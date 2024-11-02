16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,4402   EUR  105,8415  

Новости

Больше новостей
Китайские автомобили:
Комментировать
0
Больше опросов

​22 года за аппаратом УЗИ

В рубрике «Доска почета» ‒ врач отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Кардиоцентра Елена Солодкова

​22 года за аппаратом УЗИ
Фото: Елена Солодкова

В отделениях функциональной и ультразвуковой диагностики Кардиоцентра Сургута трудится 25 врачей, специализирующихся именно на этих двух направлениях. В числе первоклассных специалистов ‒ Елена Солодкова, которая трудится в клинике 22 года. За это время Елена Сергеевна обследовала десятки тысяч пациентов поликлиники, сумев определить, в чем кроются причины недугов пациентов.

Елена Сергеевна родилась в Сургуте. С детства, как и многие ребята, она мечтала стать врачом. На это ее вдохновила бабушка, работающая медсестрой небольшого фельдшерско-акушерского пункта. Наблюдая за тем, как бабушка заботится о больных, пятилетняя Лена представляла себя в роли врача.

«В детстве на лето я приезжала к бабушке в Самарскую область, смотрела как она работает, мне казалось, что она супер-медсестра в большой больнице, а это был обычный ФАП, где она просто ставила уколы», ‒ поделилась Елена Солодкова.

По прошествии лет желание стать доктором не пропало, как часто случается с подростками. В девятом классе молодая девушка отправились получать свою первую профессию в Учебно-производственном комбинате (УПК). Среди множества предлагаемых специальностей, школьница выбрала медицинское дело. Спустя годы Елена закончила мединститут СурГУ.

Первое знакомство с Кардиоцентром у Елены Сергеевны произошло еще в студенчестве. Правда, попала в медучреждение девушка в качестве пациента.

«Я пришла к неврологу в двухэтажный корпус, его тогда только построили. Там было так красиво, нереальные аппараты стояли!» ‒ вспоминает Елена Солодкова.

В течение года после окончания университета Елена Солодкова работала по специальности, которая считается основой основ ‒ врачом-терапевтом в одной из городских поликлиник. Однако душа вчерашней студентки лежала именно к ультразвуковой диагностике. Девушка еще во время обучения в вузе поняла, какую сферу деятельности выберет, и даже куда конкретно она трудоустроится ‒ в Кардиоцентр.

Через год Елену Сергеевну на работу приняла Ирина Урванцева – ныне главный врач ОКД, а 22 года назад – заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики. Молодому специалисту предложили взять на себя диагностику сосудов, и по сей день Елена Сергеевна занимается именно этим направлением работы.

«Я придерживаюсь того, что лучше заниматься одной методикой, но качественно, чем часто менять направления деятельности. Место работы тоже не хочу менять, здесь мне все нравится: коллектив замечательный, условия хорошие», ‒ рассуждает Елена Солодкова.

Елена Сергеевна ‒ мама двоих детей – девочки и мальчика. Свободное от работы и учебы время семья предпочитает проводить активно. Вместе с супругом и детьми выезжают на рыбалку, катаются на мотоциклах, квадроциклах, осенью отправляются за грибами или на дачу. По воле случая вся семья стала любителями хоккея из-за увлечения сына. Он регулярно участвует в соревнованиях, отправляется на спортивные сборы. Такое хобби требует активного родительского участия. Поэтому, как только врач функциональной диагностики Елена Солодкова завершает рабочую смену, она спешит на хоккейные тренировки, отлично зная, как нужна не только пациентам, но и своим родным.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 146, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=flHmLFoPL8OGr+FNESExHa62OrTAaMu82px2xNuD55JJLwzjlEox5Yq5cB0S/r6EOcu9T6zgnyuLskLNUFDJQ4RCqKkVWLS3tGv+du4VjF622m0eNk6J3wBL463tbR9XBGDatggkv7QAdE/dcBresA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте благоустроили территорию первой разведочной скважины нефти, пробуренную под началом Салманова 519
  2. ​Доходы и расходы бюджета Югры в 2025 году вырастут 474
  3. ​РПЦ рекомендует не брать холостых и разведенных мужчин на работу 319
  4. ​В Сургуте при ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 292
  5. ​Роскачество: большинство подушек российских производителей опасны для здоровья 266
  6. ​В Сургуте появились две новые спортплощадки 257
  7. ​В ХМАО на месторождении погиб электромонтер 216
  8. ​Юные тюменцы увидят «Сказочный мир» в исполнении театров кукол УФО 210
  9. ​В Сургуте врачи восстановили мужчине сломанную челюсть 202
  10. ​Майнинг без ИП: россиянам разрешили добывать криптовалюту с лимитом энергопотребления 187
  1. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2079
  2. ​В России предлагают запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» 1609
  3. ​В Сургуте больше суток будет перекрыта дорога на проспекте Ленина 1254
  4. В Думе Сургута всплыли новые подробности о заборе на бульваре Свободы 1214
  5. Судьбой выбраны обживать этот край 1124
  6. В Сургуте подскочили цены на квадратный метр жилья 1102
  7. Больше дней или больше отпускных. Что выгоднее? 1080
  8. ​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута! 1042
  9. ​Аэропорт Сургута расширят: инфраструктура не справляется с потоком пассажиров 1039
  10. ​В Сургут с рабочим визитом приехал полпред в УрФО Артем Жога 1013
  1. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13824
  2. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4834
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3871
  4. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3814
  5. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3732
  6. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3345
  7. ​К вопросу о фасадах 3319
  8. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 3097
  9. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 3003
  10. ​Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое 2651

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика