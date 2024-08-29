Эксперт рассказала, почему россияне стали больше работать

В России выросла продолжительность рабочего дня. По данным Росстата, если человек трудится с понедельника по пятницу, то, в среднем на рабочее время в неделю приходится 38 часов 12 минут, а в сутки – 7 часов 38 минут. Как рассчитывается данный показатель, почему продолжительность рабочего дня растет, и что положено сотрудникам за переработки, объясняет кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко.

Рабочее время регламентируется Трудовым кодексом РФ. Там сказано, что это весь период, в течение которого работник исполняет свои трудовые обязанности. Сюда относится время, в течение которого фактически выполняется работа, включая сверхурочную работу, занятость в выходные и праздничные дни, командировки, работа по совместительству. Не учитываются отпуска, больничные и простои. Чтобы выяснить среднее значение, необходимо разделить общее количество отработанных на предприятии часов на среднюю численность работников.

Однако реальная картина не в полной мере отражена в данных Росстата, которые опираются на отчетность работодателя. На деле, реальную продолжительность рабочего дня сотрудника, который трудится, например, дистанционно или в гибридном формате, отследить крайне сложно. Кроме того, все больше задач мы решаем в мессенджерах, находясь далеко за пределами офиса. Это негативный тренд, который стирает границу между работой и личной жизнью.

Главная причина увеличения продолжительности рабочего дня – дефицит кадров. Особенно хорошо это видно на примере промышленных предприятий. Если обратиться к статистике, абсолютные рекордсмены – операторы станков, сборщики, водители, промышленники, строители. Заводы, используя максимальные мощности, работают в несколько смен. Если людей нет, руководству нужно решить, как с текущей численностью выполнять производственные задачи. Наиболее популярные сценарии – внутреннее совместительство, сверхурочные, сокращение простоев. Кроме того, сейчас HR-специалисты все больше внимания уделяют борьбе с абсентеизмом, сокращению числа невыходов без уважительных причин, снижению количества больничных дней, отпусков без сохранения зарплаты, продумывают варианты стимулирования эффективности работников, стремятся повысить вовлеченность и лояльность персонала.

С 1 сентября 2024 года меняется порядок оплаты сверхурочной работы. В предыдущей редакции закона была размыта формулировка, на основании чего рассчитывать выплату: только оклада или полностью всей заработной платы? Теперь же работодатель обязан учитывать все составляющие зарплаты, включая доплаты за работу во вредных условиях, в ночное и вечернее время, районный коэффициент, премии, надбавки. Основной принцип остался прежним: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, последующие часы – в двойном. Безусловно, эти изменения приняты в интересах работников.