Как прошла первая прямая линия Руслана Кухарука с югорчанами

В ходе прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком жители региона обратились с более чем 1 800 вопросами. Основные обращения касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе аварийного жилищного фонда. Не менее важными темами стали качество социальных услуг, меры поддержки и развитие социальной инфраструктуры. Жители также активно обсуждали вопросы благоустройства и состояния улично-дорожной сети. Замыкает пятерку самых актуальных тем качество медицинских услуг и здравоохранение.

«Темы совпадают с теми вопросами, которые задают мне жители во время встреч и в поездках», – отметил Руслан Кухарук.

Усиление контроля за уборкой снега

В ходе прямой линии Руслан Кухарук поручил главам муниципальных образований усилить контроль за своевременной уборкой снега. Губернатор подчеркнул важность использования современных технологий для мониторинга работы коммунальных служб.

«Это постоянная работа, которая требует контроля в режиме реального времени. Знаю, что во многих муниципалитетах сегодня работают системы, которые позволяют отслеживать движение снегоуборочной техники. Можно увидеть, где находится то или иное транспортное средство – самосвал, либо погрузчик, либо какая-то другая специализированная техника, которая занимается уборкой снега», – указал Кухарук.

Дороги для югорчан

Для повышения качества дорожной сети региона по поручению Руслана Кухарука разработана Единая комплексная программа дорожной деятельности. Она охватывает как местные, так и региональные дороги. В преддверии формирования бюджета на 2025–2027 годы были проведены совещания с представителями муниципалитетов, по итогам которых предусмотрено выделение порядка 20 млрд рублей на дороги местного значения. Так, только Сургут в 2025 году получит около 2 млрд рублей на дороги – это в разы больше, чем в предыдущие года.

«Мы движемся не только по крупным городам. Работа проводится в каждом муниципалитете Югры. При этом техническое состояние дорог и обращения жителей остаются для нас ключевыми ориентирами», – отметил губернатор.

Приоритет для труднодоступных территорий

Особое внимание в развитии дорожной инфраструктуры уделено труднодоступным и отдаленным территориям. Одним из значимых проектов стало строительство дороги Урай – Тавда, долгожданное решение которого началось в 2024 году.

«С детских лет помню, что вопрос строительства капитальной дороги из Урая в Тюмень или в Екатеринбург волнует жителей Урая и Кондинского района. Этот же вопрос звучал и на личных встречах. Часть работ уже выполнена», – сказал Руслан Кухарук.

В рамках государственной программы «Современная транспортная система» запланировано строительство участка дороги «п. Куминский – граница ХМАО – Югры» протяженностью более 23 км. До конца года будет заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ со сроком завершения в первом полугодии 2026 года.

Параллельно ведется координация с Правительством Свердловской области. В регионе уже приступили к проектированию недостающих участков дорог в направлении «г. Тавда - д. Герасимовка - п. Карабашка – граница Свердловской области».

Мостов много не бывает

Еще одним важным проектом стало запланированное строительство мостового перехода через реку Обь в районе поселка Андра в Октябрьском районе. На 2025-2026 годы в окружном бюджете предусмотрены средства на проектирование объекта.

«Он свяжет несколько стратегически важных регионов — Югру, Свердловскую область, Пермский край, Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это перспективное направление. Вопрос, несомненно, будем реализовывать, это финансовоемкий и масштабный проект, в бюджете заложены средства. Наличие проектной документации позволит обеспечить финансирование и привлечь частных инвесторов», – отметил Руслан Кухарук.

Решение проблемы аварийного жилья

Вопрос переселения из аварийного жилья остается одним из самых актуальных для жителей Югры. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что этот запрос звучал практически на каждой встрече с жителями муниципалитетов.

«Это действительно был вопрос, наиболее актуальный практически на каждой встрече. Большинство муниципалитетов сохранили наследие с советских времен, и, конечно, это серьезная работа, которая проводилась, она должна быть продолжена. Мы именно по этому принципу подходили к формированию новой программы по расселению тех домов, которые были признаны аварийными с января 2017 по 1 января 2022 года. Большое, масштабное мероприятие, в программу вошло около 1 700 домов общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров. Это 38 тысяч семей, которые ждут улучшения жилищных условий», — отметил Руслан Кухарук.

