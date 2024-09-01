Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники, дорогие ветераны нефтегазовой отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для Сургута эта дата всегда имела важное значение. Поколения геологов, буровиков, нефтяников, газовиков, представителей сервисных предприятий полностью преобразили наш город. Сегодня Сургут — экономический центр региона, благодаря вам, в том числе.

Компании топливно-энергетического комплекса, базирующиеся в Сургуте, внесли огромный вклад в создание жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры города. Они и сегодня остаются нашими неизменными партнерами в вопросах благоустройства городской среды, развития гражданского общества.

Нефтегазовые предприятия Сургута оказывают неоценимую поддержку в решении задач специальной военной операции, в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны, оказании гуманитарной помощи жителям новых регионов и приграничья.

Желаю вам здоровья, профессиональных и производственных успехов, бодрости духа и семейного благополучия!