Как Сургуту переизобрести День нефтяной и газовой промышленности

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают тему празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Почему последние два года город отказался от традиционных массовых мероприятий? Как можно перезагрузить этот праздник и вернуть ему былую значимость? И какие новые форматы могли бы сделать Сургут центром притяжения для всей России?

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – мой коллега, журналист – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давай поговорим про некоторые актуальные вещи для Сургута. Сначала про более праздничную, легкую тему, хотя насколько она легкая – это мы еще определим. В Сургуте во второй раз подряд главный профессиональный праздник города – это День работника нефтяной и газовой промышленности – прошел без каких-либо традиционных массовых мероприятий. Раньше это у нас были обязательно концерты, какие-то тусовки, какие-то гуляния.

Обычно это происходило так, что в первую субботу сентября газовики собирают на свои площадки возле «Газпром трансгаза», и там происходит какая-то тусовка и большой концерт с какой-нибудь группой плюс-минус первой величины, я помню, «Чайф» приезжал, еще какие-то ребята интересные. На следующий день, в воскресенье, обычно в спортивном ядре в районе Нефтяников нефтяники собирали большую тусовку, большие гуляния тоже с концертами, тоже все было очень интересно.

И вот, два года подряд отказываются нефтяники и газовики проводить свои массовые мероприятия, город тоже ничего не проводит. И это, с одной стороны, понятно, что тут есть некоторые обстоятельства, которые влияют на проведение массовых мероприятий по соображениям безопасности в первую очередь. Но тем не менее, Тюмень гуляет, Нижневартовск гуляет, Ханты-Мансийск гуляет, Нягань, Мегион и так далее. То есть другие города благополучно тусуются, к ним там хор Турецкого приезжает, который проехал буквально по всей Югре, не заехав только в единственный крупный город – это Сургут. Как получилось, так получилось.

Давай обсудим эту историю с той точки зрения, что с этим делать. Может быть, вообще в принципе уже настало время как-то перезагрузить, переосмыслить этот праздник, как-то по-новому его праздновать. Или, может быть, когда жизнь вернется в более мирное русло, можно будет просто вернуться к тем же традициям, когда газовики в один день, нефтяники в другой день, и все счастливы, все довольны. Как думаешь?

Т.С.: На самом деле, этот формат празднования, вернее, отмечания Дня работника нефтяной и газовой промышленности давно потерял всякий содержательный смысл – это действительно видно, и что тут обсуждать. Последние годы это уже совсем сильно ощущалось. Ну, пришла толпа, развеселая, немножко подвыпившая, хочет получить порцию радости – вот ей выдают…

Д.Щ.: Шашлыка, в первую очередь, порцию.

Т.С.: Ну, у кого какая радость. У кого-то шашлык, у кого-то дешевый коктейль из ближайшего алкомаркета – неважно. А кто-то просто чая попил, ему хорошо в душе стало. Но порцию радости обеспечила этой толпе какая-нибудь дешевая, как правило, певичка, никому не нужная, выписанная на карманные расходы любого, я не знаю, генерала нефтяной компании, и спела несколько песенок, ускакала, упорхнула куда-то дальше. Вот весь формат.

Что, скажите, пожалуйста, в этом содержательного? Что тут для ума, какая тут вообще идея заключается в подобном праздновании? Я думаю, тому же Владимиру Богданову давно осточертели подобные праздники, и, ориентируясь на него, он вообще не любит это все дело, и поэтому, ориентируясь на него, по цепочке вся вот эта вот служебная иерархия «Сургутнефтегаза», отвечающая за подобные мероприятия, свела все на нет. Плюс в Сургуте… Ну какие в Сургуте уже давно газовики после расформирования «Газпрома» и после того, как тысячи работников этой компании передислоцировались в Петербург, в другие регионы, и в Сургуте фактически остался только транспортный узел по перекачке газа, и то, не на сургутских мощностях. Ну, два завода газоперерабатывающие и ЗСК, но это уже не тот «Газпром», который был, скажем так, во времена недавно отметившего свой юбилей Юрия Важенина. Тоже назначенный менеджмент, немножко далекий от Сургута или, скажем точнее, не желающий сильно себя с Сургутом как-то отождествлять. Вот и все, вся причина.

