Россиянам раскрыли секреты отпускного планирования в 2025 году

Правительство утвердило производственный календарь на 2025 год. А это значит, что пора планировать отпуск! Юрист и эксперт по трудовому праву на hh.ru Ольга Владимирова поделилась полезными рекомендациями о том, как организовать свой отдых так, чтобы и дни сэкономить, и получить хорошие выплаты.

Какие праздничные и выходные дни предусмотрены в 2025 году?

Правительство уже утвердило производственный календарь на 2025 год, включающий 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Отметим, что праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на другие даты:

с субботы 4 января − на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января − на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля − на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта − на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября − на понедельник 3 ноября.

Зимние каникулы в России продлятся 11 дней − с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Когда брать отпуск в 2025 году?

Чтобы максимально выгодно использовать отпуск, стоит обратить внимание на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь, где по 23 рабочих дня. Также удачное время для отдыха − апрель, сентябрь и декабрь (22 рабочих дня). А вот январь — месяц с самым малым количеством рабочих дней (17), и брать отпуск в это время не так выгодно.

Если цель − сэкономить отпускные дни, лучше всего присоединять отпуск к праздничным дням. Например, отпуск с 9 по 10 января обеспечит 15 дней отдыха (с 29 декабря по 12 января). Но такой выбор может не быть самым выгодным с точки зрения выплат.

Что еще учесть при планировании отпуска?

Не забывайте учитывать выходные дни − если ваш отпуск будет с понедельника по пятницу, за выходные оплата не предусмотрена. Лучше брать все семь дней для увеличения суммы отпускных. Также обратите внимание на сроки выплаты премий и бонусов в компании − лучше подгадать отпуск после получения бонусов, это также скажется на размере отпускных.

И не забывайте, что производственный календарь ежегодно меняется, что влияет на расчет отпускных.