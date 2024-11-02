В рубрике «Доска почета» ‒ врач отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Кардиоцентра Елена Солодкова

В отделениях функциональной и ультразвуковой диагностики Кардиоцентра Сургута трудится 25 врачей, специализирующихся именно на этих двух направлениях. В числе первоклассных специалистов ‒ Елена Солодкова, которая трудится в клинике 22 года. За это время Елена Сергеевна обследовала десятки тысяч пациентов поликлиники, сумев определить, в чем кроются причины недугов пациентов.

Елена Сергеевна родилась в Сургуте. С детства, как и многие ребята, она мечтала стать врачом. На это ее вдохновила бабушка, работающая медсестрой небольшого фельдшерско-акушерского пункта. Наблюдая за тем, как бабушка заботится о больных, пятилетняя Лена представляла себя в роли врача.

«В детстве на лето я приезжала к бабушке в Самарскую область, смотрела как она работает, мне казалось, что она супер-медсестра в большой больнице, а это был обычный ФАП, где она просто ставила уколы», ‒ поделилась Елена Солодкова.

По прошествии лет желание стать доктором не пропало, как часто случается с подростками. В девятом классе молодая девушка отправились получать свою первую профессию в Учебно-производственном комбинате (УПК). Среди множества предлагаемых специальностей, школьница выбрала медицинское дело. Спустя годы Елена закончила мединститут СурГУ.

Первое знакомство с Кардиоцентром у Елены Сергеевны произошло еще в студенчестве. Правда, попала в медучреждение девушка в качестве пациента.

«Я пришла к неврологу в двухэтажный корпус, его тогда только построили. Там было так красиво, нереальные аппараты стояли!» ‒ вспоминает Елена Солодкова.

В течение года после окончания университета Елена Солодкова работала по специальности, которая считается основой основ ‒ врачом-терапевтом в одной из городских поликлиник. Однако душа вчерашней студентки лежала именно к ультразвуковой диагностике. Девушка еще во время обучения в вузе поняла, какую сферу деятельности выберет, и даже куда конкретно она трудоустроится ‒ в Кардиоцентр.

Через год Елену Сергеевну на работу приняла Ирина Урванцева – ныне главный врач ОКД, а 22 года назад – заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики. Молодому специалисту предложили взять на себя диагностику сосудов, и по сей день Елена Сергеевна занимается именно этим направлением работы.

«Я придерживаюсь того, что лучше заниматься одной методикой, но качественно, чем часто менять направления деятельности. Место работы тоже не хочу менять, здесь мне все нравится: коллектив замечательный, условия хорошие», ‒ рассуждает Елена Солодкова.

Елена Сергеевна ‒ мама двоих детей – девочки и мальчика. Свободное от работы и учебы время семья предпочитает проводить активно. Вместе с супругом и детьми выезжают на рыбалку, катаются на мотоциклах, квадроциклах, осенью отправляются за грибами или на дачу. По воле случая вся семья стала любителями хоккея из-за увлечения сына. Он регулярно участвует в соревнованиях, отправляется на спортивные сборы. Такое хобби требует активного родительского участия. Поэтому, как только врач функциональной диагностики Елена Солодкова завершает рабочую смену, она спешит на хоккейные тренировки, отлично зная, как нужна не только пациентам, но и своим родным.