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​Держите цены в руках

Поможет ли инициатива ФАС стабилизировать цены в магазинах или инфляция возьмет свое?

​Держите цены в руках
Фото: УрГЭУ

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой о заключении соглашений о стабилизации цен на все товары. Сейчас подобная практика действует только для социально значимых продуктов. По замыслу ведомства, решение будут принимать региональные власти. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поможет ли инициатива стабилизировать цены в магазинах или инфляция возьмет свое, объясняет доктор экономических наук, директор Института экономики и финансов УрГЭУ Елена Дворядкина.

Предложение ФАС о расширении возможностей регионов по стабилизации цен может стать важным инструментом антиинфляционной политики и позволит повысить доступность товаров для граждан. Однако здесь есть нюансы: этот механизм — не универсальное решение проблем. Подобные соглашения в условиях рыночной экономики не должны быть массовой практикой, они должны применяться точечно.

Ранее региональным властям уже были предоставлены временные полномочия по заключению соглашений, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В списке 24 наименования: 4 вида мяса, молоко, яйца, сахар, черный чай, мука, хлеб, ряд круп, некоторые овощи, яблоки.

Однако факты – вещь упрямая, и мы видим, что цены, в том числе на эту категорию товаров, продолжают расти. После некоторого летнего замедления, в конце сентября снова начался, так называемый, «разгон цен», и, вероятно, стоимость будут расти и дальше под влиянием таких факторов, как рост стоимости ресурсов, удорожание логистики и т.п.

Следующей категорией товаров, на которую, по моему мнению, следует распространить соглашение о регулировании цен, являются лекарственные средства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, т.к. наблюдается существенный рост их стоимости. Также, возможно, властям стоит обратить внимание на некоторые категории детских товаров.

Проект предусматривает добровольный характер заключения таких соглашений, т.е. предлагаемые нормы не должны увеличивать административное давление на бизнес и не должны создавать дисбаланс между участниками рынка, заключившими и не заключившими соглашение. Что касается прибыли производителей, конечно, она снизится. Поскольку сейчас предлагается инициатива ограничения цен на любые товары и услуги, то непонятно, кто и за счет чего будет компенсировать производителям издержки. Повторю, несмотря на то, что перечень социально значимых товаров был определен ранее, цены на них продолжают расти.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 162, комментариев: 0
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