Героиня «Доски почета» Виктория Калинина из Сургута рассказала о своих увлечениях и работе во Дворце торжеств

В рубрику «Доска почета» вошла еще одна интересная личность. Специалист по методике клубной работы в организационно-методическом отделе Дворца торжеств Сургута Виктория Калинина рассказала корреспонденту siapress.ru сразу о трех своих увлечениях: рисунки, портретные куклы и татуировки. Узнаем, как давно девушка занимается творчеством, и как она совмещает эти хобби с основной работой.

Во Дворце торжеств Виктория работает уже семь лет. Сначала она была в должности администратора отдела, который работает на свадьбах, сейчас ‒ методист клубной работы в организационно-методическом отделе.

Первое увлечение Виктории ‒ рисование: «Рисую всю сознательную жизнь. Получила профильное образование. С 2014 года увлекаюсь изготовлением кукол из пластики и росписью ткани акрилом (в основном футболки)».

«Эта картина стоит в витрине в Дворце торжеств», ‒ уточнила спикер.

Кроме того, девушка изготавливает портретных кукол из пластичного самоотвердевающего материала ‒ пластика или паперклей. Для каркаса в ход идет проволока, для обивки ‒ синтепон и ткань для одежды.

«На одну куклу размером 40 сантиметров уходит примерно три недели, если не напрягаться», ‒ поделилась Виктория.

По словам девушки, она начала заниматься куклами, пока была в декрете.

«Как показывает практика, если ты художник, то практически все в этом направлении тебе подвластно. Сидела в декрете, стало скучно, решила что-то слепить, получилась кукла», ‒ рассказывает Виктория.

Сургутянка делает кукол для себя, однако несколько портретных создала на заказ. Например, зайцев с детскими лицами девушка изготовила для ярмарки мастеров. Футболки с росписью создаются на заказ и продаются в готовом виде.

Татуировки начали интересовать Викторию в 2020 году, когда она находилась во втором декрете.

«Всегда хотела освоить аэрографию и татуировку. Аэрограф не очень зашел, а вот татуировка понравилась. Обучилась самостоятельно техникам работы по видеоурокам. Супруг подарил оборудование, тренировалась на искусственной коже. Потом попробовала нанести первую тату на человека, получилось неплохо. Пошла сразу работать в студию, так что это не совсем хобби получилось. Ну или хобби, которое приносило доход. Совмещала с основной работой пару лет. Днем во Дворце торжеств, вечером и в выходные в студии. Испытывала от процесса огромное удовольствие, но пока остановилась. Планирую в скором времени вернуться. Совмещать три хобби действительно не очень получается. Переключаюсь между ними периодически», ‒ поделилась Виктория.

Сначала девушка рисовала эскизы на листе бумаги, в блокноте. После перешла на планшет. Кстати, на работе хобби тоже пригодились: «Веду госпаблик, соответственно периодически оформляю посты рисунками, сейчас рисую плакаты на конкурс по охране труда».

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