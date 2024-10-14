Эксперт рассказал, на что следует обращать внимание при покупке косметики

Национальный союз защиты прав потребителей призывает усилить контроль за производством и продажей косметики. По данным Роспотребнадзора, чаще всего покупатели жалуются на описание состава мелким шрифтом или вовсе его отсутствие. Для борьбы с нарушениями общественники предлагают ввести обязательную маркировку. Предложение находится на рассмотрение в Минпромторге. По каким критериям оценивается качество косметики, и на что следует обращать внимание при покупке, объясняет старший преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Галина Черенцова.

В первую очередь, при выборе косметики, следует обращать внимание на полноту и точность маркировки и целостность упаковки. Исследования показывают удивительную закономерность: если упаковка и маркировка вызывают у покупателя сомнения, то при дальнейшей проверке, как правило, обнаруживаются и другие нарушения.

Что касается маркировки, мелкий шрифт, упоминание названия производителя не наравне с основным текстом, а, например, на крышке снизу, отсутствие номера партии или других обязательных элементов могут быть сигналом, что перед нами подделка.

Также важно оценить органолептические показатели: внешний вид, однородность текстуры, запах, цвет. Для этого советую не пренебрегать тестерами. К сожалению, не во всех магазинах они есть.

Еще один важный показатель – срок годности. Например, если говорить о кремах, то на упаковке, помимо этого временного периода, также должен быть указан срок хранения после вскрытия упаковки.

Кроме того, на мой взгляд, стоит с особой осторожностью подходить к покупке бьюти-товаров ручной работы, потому что создание косметических продуктов – производственный процесс, который требует соблюдения правил безопасности. В других условиях гарантировать их выполнение невозможно.

Качество косметических товаров оценивается в соответствии с техническим регламентом о безопасности парфюмерно-косметической продукции и других нормативных документов. Критериями являются – упаковка, маркировка, органолептические (внешний вид, цвет, однородный запах и др.), а также микробиологические, токсикологические, клинико-лабораторные и другие показатели безопасности. Безопасность косметических товаров важна, так как продукция, выполненная с нарушением технического регламента, может угрожать здоровью потребителя.

На мой взгляд, введение маркировки в виде QR-кода позволит покупателю сопоставить информацию о составе косметического продукта с требованиями технического регламента и обезопасить себя от покупки некачественного товара.