Эксперты рассказали, как не попасться на уловку мошенников и оплатить правильную квитанцию

В России активизировались мошенники, распространяющие поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг. Внешне они неотличимы от обычных, однако деньги, перечисленные по ним, уходят злоумышленникам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на группу «Наш Реутов» во «ВКонтакте».

Как мошенники обманывают россиян?

Опасность подобной уловки не ограничивается только потерей переведенных денег. В QR-коде на таких квитанциях может содержаться ссылка на скачивание вредоносного ПО. В результате этого мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», что грозит потерей всех сбережений.

Схема с поддельными квитанциями используется уже несколько лет и получила распространение в период пандемии, когда жители стали чаще использовать QR-коды для оплаты. Тогда мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах и задолженностях, отмечает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошелкова» Евгения Лазарева.

«Оплата у многих происходит «на автомате»: мы забираем квитанцию из почтового ящика, сканируем QR-код приложением банка и с чувством выполненного долга забываем о ней. Потому факт мошенничества обнаруживается лишь с появлением настоящей квитанции», – поделилась эксперт.

Как не попасться на уловки мошенников?

Чтобы распознать поддельный документ, следует внимательно изучить ее содержание: название организации (иногда оно может незначительно отличаться от настоящего наименования управляющей компании или поставщика услуг), реквизиты, описание услуг (например, показания счетчиков, площадь квартиры, количество жильцов и прочее).

Если сомневаетесь, свяжитесь с компанией напрямую. Используйте контактные данные, которые нашли сами, а не те, что предоставлены в квитанции.

«Также рекомендуется проверять сумму начислений и наличие уведомления об оплате в официальном приложении или личном кабинете на сайте. Если возникают сомнения, лучше уточнить информацию в управляющей компании или у поставщика ресурсов, либо проверить данные в личном кабинете на соответствующем сайте», – отмечает Евгения Лазарева.

Кроме того, необходимо сверять реквизиты оплаты через портал ГИС ЖКХ (для этого потребуется авторизация через «Госуслуги») или по номеру исполнителя коммунальных услуг. В случае, если деньги уже были переведены мошенникам, нужно немедленно обратиться в полицию, сообщает ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Евгений Корнеев.