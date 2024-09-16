Россияне рассказали о своем отношении к онлайн знакомствам

С развитием интернета и мобильных технологий все больше россиян пробуют искать любовь в онлайн-пространстве. Однако отношение к такому формату знакомств остается неоднозначным. Насколько россияне доверяют дейтинг-сервисам и готовы ли они использовать их для поиска второй половинки –рассказали в опросе ВЦИОМ.

За последние шесть лет число россиян, использовавших сервисы для онлайн знакомств, увеличилось с 19% в 2018 году до 24% в 2024 году. Особенно активно этот формат поиска отношений используют младшие миллениалы (родившиеся в 1992-2000 годах): половина представителей этого поколения (50%) пробовали знакомиться через интернет.

Онлайн-знакомства чаще практикуют мужчины (28%) по сравнению с женщинами (21%). Также к этому способу поиска партнера более склонны жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также обладатели высшего образования.

Интерес к знакомствам через интернет часто зависит от окружения. В 44% случаев россияне, знающие людей, которые построили отношения благодаря интернету, сами пытались повторить их успех. Среди тех, кто не имеет таких примеров ‒ только 14%.

Опрос также показал, что онлайн-знакомства популярны среди одиноких людей и тех, кто живет с партнером вне брака (40% респондентов в обеих группах). Среди людей, состоящих в официальных браках, только 18% сообщили, что использовали дейтинг-сервисы для поиска партнера.

Несмотря на растущую популярность онлайн-знакомств, в обществе сохраняется скептицизм по поводу этого способа поиска второй половинки. 51% россиян относится к онлайн-знакомствам скорее отрицательно, в то время как 37% поддерживают этот формат. Те, кто имеет личный опыт или знает успешные пары, чаще выражают положительное отношение (64% и 59%).

Среди сторонников онлайн-знакомств наиболее популярные аргументы – это удобство (14%), широкий выбор кандидатов (12%) и скорость (12%). Противники, напротив, опасаются обмана и мошенничества (26%), считают, что интернет-знакомства небезопасны (25%) и недостаточны для полного понимания личности (18%).