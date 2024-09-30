Рассказываем о законах РФ, которые вступают в силу в октябре 2024 года

С 1 октября 2024 года в России вступают в силу новые законы. Одно из нововведений касается поддержки военных пенсионеров. Также будет действовать указ, который регулирует контроль за деятельностью платежных агентов. О том, какие еще законы вступят в силу в октябре – читайте в нашем обзоре.

1 октября

Поддержка военных пенсионеров

Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. Так, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

Борьба с «зеркалами» сайтов

Копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Это позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов. Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющемся копией заблокированного, возлагается на всех операторов таких систем.

Изменения в НК РФ

Вступают в силу ряд поправок в Налоговый кодекс, в частности при реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи, налоговая ставка определяется как процентное отношение ставки 20% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на размер указанной налоговой ставки. Изменяется перечень операций, освобождаемых от НДС.

Контроль за деятельностью платежных агентов

Предусмотрено создание саморегулируемой организации (СРО) операторов по приему платежей. Такая СРО обязана контролировать соблюдение ее членами установленных требований и принимать меры в случае нарушений.

Пересмотр уровня риска подозрительных операций

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

Функционирование АИС страхования

В России есть автоматизированная информационная система (АИС), содержащая сведения о договорах по определенным видам страхования. В силу вступают ряд изменений, касающихся ее. Например, граждане смогут бесплатно получить сведения из АИС о себе (в электронном виде без ограничений, а на бумажном носителе – не чаще двух раз в год). Страховщикам данные будут предоставляться за плату.

Защита интересов клиентов страховых компаний

Вводится тестирование физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. В некоторых случаях оно не потребуется, например, если покупатель имеет статус квалифицированного инвестора. Если необходимое тестирование не проводили, то от договора можно отказаться и вернуть страховую премию.

Новые нормы о госзакупках

Уточняются общие правила участия в закупках юридических лиц, а также порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъекта контроля в сфере закупок, по существу.

Индексация зарплат работникам федеральных учреждений

На 5,1% будет увеличена оплата труда работников федеральных госучреждений. Речь идет о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также о гражданском персонале силовых ведомств.

20 октября

Информационные системы Росгвардии

У Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

21 октября

Новый порядок использования «сиротских» произведений

Использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав, можно будет легально. Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию. Отчисления пойдут на банковские счета, и автор, если его установят, сможет получить свои средства.

Исключение дублирования полномочий

Устраняется дублирование полномочий полиции и надзорных органов при производстве по делам об административных правонарушениях. В таких значимых сферах, как миграция, безопасность дорожного движения, борьба с наркотиками, полномочия полиции сохранены. Кроме того, уточняются сроки давности по некоторым административным правонарушениям.

30 октября

Дополнительная страховка пассажиров такси

Истекает срок, в течение которого лица, получившие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, обязаны заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган. В противном случае разрешение приостановят и аннулируют.