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​Какие законы вступят в силу в ноябре 2024 года в России

Рассказываем о законах РФ, которые вступают в силу в ноябре 2024 года

​Какие законы вступят в силу в ноябре 2024 года в России
Фото: Государственная Дума / vk.com

С 1 ноября 2024 года в России вступают в силу новые законы. Так, например, Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч подписчиков. Кроме того, в РФ появятся новые требования к майнерам цифровой валюты. О том, какие еще законы вступят в силу в ноябре – читайте в нашем обзоре.

1 ноября

Установлены требования к майнерам цифровой валюты

Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах страны или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.

Заниматься майнингом цифровой валюты смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц ‒ граждан РФ в случае, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов. Определен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом. Запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

Появится перечень каналов с более чем 10 000 подписчиков

Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч подписчиков. Чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Эта мера направлена против мошенников.

5 ноября

Отсрочка наказания беременным, осужденным к ограничению свободы

Предусматривается возможность применения отсрочки отбывания наказания для беременной женщины, женщины с ребенком до 14 лет, мужчины с ребенком до 14 лет и являющегося единственным родителем, которые осуждены к ограничению свободы. Также в случае наступления беременности женщины, осужденной к ограничению свободы, она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания.

7 ноября

Установлена возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях

Закон позволяет осуществлять госконтроль в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня). Благодаря этому инспекторы смогут действовать оперативнее.

Правила въезда мигрантов в РФ ужесточаются

Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов. Правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию. Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

11 ноября

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно

Досрочно прекращаются полномочия граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин при обсуждении закона подчеркнул, что он «очень гуманный». Он отметил, что «даже сегодня депутатами разного уровня являются десять иностранных агентов. При этом их не лишают автоматически полномочий, а дают 180 дней для того, чтобы они вышли из этого статуса».

«Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом ‒ получение денег изза рубежа. Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти», ‒ указал он.

14 ноября

Устанавливаются правила ознакомления с материалами таможенной проверки

Ознакомление с материалами таможенной проверки будет возможно путем визуального осмотра материалов, изготовления выписок, снятия копий. Возможность ознакомиться с материалами должна быть обеспечена не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

21 ноября

Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги

Истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести. Иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ ‒ недействительными.

26 ноября

Утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти

Региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС.

30 ноября

Выплаты почетным донорам будут устанавливаться автоматически

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 206, комментариев: 0
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