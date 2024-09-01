​Поздравление главы Сургутского района с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Это настоящий профессиональный праздник нашего района – ведь у нас добывается почти пятая часть всей российской нефти! Труд нефтяников и газовиков – пример стойкости и силы характера. Без вас развитие нашего района, округа, Западной Сибири и всей страны было бы совсем другим. Сегодня мы сильная территория с большим потенциалом. И это, конечно, в первую очередь благодаря вам!

Спасибо за Ваш совсем нелегкий, но такой очень нужный для всей страны труд! Искренне желаю каждому из Вас здоровья, удачи и благополучия. С праздником!