И.о. Председателя Думы Сургута поздравляет сургутян с Днем народного единства

Уважаемые жители Сургута!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – исторический фундамент, на котором держится главная национальная идея сплоченности и непобедимости россиян. Идея была заложена четыре столетия назад, когда в 1612 году народ объединился против польско-литовских интервентов и отстоял независимость и государственность России.

Вот и история Сургута – история города, где сплотились люди разных национальностей и построили красивый, современный индустриальный город, который по праву называют экономической столицей Югры.

Для нашей страны праздник особо значим сегодня: единство является основой нашей силы. Только сообща можно преодолевать трудности и невзгоды, побеждать и созидать.

Мы точно знаем, что сильны и непобедимы, потому что живем в великой стране, богатой своей историей и подвигами предков. С праздником!