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​Полвека в нефтяной отрасли

Старший мастер цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Комсомольскнефть» в рубрике «Доска почета»

​Полвека в нефтяной отрасли
Сталь Карыпбаев вышел на заслуженный отдых в возрасте 77 лет. Фото из архива С. Карыпбаева

Больше 30 лет в коллективе НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» на должности старшего мастера цеха подземного ремонта скважин (ЦПРС) трудился Сталь Карыпбаев. В мае этого года в возрасте 77 лет он вышел на заслуженный отдых. Рассказываем о нем в рамках рубрики «Доска почета».

Как закалялся Сталь

Отец нашего героя прошел всю войну и в 1946-м вернулся в родное село Панфиловку Калининского района Киргизской ССР. Через год у него родился сын. Согласно традиции, младенца должны были отдать наследником в семью старшего брата, где росли одни дочери. Там долгожданному мальчику даже заранее придумали имя – Улан. Но отец отменил уговор, сам приехал за сыном в больницу. Врач передал малыша родителю со словами: «Он у вас крепкий, как сталь». Главе семьи Карыпбаевых понравилось красивое сравнение, так ребенок получил необычное имя. А отчество при оформлении метрики Сталю не вписали, а позже – и при оформлении паспорта. Так и остался младший из Карыпбаевых «чистым железным сплавом».

Родители Сталя были простыми людьми, тем не менее всем своим шестерым детям они стремились дать хорошее образование. Младший поступал в московский Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина сознательно: освоение нефтяного края было престижным среди молодежи, и в 1970-м, после службы на Северном флоте, Сталь подал документы на факультет «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Первую практику по направлению проходил оператором ПРС в Лениногорском управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПНПиКРС) объединения «Татнефть», где осваивали и внедряли новое направление нефтяной отрасли, и все это студенту из Киргизской ССР казалось очень интересным.

Нужно сказать, что глава семьи Карыпбаевых рано ушел из жизни, и все родительские заботы легли на плечи вдовы. Во второе свое студенческое лето Сталь понял, что матери одной тяжело, пора помогать, и остался в Татарстане, трудоустроившись диспетчером в Лениногорское УПНПиКРС. Вскоре толкового парня определили помощником оператора в цех капитального и подземного ремонта скважин (ЦКПРС). Уже через год в новенькую трудовую книжку С. Карыпбаева были занесены две благодарности: «за высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни» и «за выполнение восьмимесячного задания на 104 процента». Еще через несколько месяцев молодой рабочий был отмечен почетной грамотой «за высокие показатели в труде» и переведен оператором ПРС четвертого разряда.

Присвоение звания ветерана труда Сургутнефтегаза, 2017 год.

Сталь смог восстановиться в вузе. Его рвение к работе, выбранной по душе, способствовало стремительному повышению мастерства и квалификации: в 1975-м молодой человек вырос до бурильщика КРС пятого разряда, после работал оператором по исследованию скважин пятого разряда. С получением диплома по специальности «горный инженер» в 1977-м был назначен мастером КРС, через год – старшим мастером КРС.

«В 1978-м отозвался на просьбы матери вернуться домой, – рассказывает пенсионер. – Был принят бурильщиком КРС шестого разряда в ПО «Киргизнефть», но через небольшое время возглавил бригаду по капитальному и текущему ремонту скважин ЦКПРС. Работал также старшим технологом, старшим инженером цеха по добыче нефти «Избаскент». Зарплата не радовала, а я уже обзавелся семьей, за которую был в ответе. Тем временем все друзья-коллеги из Лениногорска подались на Север и звали меня к более надежным работодателям».

Так в декабре 1982-го Сталь Карыпбаев трудоустроился в НГДУ «Урайнефть», быстро был повышен до старшего мастера цеха КПРС и не раз поощрялся за добросовестный труд почетными грамотами и благодарностями. А в 1984-м ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Осенью 1991 года Карыпбаевым пришлось сменить обжитое место: дочери поставили диагноз, при котором оставаться на Севере было невозможно. В Киргизии на тот момент мало что изменилось. Полгода отработав в сфере ремонта скважин, Сталь успел поделиться с земляками приобретенным опытом. Но как только услышал о наборе вахты в Сургутнефтегаз, записался, не раздумывая. В июле 1992 года он вернулся на нефтяной Север, начав трудовой путь в НГДУ «Комсомольскнефть» – сразу старшим мастером ПРС.

Душой комсомолец

«Промысел постепенно благоустраивался, внедрялись современные технологии, вместе с тем увеличивался список требований и уровень контроля, – рассказывает ветеран. – Разве могли мы в 1990-х представить, что люди в головном управлении в любой момент, нажав кнопку компьютера за рабочим столом, смогут увидеть, как рабочие бурят, ремонтируют оборудование под землей? Вот такие сейчас установлены системы! Если исследователей скважин часто сравнивают с врачами-диагностами, то операторы ПРС – настоящие «хирурги», которые приводят в жизнедеятельность внутренний «организм» подопечных».

В составе судейской коллегии смотра-конкурса профессионального мастерства среди бригад цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Комсомольскнефть», 2018 год.

В задачи старшего мастера ПРС входит организация деятельности цеховых бригад, работающих на Конитлорском месторождении, контроль вывоза и завоза оборудования, насосно-компрессорных труб, своевременная и качественная подготовка скважин к ремонту. Вся эта работа подразумевает плотное сотрудничество с руководителями цехов добычи нефти и газа.

«Сталь Карыпбаев относился к делу очень ответственно: вникал и продумывал все до мелочей. Это профессионал высокого класса. Да и человек во всех отношениях положительный: никогда не отказывал в помощи коллегам, очень активный для своих лет, если перед ним поставлена задача – обязательно ее решит», ‒ заверяет начальник КЦДНГ №5 Владимир Михайлович Храмов.

«В НГДУ «Комсомольскнефть» всегда уважительно относились к старожилам коллектива, – подчеркивает начальник ЦПРС Сергей Николаевич Рогулин. – К тому же наш пенсионер имеет немало производственных заслуг. Когда Конитлорское месторождение только разбуривалось, ремонт первых скважин там проводился именно под руководством Сталя Карыпбаева. С его участием в свое время осваивали и внедряли в производство гидравлические ключи и новые пакеры. Можно долго рассказывать о достоинствах нашего ветерана. Но главное, конечно, – внушительный отрезок времени, добросовестно отработанного им на благо отрасли и нашей компании: общий стаж работы в нефтегазовой промышленности Сталя Карыпбаевича (так мы уважительно зовем его в узком кругу коллег) составляет 54 года! 32 из них – в Сургутнефтегазе, в нашем управлении. Все это время он был исполнительным, ответственным работником, всегда отличался высокой работоспособностью (с момента трудоустройства он даже ни разу не оформлял больничный лист). За безупречный труд был отмечен почетными грамотами нефтегазодобывающего управления, акционерного общества и профсоюза управления, удостоен звания ветерана труда Сургутнефтегаза. В коллективе по сей день пользуется заслуженным уважением и является достойным примером для молодежи».


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