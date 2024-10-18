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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
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  • ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    Сегодня в 17:02
    46 0
  • ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    Сегодня в 16:46
    89 0 
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​Человек в теплоэнергетике

В рубрике «Доска почета» − слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда СГМУП «ГТС» Вячеслав Кролевецкий

​Человек в теплоэнергетике
Фото: siapress.ru

Отопительный сезон для теплоэнергетиков — это постоянное состояние готовности, когда любое нарушение в системе может привести к серьезным последствиям. Везде слышен шум котлов, которые обеспечивают теплом и горячей водой дома сургутян. А ведь за этим сложным оборудованием следят обычные люди. Один из них − слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда СГМУП «ГТС» Вячеслав Кролевецкий – уже более 22 лет работает в энергетической отрасли.

«Я всегда с механикой был связан, водителем долгое время работал, дальнобойщиком. В машинах разбирался. Когда сюда пришел, оказалось, что тут, в целом, то же самое – насосы, детали. Наставниками моими оказались люди, которые в свое время строили ТЭЦы, ГРЭСы. С ними начал работать. Понравилось с железом. Вот и остался», − рассказывает герой нашей рубрики.

Его путь в энергетике начинался как у многих – через практику. Он работал с опытными мастерами, учился понимать тонкости и особенности работы на объектах, узнавал, как реагировать на технологические сбои. Вячеслав следит за правильной работой оборудования котельных, не допуская, чтобы объект прекратил свою работу. Но, к сожалению, люди порой не замечают этого труда – работа теплоэнергетиков может восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

«Энергетик – это не просто профессия, это служение на благо людей. Понимаете, многие не видят этой работы, они поймут, что тепла не стало, только если оно отключится», – с легкой улыбкой говорит Вячеслав. Это улыбка человека, который привык к суровым условиям.

В его жизни были и ночные подъемы, и аварийные вызовы, и морозные зимы, ведь котельная в отопительный сезон должна работать без остановок.
Конечно, это не та работа, где все по плану. В руках − оборудование, которое может преподнести сюрпризы в самый неожиданный момент.

«Вот за что я люблю свою работу, так это за то, что здесь нет однообразия. Каждый день или неделю приходится решать новые задачи. Иногда вспоминаешь старые методы, которые использовали наши наставники, а иногда что-то новое осваиваешь», – делится он с искренним интересом. Этот подход к жизни и работе, возможно, и позволил ему оставаться в профессии на протяжении стольких лет.

А этим летом Вячеслав Кролевецкий оказался в десятке лучших Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии − 2024» в номинации «Слесарь по ремонту котельного оборудования», который прошел в г. Санкт-Петербурге. За звание лучших боролись 34 работника, представляющие организации топливно-энергетического комплекса из 23 регионов страны.

Помимо теоретической части, где оценивались знания в области технологии производства работ по профессии, участников состязания ждали два практических этапа на котельной. Им предстояло выполнить точные измерения зазоров упорных и опорно-упорных подшипников с сопрягаемыми составными частями сетевого насоса на предмет нахождения их в пределах допуска, определить необходимость и метод ремонта, а также провести техническое обслуживание запорной арматуры трубопровода с контролем составных частей клиновой задвижки. Звучит сложно − но наш герой справился на ура.

«Готовился... Штудировал охрану труда, должностные инструкции. Там и теория, и практика была. Но нам заранее не сказали, что конкретно будет, поэтому особо не подготовишься. Все, что знал, использовал. Например, измерить зазор подшипника и провести работы на запорной арматуре. Замеры должны были показать, правильно ли выполнены работы. Гайковерт взять – это плюс балл, не взял – минус балл. Такие мелочи. Но в итоге справились, вернулись с результатами», − описал конкурс специалист.

Вячеслав Кролевецкий оказался человеком с призванием, а не мечтой. Для него важнее поддерживать то, что у него есть – дом, работу, своих близких. Он не строит воздушных замков, но его забота о простых вещах делает его жизнь наполненной смыслом.

«Мечта? В молодости были мечты – квартира, машина. Сейчас все это есть, и дети выросли. Теперь главное – поддерживать дом, заботиться о семье. Глобальных мечт уже нет», − поделился наш герой.

В свободное от работы время Вячеслав продолжает заниматься машинами. Его гараж – это еще одно место, где техника занимает главное место. «Сейчас вот восстанавливаю для дочери автомобиль», – говорит он с огоньком в глазах. Для него механика – это больше, чем просто работа, это его образ жизни.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 188, комментариев: 1
Комментарии:
Житель города С
Сегодня в 15:58
Этот город в надёжных руках!

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