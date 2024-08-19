Сергей Собянин объяснил, почему городу нужно вкладываться в благоустройство

Выходец из Югры и мэр Москвы с 2010 года Сергей Собянин выступил с получасовой лекцией перед молодежью в рамках проекта «Территория смыслов». В своей речи глава столицы рассказал о масштабном процессе урбанизации, стремительном росте крупных городов страны, а также задачах, которые стоят перед менеджментом этих городов.

В частности, Сергей Собянин рассказал о большой кампании по сносу бесконтрольно расплодившихся по столице киосков. Сейчас многие не помнят, но раньше многие знаковые пространства Москвы были буквально забиты подобными полулегальными торговыми объектами. «Один такой ларек на Чистых прудах приносил своему владельцу $100 тысяч в год. Вы снесите ларек за $100 тысяч, наденьте каску и бронежилет, но даже в этом случае не будете чувствовать себя безопасно. А мы таких снесли десятки тысяч», – сказал мэр Москвы. По его словам, после того, как по этим полям из киосков прошлись бульдозеры, на развалинах были обнаружены, в том числе, склады с экстремистской литературой. На месте снесенных ларьков Москва в короткие сроки построила около 800 общественных пространств, около 1000 парков, а также благоустроила 24 тысячи дворов, что в целом изменило облик города.

Сергей Собянин также прокомментировал наиболее частую претензию в свой адрес – о постоянной укладке плитки. «Уже есть такой мем: Собянин бесконечно копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так. Но это не Лужков клад зарыл, а современная экономика там зарыта, – сказал мэр Москвы. – Когда там стояли ларьки и парковались машины, там не было ни людей, ни торговли, ни туризма. Потратив 100 млрд рублей на благоустройство, мы получаем в год 120 млрд от туризма. За год эти затраты окупаются. Подобных экономических чудес вы мало где найдете».

По словам Сергея Собянина, из некомфортного города люди бегут, а обеспечение безопасности и комфорта граждан, напротив, дает колоссальную отдачу. Потому как люди, понимающие, что в определенном городе им и их детям будет хорошо, вкладывают в этот город свое будущее, деньги, потенциал.

«Простая формула. Когда мы вкладываемся в комфортный город – это притягивает людей. Они хотят там жить, они вкладывают туда свои знания, компетенции, будущее, и эти инвестиции создают новые рабочие места. Рабочие места дают дополнительные доходы в бюджет, которые позволяют вновь инвестировать в комфорт города и притягивать новых людей. И так далее, – объяснил Сергей Собянин. – Поэтому когда вы видите, что цветочки посажены, что проводятся разные фестивали – так мы заботимся о том, чтобы людям было комфортно и интересно жить в Москве. И мы понимаем, что без этого города не будет. И комфорт – это не просто цветочки, это все, что нас окружает, когда вы выходите из подъезда, идете по улице в детский сад или поликлинику, едете в автобусе или своей машине».

В конце Сергей Собянин также добавил, что каждой команде, руководящей городом, нужно ставить перед собой большие задачи: «Я скажу: чем круче задачи вы ставите – тем, порой, ближе победа. Ставьте совершенно немыслимые, амбициозные цели, то все получится. Если вы не ставите такие цели, то ничего не получится».