В 2024 году правительство Югры утвердило новую адресную программу по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, что стало результатом ускоренной работы региональных властей. Программа позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья и улучшить условия проживания для более чем 38 тысяч югорчан. Рекордные суммы выделены на решение этой проблемы уже в этом году.

Поддержка обманутых дольщиков

Еще одной острой темой стало завершение долгостроев. Губернатор лично контролирует выполнение работ по проблемным объектам, чтобы жители, ждущие своих квартир много лет, наконец, смогли заселиться.

«Завершение этих долгостроев находится на постоянном контроле. В Нефтеюганске два дома планируем достроить уже в этом году. Если график позволит, я лично приеду на объекты, чтобы проконтролировать ход работ», — отметил Руслан Кухарук.

На сегодняшний день в Югре остается три проблемных объекта: два в Нефтеюганске и один в Сургуте. В Нефтеюганске, по словам губернатора, тема обманутых дольщиков будет закрыта в этом году. Строительно-монтажные работы на втором доме в микрорайоне 16А завершены, идет итоговая проверка.

В Сургуте в 44 микрорайоне строительная готовность объекта составляет 76,6%. Ведется завершение теплого контура здания и подача отопления для продолжения отделочных работ.

«Чтобы гарантировано обеспечить безопасность, было проведено комплексное обследование бетонных конструкций, которые были смонтированы ещё старым застройщиком. Проектные решения разработаны, документы проходят экспертизу, усиление будет произведено в соответствии с проектом. По замечаниям строительного контроля часть отделочных работ, которые произведены с нарушением, будет демонтирована и произведена в соответствии со всеми действующими строительными нормами», — сообщил Руслан Кухарук.

Программа «Чистая вода»

Губернатор затронул и проблему качества воды, подчеркнув достижения региональной программы «Чистая вода». За последние пять лет удалось решить вопрос грязной воды в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Лянторе, Фёдоровском, Приобье и других населенных пунктах. Благодаря реконструкции и модернизации водоочистных сооружений питьевой водой нормативного качества обеспечено более 238 тысяч человек.

В 2023 году завершено строительство водоочистных сооружений в поселке Каркатеево Нефтеюганского района. В ближайших планах — завершение реконструкции водоочистных станций в Пойковском и Белоярском.

В бюджете на 2025–2027 годы заложено более 3,2 млрд рублей ежегодно на реконструкцию и модернизацию водоочистных сооружений, а также на замену ветхих инженерных сетей, включая водопроводные. Это почти в полтора раза больше, чем в текущем году, и в четыре раза больше, чем в прошлом, отметил губернатор. Программа также охватывает Нягань, Берёзово, Светлый и Няксимволь, что позволит значительно улучшить качество водоснабжения в регионе.

Операция «Газификация»

На прямую линию с губернатором поступили вопросы о газификации населенных пунктов Югры. Руслан Кухарук отметил, что в Советском районе планируется газификация поселка Юбилейный. Для этого необходимо построить газопровод от поселка Малиновский протяженностью 2 км.

Строить газопровод будет ПАО "Газпром", реализуя Программу развития газоснабжения и газификации автономного округа. Сейчас мы совместно с Газпромом работаем по формированию этой программы на период 2026–2030 годов. В следующем году программа будет утверждена, и тогда можно будет назвать конкретный срок строительства, сказал губернатор.

Программа 2021–2025 годов уже принесла ощутимые результаты: построено более 150 км газопроводов, введены три новые газораспределительные станции, а одна прошла реконструкцию. Общий объем инвестиций составил более 6,8 млрд рублей.

Развитие транспортной доступности: новые рейсы

Одной из тем прямой линии стало улучшение транспортной доступности, включая восстановление ранее отмененных рейсов.

