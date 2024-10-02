Новый сезон фестиваля Сургутской филармонии открыла Магнитогорская хоровая капелла

Международный день музыки удивительно совпал с открытием 12 сезона фестиваля искусств 60 параллель» в Сургутской филармонии. Важное культурное событие Югры предстало грандиозным выступлением Магнитогорской государственной хоровой капеллы имени С.Г. Эйдинова, исполнившей произведение П. Чеснокова «С нами Бог». Это знаменательное событие дало старт новому культурному сезону, который обещает быть насыщенным и разнообразным.

«Мы впервые в Югре, на этом фестивале. Так далеко наш коллектив, в Сибирь, не заезжал. Изюминка нашего сегодняшнего вечера – это кантата Прокофьева «Александр Невский». Конечно же, это требует большой подготовки, большого хорового коллектива, большого оркестра с определенным составом инструментов. И это довольно-таки сложное произведение, и я рада, что мы «премьерим» его именно в Сургутской филармонии. Вы знаете, нам очень повезло, что у нас есть прямой поезд «Магнитогорск − Адлер − Нижневартовс»к, который проходит через Сургут. И если вдруг у нас сложатся отношения, мы будем рады приехать к вам еще с концертом», − подчеркнула художественный руководитель Магнитогорской государственной хоровой капелла им. С.Г. Эйдинова Надежда Артемьева.

Фестиваль «60 параллель» давно стал культурным брендом Югры и традиционно собирает на сцене филармонии лучших исполнителей и коллективы со всей России. В этом сезоне организаторы подготовили множество коллабораций.

В программе − участие симфонического оркестра сургутской филармонии и фонда Андрея Петрова, которое завершит «60 параллель». Ожидается выступление петербургского квинтета под руководством гитариста Владимира Слободина, который является ведущим исполнителем фламенко в России. Еще одно интересное сотрудничество произошло с московским детским музыкальным театром имени Наталии Сац − для юных сургутян подготовили четыре спектакля. Впрочем, их будет интересно посмотреть и взрослым.

«Сезон богат различными коллаборациями, есть большое желание реализовать совместные проекты», − отметил художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк.

Но и это еще не все. На сцене сургутской филармонии выступят и популярные звезды российской эстрады, такие как Лариса Долина, Сергей Трофимов, Любовь Успенская и группа «Чиж & Co». В программе сезона — балетная постановка «Лебединое озеро» московской труппы, мюзиклы, шоу-программы и новогодние выступления. А весной югорчан порадует молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум».