартных вопросов, при этом стремится передать коллегам свой богатый опыт, во всем для них является надежной опорой.

Предметом гордости Н.А.Аврусевича являются дважды заслуженные звания «Лучший по профессии» среди операторов по добыче нефти и газа управления (1988, 2017 гг), почетные грамоты структурного подразделения, Первичной профсоюзной организации НГДУ «Комсомольскнефть» и Министерства энергетики РФ, Почетный знак «За трудовые заслуги» и звания ветерана труда РФ, ветерана труда Сургутнефтегаза.