«Несколько лет назад по ряду маршрутов рейсы были отменены. И со следующего года мы заходим на них снова. Мы понимаем, что для многих это возможность оперативно оказаться у родных, близких, на работе или учебе, получить медицинскую помощь, а иногда — просто путешествовать. Мы должны повышать связанность наших регионов», — отметил губернатор.

Например, маршрут Тюмень — Кондинское запланирован с мая по декабрь 2025 года дважды в неделю. По запросам жителей рейсы будут начинаться уже с января. Расширение авиасообщения стало возможным благодаря программе «Сотрудничество», поддерживающей межрегиональные перевозки.

Развитие образования

На прямой линии обсуждалась нехватка бюджетных мест для выпускников колледжей и вузов. За последние пять лет количество мест по программам среднего профессионального образования увеличено на 1517 (21%), а по высшему образованию — на 300 (10%).

В 2024 году абитуриентам было доступно 7560 бюджетных мест в колледжах и 3995 мест в вузах. Округ ежегодно выделяет финансирование из регионального бюджета на увеличение этих показателей. Также ведется строительство новых корпусов и ремонт существующих зданий, сообщил Руслан Кухарук.

В этом году новый корпус на 450 мест получил Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. В 2025 году завершится строительство второго корпуса Югорского политехнического колледжа. До 2030 года планируется модернизация учебных корпусов и общежитий в Сургуте, Когалыме и Ханты-Мансийске. В феврале открылся современный кампус филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета с общежитиями на 380 мест.

Новые объекты здравоохранения: от перинатального центра до станций скорой помощи

На прямой линии Руслан Кухарук сообщил о начале проектирования нового перинатального центра в Ханты-Мансийске. Этот современный объект здравоохранения, рассчитанный на 130 коек и 180 посещений в смену, станет частью больничного комплекса на улице Ленина.

В Югре уже функционируют три перинатальных центра, расположенные в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. В Ханты-Мансийске ежегодно принимается более 2000 родов, и новый объект поможет разгрузить существующую инфраструктуру.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году в эксплуатацию будут введены врачебная амбулатория в поселке Красноленинский, участковая больница в поселке Кедровый и поликлиника в Кондинском. В 2025 году планируется завершение строительства поликлинических подразделений в Пойковском, Белом Яре, а также участковой больницы в Приобье.

Мы продолжаем развивать инфраструктуру здравоохранения, чтобы жители Югры могли получать качественные медицинские услуги ближе к месту проживания, подчеркнул Руслан Кухарук.

Кроме того, в Сургуте введут станцию скорой медицинской помощи и станцию переливания крови, а в Урае построят стационар с прачечной.

Изменения в миграционном законодательстве

Губернатор анонсировал продление запрета на привлечение иностранных работников по патентам для ряда видов экономической деятельности.

Эти меры направлены на приоритетное трудоустройство граждан Российской Федерации и обеспечение безопасности местного населения. В 2025 году планируется дополнить список запретов еще на 15-25 видов экономической деятельности, сообщил глава Югры.

Исполнение детской мечты

Во время прямой линии активистка из Ханты-Мансийска Алёна Насибуллина обратилась к губернатору с просьбой исполнить желание маленького Егора, который мечтает о большом бублике и возможности лично познакомиться с главой региона.

«Я думаю, нужно обязательно исполнить мечту Егора, в преддверии нового года у нас будет много поводов для того, чтобы повстречаться. Егор, мы обязательно повстречаемся, я пожму тебе руку, и новогодний подарок от Деда Мороза обязательно передам. Думаю, еще много будет интересного, о чем мы сможем пообщаться, поговорить, поэтому, до скорой встречи, Егор!» – сказал Руслан Кухарук.

Итоги и благодарности

После завершения прямой линии Руслан Кухарук в своем Telegram-канале поблагодарил югорчан. «Я вас еще раз благодарю за ваши обращения, за вашу активность. Постарался в ходе прямого эфира я постарался ответить на обращения, которые интересовали большинство жителей нашего региона, но абсолютно все обращения мы взяли в работу, обратная связь будет, и будет реакция. Спасибо!» — резюмировал губернатор.