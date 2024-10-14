Губернатор Югры утвердил структуру правительства

Губернатор Югры Руслан Кухарук утвердил персональный состав регионального правительства. Об обновленном составе − в материале siapress.ru.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подписал Постановления «О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «О распределении обязанностей между первыми заместителями Губернатора и заместителями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Документы опубликованы на едином сайте государственных органов», − говорится на сайте правительства ХМАО.

«Правительство Югры должно быть максимально вовлечено в эту работу по двум основным направлениям. Первое – в части работы по формированию самих национальных проектов, их показателей посредством участия в работе комиссий Государственного Совета Российской Федерации, рабочих группах, стратегических сессиях. Второе, немаловажное направление – сопровождение всех направленных нами заявок, инициатив и предложений по участию округа в реализации национальных проектов, федеральных программ и других механизмах поддержки, — отметил Руслан Кухарук. — Сопровождение национальных проектов, результаты рассмотрения заявок и предложений региона на федеральном уровне влияет в том числе и на формирование нашего бюджета. Это еще одна важная задача, которую я определяю перед Правительством автономного округа».