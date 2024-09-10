Стоит понимать, что РЖД мало интересуется сохранением архитектурного облика своих вокзалов

Как видно из фото, новый вокзал построен в дополнение к старому, который был возведен еще в 1954 году, когда заключенные из Озерлага построили железнодорожную ветку Тайшет−Лена в 1951 году. Никто его сносить сегодня не стал, а аккуратно построили новый вокзал рядом. Этот вокзал, проект 1954 года, также возведен на станции Гидростроитель в Братске.

У нас тоже был старый вокзал 1988 года постройки, у которого есть близнец в Павлодаре. Строительство нового Вокзала в Лене было приурочено к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Начали его возводить в 2023 году, 5 июля 2024 года его торжественно открыли. Никаких корректировок проектной документации и задержек не было, ибо 5 июля на станцию Лена прибыл юбилейный поезд с гостями и ветеранами строительства БАМ, следующий в столицу БАМа − Тынду.

У нас тоже будет 5 августа 2025 года − 50-летие окончания строительства железнодорожной магистрали Тюмень−Сургут и прибытие в этот день на станцию первого рабочего поезда. И у нас также начали строительство нового железнодорожного терминала. Однако все пошло не так.

Первым делом к юбилею 50-летия малого БАМ Андрей Филатов разрешил снести старое здание вокзала. Вторым делом, его решили строить на месте снесенного ж/д вокзала, но так на сегодня и не приступили к его возведению. Так что юбилейные торжества будут проходить (если еще будут проходить) на развалинах снесенного исторического вокзала.

Почему так происходит? Почему власти забили на знаковые даты в жизни города и Югры? Почему ветераны великих дел смотрят на эти дела так безучастно? 60-летие отправки первых 209 тысяч тонн нефти 26 мая 2024 обошлось коротким поздравлением экс-Губернатора Югры Натальи Комаровой в Telegram. Так и 50-летие прихода первого рабочего поезда в Сургут тоже останется незамеченным, ибо, возможно, и Telegram Макрон прикроет вместе с Пашей Дуровым. А строительство вокзала видимо будет долгостроем, своеобразным памятником Тюменскому БАМ. Впрочем, и сам архитектурный проект нашего вокзала не идет в никакое сравнение с вокзалом в Лене.

Почему на БАМ чтут традиции? Потому что там есть мощная общественная организация «БАМовское содружество» с 29 отделениями по всей трассе и столице. Потому что помощником Президента РФ работает бывший Министр транспорта, бывший военный железнодорожник, строивший БАМ Игорь Левитин.

А ведь у нас тоже есть общественные организации, которые имеют большие лоббистские возможности. Это и «Фонд имени Виктора Муравленко» в Тюмени и «Югорское землячество» в Москве. Но отделений и филиалов эти две общественные организации в Югре не имеют. Пожалуй, только в Тюмени, Председатель городского Совета Ветеранов Степан Киричук, как бывший железнодорожник, в 2019 году установил мемориальную доску на здании по улице Рижской, 45, где находился штаб железнодорожной бригады, строивший участок железной дороги Тюмень−Тобольск через непроходимые Еланские болота под Тюменью.

К сожалению, остальные общественные организации ветеранов практически не могут влиять на нынешние общественные процессы в Югре и в большой Тюменской области. А как же возрождение духовных наших традиций?

К сожалению, пока никак.

Стоит понимать, что РЖД мало интересуется сохранением архитектурного облика своих вокзалов. Архитектура «сайдинг» в корпоративных цветах РЖД — это их фирменный стиль. К примеру, к 45-летию БАМ РЖД решили модернизировать вокзал в Тынде. Проект вокзала был выполнен в 70-х в стиле советского модернизма и получил третью премию на международном конкурсе в Софии. Форма этого здания напоминает Белого лебедя с двумя башнями 48 метров высотой и двумя крыльями, облицованных белым известняком. Все здание выполнено из мрамора и гранита, внутри кованые люстры, лифты на башнях, на стенах картины, написанные маслом, отображающие все этапы строительства БАМ. Площадь вокзала из двух крыльев 4 000 м2. Строили вокзал москвичи из «Главмосстроя». Вокзал был гордостью жителей Тынды − столицы БАМ. А теперь ее жители, глядя на обшитый сайдингом вокзал, плюются.

А между тем Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству вторых путей вдоль трассы БАМ с полной электрификацией магистрали. На указанные работы выделено 800 млрд рублей. Причем Восточный участок БАМ построен ранее в однопутном исполнении, там нет задела по насыпи и по пролетам мостов на реках и других искусственных сооружениях.

Известно, что на строительство 4 300 км БАМ советское правительство выделило 17 млрд рублей и построило дорогу за девять лет. Сегодня внимание к Восточному полигону (БАМ и Транссиб с ответвлениями) со стороны Правительства РФ приоритетное. Тында − крупный узел, где пересекаются Транссиб, БАМ и Амуро-Якутская магистраль. Это лицо Восточного полигона.

И что творят здесь − «сайдинговые» РЖД на трассе БАМ. Все советские вокзалы, выполненные в стиле модернизма, обшивают сайдингом. Правда на вокзале в Тынде, картины, написанные маслом, обещали повесить обратно, а вот кованые люстры заменили на корпоративные пластмассовые.

В свете такого вандализма РЖД на БАМ, есть пока опасения, что мозаики Германа Черемушкина не повесят обратно, как и мозаики, что были внутри исторического сургутского вокзала. Впрочем, и работы по строительству еще не начались.