Формат давным-давно умер. То, что работало 20 лет назад, сегодня не проходит. Ну, есть еще одна причина, связанная с тем, что Наталья Комарова, в бытность свою губернатором Югры, очень любила использовать День нефтяника и газовика для того, чтобы посетить Сургут. Ну, она успевала несколько территорий посетить, но в Сургуте всегда была такая, финальная точка – вот как раз с праздником, со сценой, с какими-то там гоп-ца-ца. Она использовала это для того, чтобы общаться с местными элитами: с генералитетом «Сургутнефтегаза», вот с тем еще генералитетом «Газпрома», двух «Газпромов» сургутских. Видимо, таким образом она какую-то свою политическую работу проводила.

Ну и все, тоже губернатор сменился, и последние два-три года действительно было немножко не до подобных праздников. Вероятно, вопрос ведь безопасности тоже актуален для организаторов вот этих мероприятий, но в более, скажем так, рутинном, что ли, ключе. Но вот просто, я не знаю, сидит там какая-то назначенная группа в том же «Сургутнефтегазе», кто там за это отвечает, не знаю, какое подразделение, протокол там или кто, и вот среди сотен этих мелких вопросов: сцена, звук, свет, стаканы, ди-джей, ведущий, бутылки, артисты, самолеты, билеты, встречи, взлеты, посадки – но это же все надо тоже организовать на нормальном рабочем уровне, и еще стоит вопрос вот этот тупой: обеспечения безопасности – это вот работа с полицией, работа, я не знаю, с кем там еще. Ну раздражает это людей. Вот просто люди производства сидят и думаю: «Вот нам еще вот это вот на голову свалилось».

Д.Щ.: Но надо сказать что? Надо сказать, что все-таки День города увели в помещение и там еще отдельные мероприятия увели в помещение именно по соображениям безопасности, и именно ссылаясь на какие-то окружные требования, насколько я могу судить.

Т.С.: Но только что ты сказал, что другие соседи наши прекрасно радуются жизни на свежем воздухе. Я не думаю, что у жителей Мегиона или Тюмени какие-то особенные требования к обеспечению безопасности, чем для жителей Сургута. Значит, тут вопрос либо в нежелании местного чиновничества или ответственного за это все персонала более творчески к этому подойти. А то, что я сказал выше, это как раз говорит о том, что что «Сургутнефтегаз», что, тем более, «Газпром» не хотят этим заниматься – все. Вот просто у меня такое ощущение: им это не интересно, у них другие задачи. Им надо где-то найти новые месторождения, в общем, чисто производственные вещи стоят перед этими гигантскими производствами. Таким образом, я думаю, что формат естественным образом умер, никому не нужен.

Но это совершенно не означает, что такой основополагающий профессиональный праздник для нашего города, для нашего региона, как День работников нефтяной и газовой промышленности, надо предать забвению. Это совершенно не означает. Надо просто подумать о переформатировании праздника и создании нового, внедрении нового варианта, для того чтобы горожане, которые либо работают в нефтяной и газовой промышленности, либо обслуживают нефтяную и газовую промышленность, безусловно, Сургут – это город нефтяников и газовиков и никакой другой, и все вертится вокруг этого. Это надо как-то использовать и отрабатывать.

Я думаю, что опыт той же Аляски или Норвегии – вот, нормальные, развитые нефтяные страны, такие все чопорные, там все очень у них без лишней улыбки, они с удовольствием используют любую возможность провести тот или иной праздник, фестиваль, карнавал, для того чтобы лишний раз самим себе напомнить, чем они занимаются. Какая профессия их кормит, какая промышленность их кормит. И вообще, это нормальная практика везде: та отрасль экономики, которая обеспечивает основной доход региональный валовый для своего региона или государства, может быть даже, устраивает какие-то фестивали и это очень здорово.

Я вот совсем недавно случайно оказался на фестивале фермеров в Германии, мы заехали в отпуске. И в какой-то деревне огромный фестиваль, очень похожий на то, что мы видим в наших сургутских форматах: сцена, гоп-ца-ца, какая-то там и выпивка, какие-то там шашлыки – все это есть. Но при этом очень много местного колорита. Вот фермеры там выставляли свои какие-то напоказ достижения, у них все это сопровождалось некоторыми политическими акциями.: «Без фермера нет региона»; «Без фермера нет туризма». То есть используется вполне себе профессиональное мероприятие для не просто выплеска какой-то энергии наружу, много там было вполне себе таких, пьяненьких людей – это выплеск энергии, его надо людям тоже давать.

