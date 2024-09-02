Глава Сургута поздравил горожан с Днем знаний

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!

Искренне поздравляю вас с началом нового учебного года.

Когда я учился в школе, воспринимал каждое первое сентября, как новый этап: новые знания, новые компетенции, новые успехи и достижения. И результат всегда радовал. Главное правильно формировать задачи и пути их решения.

Обращаюсь к первоклассникам: вы в начале новой, большой, интересной жизни. Совершенно точно. С собственными детьми я проходил этот этап уже 4 раза.

Уважаемые родители и учителя. Ваша миссия самая ответственная: сохранять традиционные семейные ценности, формировать ответственное отношение к Родине. В Год семьи, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, это особенно важно.

Желаю всем здоровья, энергии и успехов в реализации намеченных планов.

С праздником! С Днем знаний! В добрый путь.