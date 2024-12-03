Россиянам рассказали, что нужно знать для безопасного катания на тюбинге

В некоторых регионах России, в том числе и в Югре, уже выпал снег, а это значит, что дети и взрослые приступили к зимним забавам. Катание на тюбинге ‒ одно из самых распространенных развлечений, но оно не только веселое, но и травмоопасное. О том, как правильно и безопасно кататься на тюбинге ‒ рассказали в МЧС России.

Катание на «ватрушке» или тюбинге – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, этот вид отдыха один и из самых травмоопасных. В отличие от санок, тюбинг способен развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом он неуправляем и не оборудован тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Катание на надувных санках ‒ это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся ‒ дело самих катающихся. Следует соблюдать простые правила безопасности:

‒ кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся;

‒ в процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга;

‒ также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться;

‒ опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило ‒ садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам;

‒ не кататься с обледенелых склонов и гор с трамплинами. Чем опасны трамплины? Сначала вы отлично разгонитесь, а потом тюбинг подбросит. Не факт, что первым на землю опустится «тюбинг», а не вы;

‒ не катайтесь с горок вблизи деревьев, домов, заборов. Категорически запрещено кататься там, где внизу расположена проезжая часть;

‒ не разрешайте детям одним кататься на ватрушках, при наборе скорости они становятся практически неуправляемыми, и ребенок может просто не успеть затормозить или выскочить в случае опасности;

‒ категорически запрещено прикреплять тюбинги к автомобилям и снегоходам.

Соблюдайте эти правила, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

Информация взята с сайтов ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и ГУ МЧС России по Смоленской области