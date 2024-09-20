Как нефтяники с детьми кормушки для птиц мастерили

Совет женщин ПАО «Сургутнефтегаз» организовал масштабный марафон, посвященный Дню отца. В нем участвуют все структурные подразделения компании. Так активисты нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» – градообразующего предприятия городского поселения Федоровский уже провели несколько конкурсов и выездных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение роли отца в воспитании детей, внутрисемейных связей и привлечение работников коллектива к активному и здоровому отдыху. Все эти встречи получились очень теплыми и душевными.

Например, в минувшие выходные семьи во главе с отцами – работниками управления собрались в парковой зоне поселка с красками и плотницкими наборами. Человек 30 сообща мастерили кормушки для птиц. Основная ответственность в мастер-классе легла на пятерых активных мужчин.

– В прошлом году также семьей мастерили птичий домик в рамках корпоративного мероприятия, – комментирует инженер II категории центральной инженерно-технологической службы Богдан Борисович Буняев. – На этот раз вместе с Ариной (12 лет), Дмитрием (9 лет) и Михаилом (3 года) решили нашу поделку оригинально декорировать: изнутри выложили мхом, наполнили грибами, ягодами и добавили ветку рябины – получилась имитация лесной поляны. В целом хорошо провели время с семьей, а кормушку позже установили дома на балконе.

– Однажды вместе с сыном Степаном (9 лет) уже делал простенькую кормушку из коробки от сока, – вспоминает инженер цеха подготовки производства Павел Васильевич Лапкин. – А на встрече с коллегами были предоставлены очень удобные заготовки, которые предстояло собрать по типу конструктора, что очень заинтересовало сына, и мы оперативно справились с парой домиков. Оформляли их в силу фантазии: первый «девочки» – жена Татьяна (бухгалтер II категории материальной группы) с дочкой Кристиной (3 года) покрыли розовой краской, а второй «мальчики» – я с сыном разрисовали в яркие, солнечные цвета. Повесим кормушки на даче моего папы – дедушки юных помощников.

– Все вместе с увлечением складывали поделки, покрывали их грунтовкой, – делится впечатлениями слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда управления технологического транспорта (УТТ) Вениамин Геннадьевич Носков. – Потом дружно под музыку работали кисточками, получилось 20 неповторимых – интересных и ярких домиков. Пока подсыхали краски и лак, мы организовали пикник: заранее договорились принести с собой термосы и угощение, чай на природе и в приятной компании пьется с большим удовольствием!

– Не раз в жизни довелось делать кормушки из подручных средств – пластика, фанеры, дощечек, последнюю мастерил из спила с резными орнаментами, – рассказывает машинист технологических насосов 4 разряда цеха подготовки и перекачки нефти Сергей Сергеевич Трищенко. – Встреча по данному поводу семьями коллег не первая – даже стала сентябрьской традицией, поэтому мы с ребятами: дочерью Анастасией (10 лет), племянниками Фёдором (8 лет), Дарьей (13 лет) и Златой (11 лет) кормушки собрали быстро. А вот за красками дети просто отвели душу, воплощая свои задумки: на одном домике изображено северное сияние, на других – грозди рябины, снегири, а четвертый стилизован под кафе «У Воробья».Кормушки займут почетные места рядом с нашими домами, в холодный период мы с детьми будем пополнять их лакомствами для птиц и белок.

– С 2-летним ребенком всегда есть, чем заняться – постоянно что-то вместе красим или строим: железную дорогу, фигурки из конструкторов и тому подобное, – заверяет начальник участка по обеспечению горюче-смазочными материалами УТТ Александр Дмитриевич Сенников. – А в этот день Константин Александрович с очень деловым видом красил выбранную кормушку. Все было хорошо организовано, мы с удовольствием провели время. А птичью «столовую» на днях разместили на дереве в нашем дворе, с приходом морозов возьмем над ней шефство.