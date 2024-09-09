Россияне рассказали о своем отношении к искусственному интеллекту

Активное развитие технологий искусственного интеллекта стало одной из ведущих тенденций нашего времени. Однако россияне по-прежнему относятся к его внедрению в повседневную жизнь с осторожностью. Доверяют ли люди технологиям ИИ и считают ли они обязательным его контроль – рассказали в опросе в ВЦИОМ.

Осторожное внедрение

По данным исследования, большинство опрошенных (61%) считают, что ИИ следует применять только в отдельных сферах. Поддержку повсеместного использования таких технологий выразили 17% респондентов, а 12% россиян уверены, что искусственный интеллект вообще не нужно использовать. В последнее время также увеличилось число тех, кто затрудняется с ответом на этот вопрос (10% против 4% в 2023 г.).

Различия в отношении к ИИ

Отношение к использованию искусственного интеллекта заметно различается в зависимости от пола, возраста и уровня образования. Так, мужчины чаще поддерживают повсеместное внедрение ИИ (22% против 13% женщин), а молодежь от 18 до 24 лет выражает эту позицию в 32% случаев. Среди сторонников также выделяются люди с высшим образованием (22%), жители крупных городов и мегаполисов (23–25%) и активные пользователи интернета (26%).

Предпочитают ограниченное применение ИИ чаще всего женщины (65%), люди среднего возраста от 25 до 44 лет (64-66%) и жители крупных городов. Противники использования ИИ в основном – россияне старше 45 лет и жители сельских местностей.

Этика искусственного интеллекта

Этические вопросы, связанные с применением ИИ, остаются сложными для большинства россиян. Почти половина опрошенных (49%) не смогла объяснить понятие «этика ИИ». Те, кто дал определение, чаще всего говорили о необходимости безопасности для человека (24%), установлении четких правил и ограничений (16%) и соблюдении моральных норм (6%).

Большинство россиян (77%) уверены, что человек должен принимать участие в оценке этичности продуктов и решений, созданных искусственным интеллектом, ведь сам ИИ на такое не способен. И только 11% считают, что искусственный интеллект можно научить быть этичным и всегда учитывать нормы морали в своих решениях

Пометка: «Сделано ИИ».

За последний год вырос запрос на маркировку продуктов, созданных с использованием ИИ. Если в 2023 году эту идею поддерживали 69% россиян, то в 2024 году этот показатель увеличился до 73%. Противников обязательной маркировки стало меньше на 6% по сравнению с прошлым годом.

Ее сторонниками чаще выступают женщины, молодежь и граждане с высшим образованием. Среди противников – мужчины и те, кто поддерживает полное полный запрет использования ИИ.

Необходимость этических стандартов

Большинство россиян (85%) считают, что для организаций, работающих в сфере ИИ, необходимо разработать единый этический регламент. 56% респондентов уверены, что эти нормы должны быть обязательными для всех, в то время как 29% считают, что они могут носить рекомендательный характер. Только 4% россиян выступают против введения таких стандартов.