Почему мы всегда говорим, что развитый уличный общепит, развитая система уличных мероприятий, уличного досуга – все, что вытаскивает людей из бытовой ситуации, даже если это связано с какими-то увеселительными мероприятиями – это хорошо. И это гораздо лучше, чем загонять население в бытовую ситуацию, где оно пьет беспробудно, где оно друг друга режет, убивает. Вот это во всем мире давно поняли. И поэтому такой великолепный праздник, как День работника нефтяной и газовой промышленности, нужно, обязательно нужно использовать для того, чтобы в очередной раз выводить на улицы как можно больше людей. Давать им радость, давать им порцию счастья какую-то, пусть они поют под каких-то певцов. Но и видоизменить содержательно вот это все дело, дать ему другое значение.

Вполне вероятно, что это могут быть какие-то профессиональные конкурсы. Я этих конкурсов тоже в мире видел миллиарды. Вот те же фермеры, пожарные, полицейские, строители – я вот столько всякого видел. Вот просто в маленьком каком-то городке конкурс пожарных. И вот все местное население болеет за свои команды, все это очень весело, все это замечательно, все это точно так же заканчивается, естественно, шашлыками, пивом, какими-то артистами, местными прежде всего. Если есть деньги, пожалуйста, пусть приезжают неместные. Чем плох хор Турецкого? Почему бы сургутянам не послушать качественную классику в современной интерпретации – да за счастье. Это может быть симбиоз чисто нефтяного формата, празднования нефтяного праздника с каким-то городским. Вот мы говорим про наши ярмарки всякие вещевые, про блошиные рынки, можно тоже совместить. Можно делать какие-то вернисажи. То есть все можно это приурочить и к началу учебного года. Если подумать хорошенько, переформатировать, то вполне реально запустить совершенно другой интересный формат, который бы оживил не только сам праздник – День нефтяника и газовика – но и городской культурно-общественный фон.

Д.Щ.: Я бы здесь добавил, знаешь, как вариант, в какую сторону можно было бы подумать, как минимум. Это для администрации города: договориться с нефтяниками и газовиками непосредственно, то есть с «Сургутнефтегазом», с «Газпромами», теми, которые у нас здесь есть, чтобы они, условно говоря, может быть, скидывались какими-то… Создавали какой-то фонд организационный для этого мероприятия, а город, возможно, брал на себя обязанность вот все это дело взять и организовать. Но причем сделать таким образом, может быть, есть смысл в эту сторону тоже подумать, чтобы те люди, которые в других регионах России не празднуют День нефтяника и газовика, то есть, условно говоря, это очень много в России мест, не знаю, Тверь, Иваново, Калуга – кто угодно, то есть, которые к нефти не имеют отношения, но, чтобы этим людям было интересно и прикольно в какой-то момент сесть в самолет или на поезд и приехать, и посмотреть, как Сургут гуляет. Это вот было бы реально круто. То есть, если провести такое.

Т.С.: Вот это вот именно, это развитие моей мысли. Переформатирование праздника и использование его как повод для брендирования нашего города и региона на совершенно другом содержательном уровне. А делать эту работу должна, безусловно, местная власть. Она должна быть главным организатором, координатором. А уже нефтяники и газовики, или строители, например, у нас еще День строителя тоже вполне себе сургутский праздник, их можно, нужно использовать как соучастников, как соорганизаторов. Как спонсоров, как каких-то сопартнеров, но мотором этого действа должна быть всегда местная власть. Потому что местная власть формирует местный общественный ландшафт. Это ее первая функция: делать свою территорию удобной, приятной для проживания во всех смыслах.

Д.Щ.: Ну что ж, да. Пожелаем нашим властям креатива и смелости в подходах к реализации такой затеи. Может быть, действительно через годик-другой мы увидим что-то интересное на эту тему. А вы, между тем, наблюдайте за тем, что интересного происходит на нашем Youtube-канале. Так что подписывайтесь, лайки ставьте, комментируйте, что бы вы хотели увидеть на День нефтяника и газовика в Сургуте и Югре. Может быть, ваши идеи мы как-нибудь тоже соберем и опубликуем, и обсудим отдельно на страницах нашего издания. И до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Всем спасибо, друзья. Всем пока. С Днем, кстати говоря, работника нефтяной и газовой промышленности.