Эксперт рассказал, готова ли российская IT-индустрия к импортозамещению

Министерство финансов РФ предлагает запретить госзакупки иностранного программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия постановления, новые правила вступят в силу уже 1 января 2025 года. Готова ли российская IT-индустрия к импортозамещению, и что будет с уже купленным зарубежным ПО, объясняет кандидат экономических наук, директор Института цифровых технологий, управления и информационной безопасности УрГЭУ Александр Коковихин.

Для государственных учреждений еще в 2018 году была установлена дата перехода на отечественный софт, программное обеспечение с открытым кодом. Например, во многих высших учебных заведениях базовой операционной системой сейчас является Astra Linux. На сегодняшний день объем IT-разработок в стране большой. Есть свои востребованные программы для проведения видеоконференц-связей, автоматизации кадрового делопроизводства, процесса управления предприятиями, городами и т.д. В реестр российского ПО включено около 22 тысяч программных продуктов от 8 тысяч отечественных компаний-разработчиков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства цифрового развития РФ.

В целом, создание собственных операционных систем – тенденция со всемирным охватом, которая положительно влияет на развитие государства. Например, в России разработкой программного обеспечения для автоматизации производственного процесса, занимаются не только специализированные IT-компании, но и крупнейшие отечественные корпорации. Например, Росатом. А пионерами в этом направлении были банки.

Кстати, в соответствии со стратегией развития Свердловской области и ключевыми направлениями деятельности, специализация IT-сектора на Урале – автоматизация производственных процессов на машиностроительных и металлургических предприятиях.

Для IT-сектора действует экономический закон «Эффект масштаба», который присутствует у нас в любой другой отрасли. Смысл в том, что чем больше вы выпускаете продукции, тем более соусредненной единицей становится качество, и тем, соответственно, более низкую цену можно назначить. То же самое и для программного продукта. При большем объеме установок и, соответственно, большем денежном потоке, есть возможности развития и совершенствования продукта, расширения функционала. Многие из наших новых разработок находятся на начальной стадии внедрения на рынок.

Один из наиболее эффективных способов продвижения новых продуктов, стартапов – не реклама, а продажа идеи IT-гигантам. Это позволяет не только масштабировать проект, но и улучшить его качество.

А что будет с уже приобретенным зарубежным программным обеспечением? Информационная система автоматизации процессов – такое же оборудование, как станок. И здесь хитрость в том, что те, кто приобретал ПО 10-20 лет назад, оказались в более выгодных условиях, так как в то время «облачные» технологии не были распространены, как сейчас. Практически все, что тогда приобреталось, размещалось на собственных серверах не зависело от поставщика. А те, кто купил IT-продукты 5-7 лет назад, могут столкнуться с тем, что вендор ограничит доступ к «облаку».

Кроме того, ранее купленные иностранные IT-продукты с открытым кодом позволили создать на российском рынке новую нишу. Появился целый сектор, я бы сказал, малых IT-компаний, которые как раз занимаются актуализацией и поддержкой ранее приобретенных, продуктов от иностранных вендоров, потому что последние сами решили уйти с российского рынка.

Думаю, что в ближайшее время будет обеспечена полноценная интеграция российских разработок, и проблем на предприятиях и производствах, связанных с блокировкой иностранного ПО, в будущем не будет.