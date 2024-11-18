Эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в золото

Биржевые аналитики признают – интерес к золоту на мировом рынке в настоящее время снижается. Котировки после победы Дональда Трампа на выборах в США упали более чем на 7%. Недавно стоимость золота опустилась ниже 2 560$ за тройскую унцию и находится на минимуме за последние восемь недель. Падение стоимости золота происходит на фоне более существенного обесценивания других благородных металлов – платины, серебра, палладия.

Как долго мы это будем наблюдать и стоит ли в настоящее время вкладывать финансовые средства в приобретение золота – ответил директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, д.э.н., профессор Максим Марамыгин.

Последние три года золото росло в цене крайне высокими темпами. Сейчас цена на него падает. После того, как в отношении нашей экономики Запад начал применять санкции, он фактически уничтожил собственную экономику. Локомотив Европы – Германия, эта страна третий год находится в рецессии. Если традиционно в Германии за год банкротились около 1500 компаний, то в 2023 году обанкротились уже 8500. Ситуация не улучшается. Почему? Здесь несколько факторов – это сокращение потребления, в том числе за счет закрытия российского рынка, плюс серьезное удорожание бизнеса в самой Германии, так как энергоносители стали очень дорогими. Все это было причиной роста цен на золото – шаткое положение в Европе, совершенно непонятное положение в США. Экономика в США росла, но там шли выборы, и никто не знал, что будет дальше. Трамп выиграл, демократы объявили о том, что они признают эти выборы, и больше нет оснований для каких-то ярких всплесков и волнений, которые были четыре года назад.

Если ситуация успокоилась, то зачем бежать из доллара? Соответственно, народ больше так сильно в золото не вкладывается, потому что золото – это инвестиционный инструмент сохранения стоимости, но не преумножения. То, что у вас дома лежат золотые монетки, то вам без разницы, кто находится у власти, вы это золото всегда сможете продать.

Важно отметить, что золото не приносит прибыли. Если у меня 100 грамм золота – это 100 грамм золота, но они мне дивидендов не принесут, я на них ничего не заработаю. Поэтому в золоте интересно делать сбережения когда происходит турбулентность и все падает. Его стоимость никогда не имеет больших колебаний.

Для граждан это вариант сохранения, но не заработка. Если человек хочет сохранить свои активы, тогда можно зайти в золотые слитки, я осознанно говорю не монеты, потому что монеты имеют еще и художественную стоимость. И не факт, что через некоторое время золотая или серебряная монета будут стоить адекватно. А вот слиток художественной стоимости не имеет, это просто металл, соответственно при его покупке нет дополнительной стоимости.