Эксперт рассказал, когда в следующем году выгоднее всего взять отпуск

В России утвержден производственный календарь на 2025 год. В новом году трудящиеся суммарно будут отдыхать почти 4 месяца – 118 дней. Россиян ждут длинные новогодние каникулы, трехдневная рабочая неделя в конце апреля, четыре дня отдыха в честь Дня России и трудовая шестидневка накануне Дня народного единства. Когда выгоднее всего взять отпуск в 2025 году – рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Марина Чудиновских.

Нужно запомнить одно правило: если хотим получить больше отпускных, тогда нужно выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2025 году это будут июль и октябрь.

Другая ситуация, когда вам не столь важны отпускные, а хочется подольше отдохнуть. Тогда логично присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, в январе 2025 года нас ждет сверхкороткая двухдневная рабочая неделя - 9-10 января. Соответственно, если работодатель согласует отпуск, например, на два этих дня, то отдых продлится 15 календарных дней с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025-ого, а потратятся всего два дня из отпускного периода. Однако с точки зрения денег январь самый невыгодный месяц. Аналогичный вариант – майские праздники. Трехдневный отпуск с 5 по 7 мая позволит фактически продлить отдых до 11 дней. Но подчеркну, работодатель должен пойти навстречу работнику и согласовать эти даты. Оставшиеся дни, например, можно будет взять в июле.

Также рекомендую присмотреться к датам во второй половине июня, начиная с 16 числа. Можно пойти в отпуск сразу после праздничных дней и продлить себе дни отдыха.

Что касается рекомендаций по продолжительности отпуска – брать целиком или дробить на части, то здесь я соглашусь с психологами, что лучше отдыхать в течение года несколько раз. И часто работодателю так тоже проще, потому что не нужно искать замену работнику на длительный срок. Стандартный отпуск составляет 28 календарных дней. Одна из частей должна быть не менее 14 дней. Остальное – по соглашению сторон.

Порядок предоставления отпусков регламентируется главой 19 ТК РФ. Самое главное – найти и согласовать наиболее удобные даты с работодателем. Составление графика отпусков – это процедура, когда обе стороны трудовых отношений должны договориться.

При планировании расходов на отпуск не стоит тратить всю сумму в первые дни. Например, вы ушли в отпуск с 1 июля на 28 дней. Отпускные вам начислят за 3 дня до начала отдыха, но аванс после возвращения на работу, поступит, скорее всего, только во второй половине августа. И здесь важно правильно распределить финансы.