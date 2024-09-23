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​Без декораций, но с душой: как СМДТ возродил «Идиота» // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС

На сцену Сургута вернулся «Идиот» Достоевского

​Без декораций, но с душой: как СМДТ возродил «Идиота» // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС
Фото: Сургутский музыкально-драматический театр / vk.com

В прошедшие выходные Сургутский музыкально-драматический театр представил зрителям спектакль «Идиот» по роману Фёдора Достоевского. Напомним, что картина была поставлена в 2008 году известным театральным режиссером Гарольдом Стрелковым. Но в юбилейном сезоне в СМДТ решили возродить спектакль. Главный режиссер театра Юлия Дороженко (Уткина) вдохнула новую жизнь в классическое произведение.

Первое, на что стоит обратить внимание ‒ это актерский состав. Если в ранней постановке играли недавние выпускники актерского курса ЧГАКИ, то сейчас на сцене выступают профессионалы своего дела, сильные в своем мастерстве.

Особенность спектакля заключается в минимализме: на сцене практически отсутствуют серьезные декорации и реквизит. Актеры работают только с текстом, голосом и своими умениями. Из сценического инвентаря зрители могли наблюдать лишь небольшие табуретки − как ящики без стенок, портретные рамы и костюмы героев.

Теперь о главных персонажах романа. Виталий Шемяков из труппы Сургутского театра исполнил роль князя Льва Николаевича Мышкина – 26-летнего, страдающего эпилепсией и в прошлом лечившегося от душевного расстройства, доброго и глубоко чувствующего человека. Актер отлично передал характер героя: он получился очень чутким, положительным, проявляющим любовь и внимание к каждому живому существу. Во время спектакля невозможно было не проникнуться его жизнью, отношением к своей возлюбленной, преданностью к ней.

Одна из ключевых героинь романа и спектакля ‒ дама с тяжелой судьбой Настасья Филипповна Барашкова, воплощенная на сцене Юлией Тюкаловой. Актриса, как никто другой, мастерски показала сложный и многогранный образ. При просмотре спектакля не раз восхищаешься талантом и игрой Юлии: то, как она передала насмешки Настасьи Филипповны, ее роковой характер и смелость.

Следует выделить еще одного прекрасного актера ‒ Вахтанга Харчилава. Он сыграл роль молодого богатого купца, страстно влюбленного в Настасью Филиппову ‒ Парфена Семеновича Рогожина. Этот персонаж очень грубый. До сих пор в голове всплывают моменты, где на сцене в его руках хлыст, которым он мастерски управляет. Просто представьте: между героями происходит конфликт, ссора, громкие крики, а следом за ними оглушающий звук от удара хлыста по полу. В этот момент многие зрители в зале вздрогнули, возможно, даже испугались. От неожиданности захватило дух.

Несмотря на злость Рогожина, некую жестокость, он все равно остается человеком с большим сердцем, а его безумная любовь к героине доводит до отчаяния, что подчеркивает сложность и неоднозначность характера.

Как итог, премьера спектакля произвела сильное впечатление на зрителей. Учитывая сложность героев Достоевского, все актеры великолепно передали глубокие эмоциональные состояний персонажей.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 244, комментариев: 0
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